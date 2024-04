Ventet ett år med å dra til legen – så fikk han skrekkbeskjeden

Tidligere ishockeyspiller og «Vinnerschkalle»-deltaker, Jan Tore Kjær (55), fikk påvist hudkreft i januar 2023.

Det røper han i podkasten «Åpen Journal» med programledere Katarina Flatland (34) og Harald Dobloug (33).

På spørsmål fra Flatland om når Kjær sist var hos legen, svarer han følgende:

– Det er eksakt januar i 2023. Da opererte jeg faktisk for kreft, jeg fikk ondartet kreft. Det har jeg aldri sagt til noen, avslører han.

55-åringen forteller at han fikk et kjøttsår på leggen, som han hadde gått med i nesten ett år uten å oppsøke fastlegen.

– Og det er jo typisk menn, legger han til.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Kjær, foreløpig uten hell.

«Den er ondartet»

Da han og kona var på ferietur i Italia kunne han klemme ut «noe gørr» fra kjøttsåret, informerer han videre.

Da bestemte Kjær seg for å oppsøke legen.

Legen tok prøver av kjøttsåret, og Kjær fikk senere en telefon hvor vedkommende skal ha uttalt at «den klumpen du hadde, den er visst ondartet, og du må operere den vekk».

55-åringen forteller at han først dro til fastlegen, og ble deretter henvist videre til en klinikk i Oslo.

Ifølge Kjær fikk han god oppfølging av fastlegen sin, men synes at tiden etter den vellykkede operasjonen var vanskelig.

VINNERSCHKALLE: Jan Tore Kjær er deltaker i TV 2 programmet Vinnerschkalle. Her fra presselanseringen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Reagerer på oppfølgingen

Etter operasjonen tok det nemlig noen uker før Kjær fikk en telefon om at de fikk fjernet alt.

Da skal han ha fått beskjed om at det ikke var nødvendig med noe videre undersøkelse.

– Er det ikke noe oppfølging? Skal jeg ikke inn på noe og undersøke noe mer, spør han i episoden.



Ifølge Kjær forsøkte han å ta kontakt på nytt, men fikk kun til svar at han måtte følge med selv dersom han la merke til noe unormalt på kroppen sin.

55-åringen forteller at han var nervøs etter operasjonen, og at han derfor vurderte å gjøre grep for å få seg en time hos legen.

– Når jeg til og med prøver å si om jeg kan komme på kontroll. Jeg har jo panikk for å se innimellom. Jeg vurderer å si at jeg har noe greier bare for å få komme til undersøkelse.

Vanlige symptomer

Ifølge Helsenorge kan symptomer på hudkreft blant annet være sår i huden som blør lett og ikke gror, og rødlig hudfortykkelse med kløe eller ubehag.

På deres nettside heter det at oppfølging etter avsluttet behandling ofte blir tilpasset den enkelte. Og at det er legen, som har hatt ansvar for behandlingen, som skal skissere et opplegg for oppfølging og kontroller i etterkant.

I tillegg informerer Helsenorge at det er viktig å avklare hvor ofte pasienten skal inn til kontroll, hva kontrollen innebærer og hvor kontrollen skal gjøres.