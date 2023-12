Vegard Harm: – Jeg har aldri hatt kjæreste

Tre dager før julaften er komiker og TV-profil Vegard Harm (27) gjest hos Asbjørn Brekke i «Asbjørns julekalender» på TV 2.

Her ble komikeren grillet rundt eget privatliv, og det gikk ikke ubemerket hen at 27-åringen er singel. Selv erkjente han at han aldri har hatt kjæreste.

– Jeg bor helt alene i et stort hus i Stokke (...) Jeg merker at jeg ble bitter, for jeg har aldri hatt kjæreste, jeg, forteller Harm ærlig.



På spørsmål fra Asbjørn Brekke om det er kjendiskjæreste han ønsker seg, svarer 27-åringen bastant nei.

Vil ikke ha kjendiskjæreste

Han har nemlig noen klare tanker om hvem han potensielt sett ønsker seg som kjæreste.

– Jeg vil ha en rørlegger eller blikkenslager. En arbeidskar, som kommer hjem og sier: «Nå er jeg sliten», og så sier jeg: «Ja, det ser jeg!», sier Harm til latter fra publikum, før han fortsetter:



– Nei, jeg vil ikke ha en kjendiskjæreste.



– Bare en sliten blikkenslager! følger Brekke humoristisk opp.



– Slitt mye med det å være homofil

I en episode av «Hjemme hos Kloppen», som gikk på TV 2 sensommeren 2020, erkjente Harm at det å være homofil har bidratt til å sette en stopper for det han alltid har drømt om.

– Jeg har slitt veldig mye med det at jeg er homofil. Jeg har aldri syntes at det har vært noe stas i det hele tatt. Jeg ville bare være som alle de andre.

ÅPENHJERTIG: Vegard Harm var gjest i «Asbjørns julekalender» 21. desember. Her åpnet han seg blant annet om singeltilværelsen. Foto: TV 2

– Når jeg ser venninnene mine med alle kjærestene sine, som er så fantastiske, da ser jeg inn i kula. Da ser jeg at det blir både barn og nydelige hus på dem, men jeg vet ikke hvor jeg selv kommer til å havne, sa han den gangen.

