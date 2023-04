I «Sommerhytta» skal fire deltakerpar konkurrere om en helt egen hytte. I løpet av ti uker skal de uerfarne deltakerne pusse opp hyttene og innrede dem etter deres stil.

Samtidig skal det kjempes om gullhammere, noe som til slutt vil avgjøre hvem som vinner.

Ett av parene består av Leona Halset Williams (27) og Håvard Skille Midtgård (23). De har begge erfaring fra idrett og har et sterkt konkurranseinstinkt.

Det er nettopp denne innstillingen som gjorde at de meldte seg på programmet.

– Gikk fort

Når TV 2 møter Williams og Midtgård, kan paret nemlig fortelle at det var noen venner av dem som gjorde at de meldte seg på.

– Vi har et vennepar som har meldt seg på flere ganger, og aldri kommet til intervju eller noe sånt. Så da tok jeg det som en utfordring, meldte oss på og så ble vi kalt inn til intervju ikke lenge etterpå, forteller Williams.

Hun legger deretter til at de takket ja til deltakelsen da de fikk muligheten til det.

– Det gikk relativt fort etter at vi hadde sendt inn søknaden.

Som konkurransemennesker, innrømmer paret at det føltes godt.

– Helt klart. Nåløyet er ikke veldig stort, sier Midtgård.

Fordel i konkurransen

Med høy sannsynlighet for å vinne og en attraktiv premie, kan konkurransen oppleves som intens.

Det er tross alt 25 prosent sjanse for å vinne, og verdien ligger på tre millioner kroner. I tillegg til et intenst kjør, må deltakerne være i denne konkurransebobla i ti hele uker.

Williams og Midtgård har begge drevet med idrett og dét tror de kan være en fordel for dem i «Sommerhytta».

– Vi vet at det å ikke gi seg pleier å være en fordel, og at man må stå i det selv om det er litt dritt til tider, forteller 23-åringen og legger til:

– Også er det vel konkurranseinstinktet vårt som har pusha oss litt.

– Hva i alle dager?

Etter at paret hadde fått en plass i programmet, var det særlig én tanke som slo dem.

– Vi tenkte: «Hva i alle dager er det vi har sagt ja til nå?», sier Williams.

Hun gruet seg til at andre skulle få et innblikk i deres forhold, uten å helt skjønne seg på deres måte å være med hverandre på.

– For min del, så var det aller verste at alle sammen skulle se hvordan vi egentlig er og vår sjargong, sier Williams.

Det er neppe en hemmelighet at oppussing kan føre til uenigheter og krangler – særlig over en lenger periode. Deltakerne har i dette tilfelle et kamerateam som følger dem tett. Midtgård forteller at man på den måten slipper folk inn på seg på en helt annen måte enn til vanlig.

Likevel har de et positivt syn på deltakelsen i programmet:



– Det er en opplevelse for livet og vi ville gjøre noe som ikke er helt A4, som hverdagens ellers er, sier Midtgård.

