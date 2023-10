Venter barn: Nå avslører de navnet

I sommer kunne Kourtney Kardashian (44) og Travis Barker (47) avsløre at de venter sitt første barn sammen.

Paret har allerede avslørt at de venter en gutt, men har imidlertid ikke avslørt navnet på deres kommende sønn.

Nå røper Barker hva han skal hete.

Det gjør han i en ny episode av podkasten «One Life One Chance» med programleder Toby Morse, gjengitt av The Sun.

– Vi hadde noe vi skulle gjøre på Hawaii, men det er den uken Rocky har termin, sier Barker.



Deretter spør programlederen om det er «Rocky Thirteen Barker?», hvor 47-åringen bekrefter navnet:

– Rocky Thirteen Barker!

Deretter sier Morse at han synes det er et kult navn, og den kommende pappaen sier seg ikke uenig.

– Han kommer til å komme ut og gjøre «frontspark» og push-ups, sier 47-åringen videre.

Paret har lenge ønsket barn sammen, til tross for at Kardashian allerede har tre barn fra et tidligere forhold med Scott Disick (40), og Barker har to barn fra ekteskapet med Shanna Moakler (48).

Etter to år med å forsøke og bli gravide, lykkes paret til slutt.

Graviditetsnyheten annonserte Kardashian under en Blink-182 konsert, da hun holdt opp en plakat med budskapet påskrevet.

Paret bekreftet også senere gladnyheten på Instagram.