Veier seg for første gang på åtte år: – Rent helvete

TV 2-journalist Morten Asbjørnsen (26) lå i hardtrening i ti måneder for å forberede seg til tenniskamp mot Casper Ruud (24).

For et drøyt år siden fikk TV 2s sportsjournalist Morten Asbjørnsen (26) en idé om slå tre fluer i én smekk: Hva om han – på én og samme tid – kunne spille en tenniskamp mot Casper Ruud (24), bli en bedre journalist, og samtidig gå ned i vekt?



Han pitchet ideen til TV 2 og Casper Ruud, og begge vendte tommelen opp.

Resultatet har blitt TV 2 Play-dokumentarfilmen «Du og jeg, Casper».

Skaden som endret alt

For å forstå motivasjonen til Asbjørnsen, må vi spole noen år bakover i tid. Gjennom hele barndommen og oppveksten var 26-åringen noen kilo overvektig, til tross for en aktiv livsstil med mye fotballspilling.

Men så røk han korsbåndet og måtte opereres.

– Da bare kapitulerte det. Det var som jeg ble fratatt fotballgleden. Jeg var på ingen måte en god fotballspiller, men jeg koste meg med fotballen og vennegjengen, sier Asbjørnsen.

Skaden sendte ham ned i en spiral av inaktivitet og trøstespising. Og da han studerte journalistikk i Volda, tilbrakte han ikke fritiden med håndbrekket på. Han levde studentlivet til det fulle med mye junkfood og festing.

Gradvis ble han såpass stor at han nektet seg selv å gå på badevekta. Han visste at det var ille, men ønsket ikke å vite hvor ille.

– Kiloene bare hamret på, sier Asbjørnsen mens han slår knyttneven hardt og taktfast ned i håndflaten gjentatte ganger for å poengtere kilo etter kilo.

– Jeg tenkte ikke på hva den livsstilen gjorde med meg. Jeg skulle bare ha det gøy.

Gråt etter veiing

Nettopp derfor var han engstelig på den første opptaksdagen til «Du og jeg, Casper». Da måtte han veie seg for første gang på åtte år.

Da han nervøst stilte seg opp på den digitale badevekten, valgte han bevisst å se rett frem. Han ville ikke se tallet. Han steg deretter av badevekten og tok et par skritt bakover. I god tro om at tallet hadde forsvunnet fra displayet, kikket han ned. Han rakk så vidt å se «174,6 kilo» før displayet gikk i sort.

På et nanosekund ble han overveldet av en vemmelig uro i hele kroppen. 174,6 kilo var mer enn han fryktet.

– De følelsene … Den tomheten jeg følte var bare helt sinnssyk. Det var et rent helvete.

Etter den påfølgende treningsøkten – med null motivasjon – gikk Asbjørnsen rett hjem for å fordøye vektresultatet. Familie og venner visste at han skulle veie seg den dagen, men samtlige ventet forgjeves på en oppdatering. Han var overhode ikke klar til å dele. Han sendte en tekstmelding til alle nysgjerrige om at han ikke var i stand til å prate med dem.

Han skrudde så av mobiltelefonen, og ble sittende alene med et mylder av mørke tanker – og i sentrum av alle tankene sto «174,6 kilo».

– Jeg var flau, fordi jeg visste at dette var et tall folk kommer til å få vite. Jeg begynte å kjenne på skammen. Jeg begynte å gråte. Det var vel den eneste gangen jeg gråt i løpet av hele prosjektet. Jeg blåste i hva hvermansen måtte tenke om det, men at mamma, pappa, Haugesund-kompiser og kolleger skulle se det tallet …

– Da jeg gikk og la meg den kvelden, sov jeg bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg sov som en stein. Og da jeg våknet, gikk det en liten faen i meg. Jeg visste jeg måtte ta tak i dette.

Trente opptil 20 timer i uka

Dokumentarfilmen «Du og jeg, Casper» viser flere av de knallharde treningsøktene Asbjørnsen måtte gjøre for å komme i form til tenniskampen mot Casper Ruud.

