Varsler historisk endring i 71 grader nord

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» er i gang med sin fjortende sesong.

Som alltid skal ti kjendiser settes på prøve både fysisk og mentalt, når de sammen må gjennom ekstreme utfordringer for å avgjøre hvem som er Norges tøffeste kjendis.

Men det er én ting som skiller denne sesongen fra de tidligere.

Semifinalistene og finalistene skal nemlig ikke avslutte turen på Nordkapp, de skal enda lengre nord.

Finalen skal avsluttes på Svalbard.

Første gang i historien

I den nyeste episoden, som sendes lineært førstkommende søndag, åpner Tom Stiansen med å fortelle at han har viktig informasjon til lagene som nettopp har kommet i mål fra en etappe.

– For første gang i 71 grader nord sin historie så kommer semifinalen og finalen til å foregå enda lenger nord, sier programlederen.

Spent sitter deltakerne rundt ham når han forteller at den som vinner årets sesong, kommer til å krysse målstreken på Svalbard.

Til God kveld Norge forteller presseansvarlig i Discovery, Marianne Aambø, at årsaken til endringen er at produksjonen hadde et ønske om å fornye seg.

– Vi hadde et ønske om å tilføre noe nytt til 71 grader nord-konseptet denne gangen og bestemte oss derfor for å legge finalen til Svalbard.

Videre sier hun at dette nok ikke blir et permanent finalested, men at det ikke er utenkelig at finalen i senere sesonger kan havne andre plasser enn Nordkapp.

Skytetrening som forberedelse

I episoden forteller Stiansen at alle etappene deltakerne skal gjennom frem til de går over målstreken, kommer til å innebære elementer som de må beherske for å kunne ferdes på Svalbard.

– Isbjørn liksom, er det derfor vi skal på skytetrening i morgen?, spør en noe skeptisk Jørgen Evensen.

Stiansen forteller så at det kommer til å være den røde tråden på ekspedisjonen i år.

For en av deltakerne gikk det noen kuler varmt i løpet av turen. Se i videoen under.