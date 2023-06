Vendela Kirsebom gjør karrierebytte

Midt mellom store esker jobber Vendela Kirsebom (56) iherdig. Utenfor går Oslos befolkning i lette sommerklær og nyter sola.

– Jeg blir litt inspirert av dette fine været, jeg! Det går fint å jobbe her inne, men det er varmt, ler den sprudlende TV-personligheten.

IKONISK: Kirseboms bilde i Sports Illustrated fikk mye oppmerksomhet. Foto: Arkiv

Et sikkert sommertegn er at norske kjendiser blir intervjuet i en såkalt sommerprat. Kirsebom er intet unntak, og er blid som en lerke når TV 2 snakker med henne.

På spørsmål om hva hun skal bruke sommeren på, kommer et raskt svar:

Mye arbeid. I disse dager lanserer hun nemlig sitt eget klesmerke, Vendela Wear.

– Nå må jeg pakke ut av esker og se at alle varene ser bra ut, og så må jeg ordne med litt kleshengere og sånn. Jeg har jobbet fra grytidlig i dag, og det blir mange timer til.



Ny karriere

Kirsebom gjør karriereendringen 30 år etter at hun prydet forsiden til Sports Illustrated.

Det er et passende jubileum, med tanke på at Kirsebom ble kjent for badedrakt-bildet – og nå skal hun selge blant annet badetøy.

– Det er litt morsomt, for alt er produsert i i Tyrkia. Jeg er jo også produsert i Tyrkia. «Made in Turkey» på oss begge, ler hun hjertelig.



Den lyslokkede kvinnen har jobbet med klesmerket i flere måneder, men nå skal det snart lanseres.

– Det har vært slag i slag siden desember. Jeg har nesten ikke sovet siden da, føler jeg. Jeg har virkelig jobbet hardt.



PÅ SHOOT: Vendela Kirsebom ble kjent som badedraktmodell, og nå gjør hun det igjen. Foto: Gry Traaen

Kirsebom starter en ny karriere, men gjør samtidig comeback. Hun er nemlig selv badedraktmodell for det nye merket sitt.

– Hehe! Ja, det er et slags comeback. Det er gøy. Jeg går fortsatt med bikini og badedrakter. Hvorfor skulle jeg ikke det, liksom? Så nå kan jeg selge det også. Det er noe jeg elsker!



Yacht i Tyrkia

Men det blir ikke bare arbeid for Kirsebom i sommer, hun skal også feire kjærligheten med ektemannen Petter Pilgaard (43).

– 17. juni hadde jeg og Petter vært gift i ett år, så det skal snart feires i Smögen på et fantastisk hotell!



Resten av sommeren blir også fylt av andre reiser: Hun skal til Sverige, Sørlandet og sist, men ikke minst: Tyrkia.

PAR: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom har vært et par i en årrekke, etter at de møttes på «Farmen kjendis». Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg skal besøke familien min i Tyrkia. Pappa og familien har en yachtklubb i Marmaris.



Kirsebom, som har tyrkisk far, norsk mor og er oppvokst i Sverige får altså det beste fra alle verdener sommeren 2023.