Asbjørnsen trente i opptil 20 timer hver uke. I tillegg til intens tennistrening, var det essensielt å gjøre knallharde styrkeøvelser for å bygge opp den forvitrede muskelmassen.

– Det var et helvete, sier Asbjørnsen med gravalvorlig steinansikt.

Deretter ramser han opp alt treningen har gjort for å forbedre og øke livskvaliteten. I årevis slet han med kneplager etter korsbåndskaden, men i dag er kneet «helt uproblematisk». Kondisjonen er bedre. Han trener fremdeles og spiller tennis så ofte han kan. Matinntaket er mindre enn før og kostholdet er sunnere – og han tillater seg å skeie ut en gang i blant.

Han fikk kostholdstips fra influenseren Emilie «Voe» Nereng (27) som han fremdeles nyter godt av.

Men det kanskje viktigste er at han bygde opp muskelmassen, slik at kroppen er rustet til å takle tyngden.

– Jeg tror jeg har 80 kilo i muskelmasse. Jeg har måttet bygge en base for at kroppen skal tåle det.

Sleit med å takle ros

Underveis i den ti måneder lange innspillingsperioden, fikk han stadig positive tilbakemeldinger fra folk som uttrykte beundring for prosjektet. Men selv følte han ikke at rosen var berettiget.

– En ting som jeg sleit veldig med å høre i starten var: «Du er så tøff, flink og modig som gjør dette». Det sleit jeg med, fordi jeg følte meg ikke modig i hele tatt. Jeg følte ikke at jeg var tøff. Virkelig ikke. Null prosent. Jeg hatet når folk sa det, fordi jeg følte at dette var bare jeg som ryddet opp i et problem.

Savner en kjæreste

Det er innlysende at det harde treningsåret har gitt positive ringvirkninger i livet til Morten Asbjørnsen – han kaller det tross alt «det viktigste året i livet mitt» – men det er fremdeles én ting han savner: En kjæreste.

Selvtilliten hans er på topp når det kommer til personlighet, men han gir strykkarakter til sin kroppslige selvtillit. Det gjør at datinglivet er nærmest ikke-eksisterende for ham.

– Det med damer synes jeg er utrolig vanskelig. Jeg er livredd for at de skal angre seg i hjel hvis de har vært med meg etter en bykveld. At de lå med «blåhvalen fra Haugesund», liksom. Det tenker jeg ofte på. Jeg sliter fremdeles mye med mitt kroppslige selvbilde. Jeg har på ingen måte kommet meg over det.

Slik har det alltid vært for ham. Han har aldri hatt en kjæreste. I frykt for ikke å passe inn i guttegjengen, løy han i tenårene om seksuelle opplevelser.

– Det gjorde jeg for å henge med. Prøve å være kul.

Han har en aktiv Tinder-konto, men der forholder han seg taus.

– Jeg har Tinder, men jeg har fremdeles til gode å sende en melding. Jeg sveiper, men det er nesten mer et tidsfordriv enn et sted hvor jeg realistisk kan be noen med på date.

Tapte tenniskampen

Dokumentarfilmen «Du og jeg, Casper» ender med tenniskampen mot Casper Ruud, som fant sted i Oslo 4. februar 2023.

I forkant drømte Asbjørnsen om å få ett poeng; han fikk tre. En liten seier i et dundrende tap.

Alt i alt var prosjektet allikevel en stor seier for Asbjørnsen. I løpet av ti måneder gikk han ned drøyt 30 kilo. I dag veier han i underkant av 140, og målet er å stabilisere seg på 110.

Men det viktigste er ikke hva badevekta sier. Det viktigste for ham er at han er i fin form med god mobilitet.

– Nå kan jeg stå på tennisbanen i to timer med trøkk og intensitet uten store problemer. Forskjellen er som natt og dag. Jeg tåler tung trening og jeg tåler mye trening, sier Morten Asbjørnsen.



