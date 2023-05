ARTIST: Her er Blanka under generalprøven i Liverpool. Hun representerer Polen under årets Melodi Grand Prix. Foto: EBU

«Eurovision Song Contest» (ESC) er alltid full av skandaler.

I år ønsker «Eurovision»-fansen svar fra den polske kringkasteren TVP etter en stor skandale i hjemlandet.

– Kritikken mot TVP går på at kanalen er korrupt og politisk konservativ, sier Martin Phillip Fjellanger til TV 2. Han jobber for fansiden Eurovision Norway.

For å forstå kritikken, må vi spole litt tilbake.

Korrupsjon

Under den polske versjonen av «Melodi Grand Prix», «Tu Bije Serce Europy», kom artisten Blanka (23) på førsteplass, med låten «Solo».

I LIVERPOOL: Blanka dukket opp på åpningssermonien i Liverpool og hilset på fansen. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Flere «Eurovision»-skribenter sendte en klage til den polske kringkasteren TVP, hvor de gjorde det klart at de mente Blanka kun vant grunnet korrupsjon.

– Den polske offentligheten er klar over at TVP representerer regjeringsregimet og er et upålitelig medium, sier den anerkjente polske «Eurovision»-journalisten Szymon Stellmaszyk til TV 2.

Stellmaszyk er blant dem som står bak det nevnte oppropet, og han mener TVP er preget av korrupsjon.

I fjor publiserte Eurovision-arrangøren EBU det de mente var bevis for juryjuks. Den gang endte EBU med å fjerne de aktuelle jurystemmene og erstattet dem med et automatisk beregnet resultat.

Stellmaszyk påpeker at totalt seks land ble anklaget for juryjuks, og at Polen var ett av disse. Journalisten mener dette styrker argumentet om at TVP har urent mel i posen også i år.

Det skal nevnes at de landene som ble anklaget for juryjuks var uenige i påstandene.



STILLE FØR STORMEN: TV 2 har ikke fått hverken Blanka eller pressetamet i tale før hun deltar i semifinalen torsdag 11. mai. Foto: EBU

Pressekontakten til Blanka, som også jobber for TVP, har ikke svart på TV 2s gjentatte forespørsler. Alle påstander i denne artikkelen er forelagt TVP.

Slik skal fansen angivelig boikotte

Anklagene går ut på at Blanka kjente et jurymedlem, og at dette jurymedlemmet hadde god grunn til å ønske at hun vant.

Nyheten har vekket stor internasjonal interesse, og magasinet HLN skriver at den polske kringkasteren har vært motvillige til å dele informasjon om stemmeavgivningen. Flere får ikke jurystemmene til å gi mening, og mener det er juks involvert.

Magasinet skriver at mange ønsket at Blanka skal trekke seg fra konkurransen, og gi plassen til personen som vant folkeavstemningen: artisten Jann.

NÅR UT TIL MANGE: Martin Phillip Fjellanger jobber for Eurovision Norway. Denne fansiden når ut til tusenvis av ESC-fans. Foto: Privat

– Kritikken mot TVP går på at kanalen er korrupt og politisk konservativ, og at Jann ikke var ønsket. Blanka ble dermed symbolet på det korrupte og konservative TVP. Mange fans har sagt at Blanka bare representerer TVP, og ikke Polen som land, forklarer Fjellanger.

Siden Blanka aldri ga fra seg plassen til Jann, og siden EBU fortsetter med hemmeligholdet rundt hva de forskjellige jurymedlemmene stemte, skal flere gjennomføre en boikott. Det sier Stellmaszyk til TV 2:

– Noen vil nekte å se ESC på TVP, og heller velge den offisielle YouTube-sendingen til EBU.

Fjellanger har full forståelse for polakkenes valg:

– Jeg skjønner godt at polske journalister vil boikotte TVP-sendingen. Jeg har inntrykk av at det er et ganske sammensveiset, korrupt, konservativt gubbevelde i den kanalen. Jeg syns virkelig at Polen fortjener en rettferdig og transparent nasjonal finale, fri for korrupsjon.

Likevel mener han at den internasjonale pressen har endret mening om Blanka.

Populær låt

Plutselig har Blanka klatret på Spotify-lister, og nå er hun på femteplass over antall strømminger på Spotify. Førsteplassen har svenske Loreen, andreplassen har norske Alessandra Mele.

– Det virker som stemningen rundt Blanka har snudd til det positive. Polske og internasjonale «Eurovision»-fans var rasende da storfavoritten Jann sin seier ble ødelagt på grunn av en liten gruppe jurymedlemmer. Etter det var det en massiv støtte til Jann i Polen, mens Blanka fikk tilsvarende mye hat.

Alessandra from Norway reacts during the Eurovision 2023 Semi-final 1 at Liverpool Arena in Liverpool, England on May 9, 2023.

Fjellanger forklarer at bølgen av positivitet som nå treffer Blanka har flere forklaringer.

– Blanka og teamet hennes har klart å bruke all den negative oppmerksomheten til sin egen fordel. Blanka fikk mye hat for sure toner og dårlig engelsk, spesielt i den første setningen i låten da hun synger «bejbah» (i stedet for «baby») ble etterhvert et internettfenomen og en morsom vits blant polske og internasjonale ESC-fans. Teamet til Blanka tok ordet til seg og brukte det aktivt i markedsføringen, eksempelvis på smykket hennes og på spillelister på Spotify.

Den norske Eurovision-eksperten sier han selv aldri hadde stemt på henne, men kommer med følgende spådom:

– Jeg tror ikke korrupsjonsanklagene vil ødelegge sjansene til Blanka i morgen. Klarer hun å synge rent, så går hun rett til finale. Folk har rett og slett begynt å like låta.

Blanka opptrer i den andre semifinalen som sendes torsdag 11. mai. Norge og Alessandra Mele har allerede kvalifisert seg til finalen, da de kom videre fra den første semifinalen 9. mai.