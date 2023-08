Onsdag var programleder Vår Staude ute og gikk tur i finværet med hundene sine Solo (2) og Naia (11) i Nordmarka.

Plutselig merket hun at Solo begynte å oppføre seg rart.

– Hun holdt seg veldig nær meg, og var veldig matt og slapp, forteller Staude til TV 2.

«God morgen Norge»-programlederen tenkte at hun kanskje var tørst eller sliten, men da hun kom hjem, skjønte hun at det ikke var tilfellet.

Hovnet opp

– Da vi kom hjem, begynte hun å brekke seg. Da jeg tok henne opp, så jeg de svære hevelsene under haken og på den ene siden av snuten. Da skjønte jeg det, forteller Staude.

Solo hadde blitt bitt av en hoggorm i halsen og på snuten.

– Jeg syntes det var kjempeskummelt. Det er innmari ekkelt å se hvor preget hun ble på veldig kort tid, sier hun.

HOVEN I ANSIKTET: Solo ble bitt i halsen og snuten, og har hovnet opp på områdene hvor hun ble bitt. Foto: Privat

Staude forklarer at de måtte fjerne halsbåndet til Solo ettersom halsen hovnet opp, det kom slim ut av munnen, og hunden var ugjenkjennelig i hodet og fikk en svær «ballong» under haken.

– Den var på størrelse med en liten melon, sier hun om hevelsen.

Programlederen forteller at hun ofte ser hoggorm som kryper over veien eller soler seg på en stein når hun går tur. Siden hun ikke så at hunden ble bitt, tror hun det kan ha skjedd mens de gikk i en busk eller høyt gress.

– Jeg har hatt hund i mange år, men det er første gang noen har blitt bitt av hoggorm, forteller Staude.



Programlederen tok Solo i bilen med en gang de merket hevelsene, og kjørte henne til dyrlegen rett i nærheten.

SOLO OG NAIA: Vår Staude var på tur med hundene sine Solo og Naia da en av dem ble bitt av en hoggorm. Foto: Privat

Tilbake hos dyrlegen

Solo fikk gift i seg etter hoggormbittet, og måtte derfor få motgift hos dyrlegen. De sjekket også blodtrykket hennes, tok en EKG-test og ga henne væske intravenøst.

– Hun var inne i fem timer hos dyrlegen i går. Hun sov hjemme i natt, og vi dro tilbake til dyrlegen i dag tidlig. Der skal hun være hele dagen for å få væskebehandling intravenøst, sier Staude.

I tillegg til at et giftig hoggormbitt kan være dødelig for noen dyr, kan det også være skadelig for nyrene. Derfor sender de inn masse væske som skylles gjennom nyrene og tynner ut giften slik at den ikke lagres der.



– Det kommer til å gå bra, og det er veldig fint å se hvor flinke dyrlegene er og hvor snille og beroligende de er, skryter programlederen.

EN TRYGG FAVN: Solo er hos dyrlegen igjen, men får komme hjem torsdag kveld. Foto: Privat

– Vær obs!

Staude oppfordrer hundeeiere til å være obs for hoggorm når de går tur med hundene sine.

Hun sier at en også bør passe på at man har hundeforsikring slik at en har råd til utgiftene dersom uhellet først er ute.

Solo får komme hjem til Staude igjen torsdag kveld. Selv om Solo hadde planer fremover, må hun hvile:

– Hun hadde nok gledet seg skikkelig til jakt, det er jo jakttider. Hun skal egentlig på hjortejakt, men vi får se hvordan det blir med det, forteller Staude.