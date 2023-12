Vegard Harm om datingapp: – Ført til et usunt bilde på sex

TV-PROFIL OG PODKASTER: Vegard Harm er kjent for å være kjapp i replikken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

VGTV-profil Vegard Harm (27) har gjennom sin underholdningskarriere stadig vitset med singeltilværelsen og vært tydelig på at dating ikke er favorittaktiviteten.

Han har også uttalt seg om å kjenne på skam etter sex.

Til sin nære venn og kollega, Ida Fladen (37), går han dypere inn i temaet.

– Vanskelig å snakke om

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» forteller influenseren om følelser han har knyttet til datingappen Grindr, som han beskriver som en «mørk hule for homofile».

Datingappen Grindr Ble grunnlagt i 2009 som en plattform hvor særlig skeive, ikke-binære og transpersoner kan møtes. Frontes som et et sex-positivt sted. Grindr melder at de nå har 13 millioner månedlige brukere globalt. Ifølge deres tall fra 2020 var det over 10.000 brukere i Norge. Retningslinjene lyder at det ikke er tillatt for folk under 18 år å bruke appen. Brudd på dette kan føre til utestengelse. Det er ikke lov til å dele pornografiske bilder på den offentlige profilen. Appen er ilagt rekordbot på 65 millioner kroner av Datatilsynet for å ha utlevert brukernes personopplysninger. Grindr har svart med søksmål. Kilde: grindr.com/community-guidelines / NRK

– Grindr har for meg aldri vært noe sunt. Jeg lastet det ned i en ganske ung alder, så det var en veldig kjapp eksponering av ekstremt seksuelle ting, som jeg tror mange blir skadet av, sier Harm i episoden, og utdyper:



– Jeg har i hvert fall fått et litt, hva skal jeg si, rart eller usunt bilde på sex.



27-åringens erfaring er at Grindr kun er et sted for å lage seksuelle avtaler, og at det har et skjult, nærmest ulovlig preg over seg.

– Også blir man liksom litt avhengig av det, fordi jeg er ikke den personen som tar med meg noen hjem fra byen, som jo er ganske normalt. Derfor synes jeg det alltid er vanskelig å snakke om Grindr, for det har virkelig blitt et alter ego man har der inne, som man ikke har lyst til å vise noen.

– Skrekkblandet fryd

Harm erkjenner at han frykter det kan føre til negative konsekvenser i følelseslivet, også på lang sikt.

– Det er på en måte som å sigge eller snuse – du vet det er usunt, men gjør det uansett fordi det er digg. Det blir en litt rar holdning til det, og jeg vil ikke at det skal være med på å gjøre meg blind for «vanlige» gutter.

– Det blir en skrekkblandet fryd å være der. Du vil, også sletter du appen og tenker: «Jeg vil ikke holde på sånn her, men heller møte en fyr på Rema 1000 og si hei».



Han presiserer til programleder Fladen at han ikke mener at brukere på Grindr er uvanlige.

– Jeg er jo bare den som selvfølgelig skammer meg over homogreiene fra før, så det er ekstra triggende for meg å være der.



God kveld Norge har ikke lykkes å komme i kontakt med Harm.

Fraråder å bruke Grindr

At Harm deler disse tankene offentlig, synes sexolog Hanne Kro Sørborg er modig.

JOBBER MED UNGE: Hanne Kro Sørborg er sosionom og sexolog som har et særlig fokus på unge under 25 år. Foto: Privat

– Han er dødsmodig som snakker om noe som er kjempeviktig og gjelder mange unge. Han gjør det mye lettere for andre å tenke at det ikke bare gjelder dem, slår Sørborg fast til God kveld Norge, og utdyper:

– Dette er så vanskelig å få frem, og vi trenger det slik at flere kan bli kloke og tenke gjennom ting før de plutselig står oppi en situasjon de ikke kan håndtere, som også kan bli farlig.

Sexologen sier at særlig sårbare personer sliter med å være ærlig og samtale om vanskelige opplevelser, og at det er ofte disse som benytter seg av apper for å møte folk.

– Mange ungdommer tenker at siden de oppsøkte det selv, så er det deres feil hvis de opplever overtramp.



Hun peker på mennesker som ikke nødvendigvis har et stort nettverk der de bor, som mindreårige asylsøkere, eller har andre ulike begrensninger, som psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser.

I sommer kom forskningsinstituttet NOVA med en rapport som viser en økning av seksuell vold blant unge. Der fremkommer det at unge som har en annen seksuell orientering enn heterofil, er ekstra utsatt vold og overgrep.

Sørborg er kritisk til at folk skal ha sitt første møte med sex på appen, som hun mener ikke har godt nok fokus på samtykke.

– Jeg ville aldri anbefalt unge mennesker å bruke Grindr, fordi du ikke vet hvem du møter, grunnet lite informasjon, og det er lagt opp til sextreff hjemme hos folk. Treff heller folk offentlig ansikt til ansikt for å finne ut om de synes er ok.

God kveld Norge har sendt en henvendelse til Grindr. På appens nettside har de skrevet en artikkel om samtykke.



Hun tror at jenter oftere blir drillet av foreldre til å tenke over konsekvenser rundt samleie, og derfor kan ha bedre forutsetninger til å si «nei», hvis de skulle ønske å stoppe en seksuell situasjon.

– Så når du har blitt dødsgod på å si nei, og har kontroll i form av at du kanskje har din egen bil, så kan du selvfølgelig gjøre vurderinger ut fra det. Selvfølgelig kan man bruke Grindr trygt, men det er lurt å tenke gjennom konsekvenser og grenser på forhånd.

Bør søke hjelp tidlig

Sexologen er tydelig på at dårlige opplevelser, selv om de ikke er grove tilfeller som vold og overgrep, skal tas på stort alvor – helst så tidlig som mulig.

– Puberteten og ung voksen-fasen er de mest formerende årene. Å føle at det ikke er trygt å være sårbar og intim under de første opplevelsene kan skade oss og gjøre det vanskelig i nære relasjoner senere, sier hun og legger til:

– For eksempel hvis man føler på en farlig situasjon, som at man ikke vet hvordan man skal si «nei», eller stoppe noe.



Hvis man ikke oppsøker hjelp, eller har nære å snakke med, kan det prege en person i lang tid.

– Det kan føre til at man får et skjold og holder seg unna nærhet, selv når man har sex. Det er en helt vanlig bivirkning.

– Hvordan vet man når en bør oppsøke hjelp?

– Når du synes det er vanskelig å ha det livet du ønsker. Spesielt hvis du oppdager at du ikke får til å være i nære relasjoner, og føler at du har sluttet å se inn i deg selv. Da har man opplevd noe som man trenger hjelp til, helst så tidlig som mulig, sier Sørborg, og avslutter:



– Hvis man snakker med noen nære man stoler på, helsesykepleier, fastlege, støttesentre eller andre lavterskeltilbud, så er det helt mulig å få gode erfaringer senere i livet.