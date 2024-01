Vegard Ylvisåker i bisarr TV-ulykke

TV 2-programmet «Ylvis mot Ylvis» har premiere 16. januar klokken 20:00.

I den anledning forteller Ylvis-brødrene hva som har vært mest krevende med innspillingen.

Da dukket det opp en historie som var mer … tja, pikant (?) enn forventet.

Glidemiddelulykke

TV 2 snakker med brødrene på Rådhusteateret i Ski, som også er stedet programmet ble spilt inn. Vegard Ylvisåker (44) og Bård Ylvisåker (41) beskriver «Ylvis mot Ylvis» som «Beat for Beat» på syre.

KJENDISGJEST: Olli Wermskog (38) er deltaker i første program av «Ylvis mot Ylvis». Hver uke er det to nye kjendisgjester. Foto: TV 2

Hver uke skal de ha med kjendisgjester i programmet og delta i konkurranser som handler om improvisasjon og musikk.

Og når en stor del av konkurransen handler om å ta ting på sparket og ikke ha noen planer, da er sjansen for knall og fall store. Det kan Vegard Ylvisåker skrive under på.

– Jeg trodde lenge jeg hadde knekt et bein inni foten. Vi har en greie som er veldig gøy, hvor vi har mikrofonen på toppen av en trapp. Den trappen har vi «sklidd inn» med glidemiddel. Hesteglidemiddel, faktisk, så den er veldig glatt, sier Vegard Ylvisåker.



I kampen om å klatre opp trappen før konkurrentene, skjedde det et fall. Bård Ylvisåker sier at broren fortsatt har senskader.

– Ja, det var en glidemiddelulykke, tilføyer lillebror Ylvisåker.

IKKE NERVER: Bård Ylvisåker har ikke premierenerver, men er spent på TV-seernes respons. Foto: Erik Edland / TV 2

Avslører handikap

Artist Emilie Nicolas (36) gjør sin programlederdebut i «Ylvis mot Ylvis». Hun ler godt når brødrene forteller om glidemiddelhistorien.

Hun syns for øvrig at det er rart, men morsomt, at brødrene har valgt å lage et musikkonsept som delvis handler om å kunne låttekster.

– Det er ganske gøy, for det jeg har lært gjennom dette programmet er at disse to ikke kan noen tekster på noen sanger. Det er helt utrolig.

I en av konkurransene er det nemlig slik at brødrene får straff hver gang de synger feil på norske barnelåter.

TRIO: Her er trioen på Rådhusteateret i Ski. Da TV 2 møtte dem, var det stille før stormen. Under TV-sendingene er radene bak dem fullsatte. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi har laget et elendig konsept for oss selv, sånn sett, men det er gøy. Det er jo derfor det er såpass mye impro inni der, siden vi ikke kan teksten på noen låter, spøker Vegard Ylvisåker.

Når TV 2 spør om det er noe de gruer seg til at blir sendt på TV, svarer alle tre «ja» så raskt at reporteren nesten ikke får fullført spørsmålet. Nettopp derfor tror de at programmet blir bra, fordi de gjør mye «rare greier» som kan skape pinlige gjensyn.

– Vi har gjort det vi kan. Vi har hatt det gøy. Hele poenget med å lage dette programmet er at de der hjemme skal ha det gøy. Hvis ikke de syns det er gøy, så må vi bare tas av plakaten så fort som mulig, sier Bård Ylvisåker med glimt i øyet.