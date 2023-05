Norges «Eurovision»-håp Alessandra Mele seiler opp som en av de desidert mest populære artistene før verdens største musikkonkurranse braker løs neste uke.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan 20-åringen knuser sine konkurrenter når det kommer til antallet avspillinger på den offisielle «Eurovision»-kanalen på TikTok og Youtube.

Mele og låten «Queen of Kings» høster også en solid dose ros fra Britiske BBC News .



«Et elektrisk støt av Euro-pop, med et barokk-kor som de fleste artister ville drept for», skriver nettstedet, som også hyller Norges bidrag for sin imponerende sangstemme:

«Alessandra har også kveldens største vokale øyeblikk, og når en høy E-tone, som i utgangspunktet er en fløytetone», skriver BBCs anmelder.

GIR ALT: Alessandra Mele og den norske delegasjonen er på plass i Liverpool, og jobber beinhardt for seier. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Wow!

Når TV 2 spør Alessandra Mele om hennes reaksjon på den britiske anmeldelsen, blir hun svært overrasket.

– Det visste jeg ikke, men det er jo kjempekoselig! Det hadde jeg ikke trodd for noen måneder siden. At BBC sier så fine ord om meg, er bare: Wow! Takk!

Den norsk-italienske artisten vekker også oppsikt for sin åpenhet. BBC trekker fram «Queen of Kings» sterke budskap om selvaksept, og gjengir et sitat fra 20-åringen der hun snakker om sin legning.

«Jeg er bifil og da jeg bodde i Italia måtte jeg skjule hvem jeg var fordi noen av vennene og familien min ikke ville godta det. Så jeg tror det er viktig å akseptere hvem vi er, uten å bry oss om andres meninger», skriver BBC.

Moren er hennes største fan

Mele forteller til TV 2 at det for hennes nærmeste ikke kommer som noen overraskelse at hun i dag beskrives som et forbilde.

– Jeg husker at jeg pratet med mammaen min for noen år siden. Vi var i bilen, og jeg husker alt som skjedde. Mamma er min største fan, og hun sa til meg: «Alessandra, jeg vet at du kommer til å være et forbilde for mange unge jenter og unge folk. For du er så sterk. Du tør å si det du mener, og bryr deg ikke om folk synes det er feil». Jeg var 14 år og svarte litt oppgitt: «Ja, ja, mamma». Men så har hun kanskje litt rett i det, da. Det rører meg.

ENDRER ANTREKKET: Alessandra Mele slik hun framsto under MGP-finalen. I Liverpool dukker hun opp i helt ny drakt. Foto: Rodrigo Freitas/ NTB

BBC predikerer en topp fem-plassering til Norge i den store finalen lørdag 13. mai, og Alessandra Mele ligger også høyt oppe på flere internasjonale bettinglister.

– Alltid fått litt oppmerksomhet

Nettstedet Eurovisionworld.com spår at Norge vil havne på tredjeplass over bidragene som de anslår at vil ligge blant de 15 beste, kun slått av Sverige og Finland med lavest odds.

I en annen bettingliste på samme nettsted, over hvem bookmakerne tror vil vinne «Eurovision», havner Norge på sjetteplass. Her troner Sverige og Loreen på toppen av listen.

– Wow! Da er det bare å fortsette å klatre oppover, smiler Mele.

– Mange mener at du kan vinne i år. Hva tenker du om det?

– Vi jobber for det.

Mele var i fjor deltaker i TV 2-programmet «The Voice», men etter MGP-seieren i februar har oppmerksomheten økt betraktelig – også internasjonalt. Oppstyret tar hun med knusende ro.

– Det jeg bryr meg mest om er å skrive låter og se folks reaksjon på dem. Oppmerksomheten følger med dette. Uten å høres «cocky» ut, kan jeg si at jeg alltid har fått litt oppmerksomhet. Det er fordi jeg er så utadvendt, så jeg tar litt oppmerksomhet. Det er bare sånn jeg er, og det takler jeg godt.