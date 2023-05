Vår Staude oppdaget ikke bunadsblemmen før det var for sent

Det er programlederne Peter Moi Bubresko (48) og Vår Staude (56) som skal lede oss gjennom nasjonaldagen på TV 2 Direkte, gjennom programmet «God 17. mai Norge». Sendingen går direkte fra klokken 08, og varer fem timer til ende.

FESTKLAR TRIO: TV 2-profilene Wenche Andersen, Peter Moi Bubresko og Vår Staude er blant dem som leder årets 17. mai-sending på TV 2. Foto: Anton Soggiu/Mastiff/TV 2

Den bunadskledde duoen får besøk av gjester som Else Kåss Furuseth (42), Gullruten-vinneren Aleksander Sæterstøl (27), «Forræder»-profil Aslak Maurstad (31), og det blir musikalske innslag av blant andre Sølvguttene og Helene Bøksle (42).

På kjøkkenet står TV 2-kokkene Wenche Andersen (68) og Christer Rødseth (33), som frister publikum med tips til deilig 17. mai-buffet.

Fadesen var et faktum

Vi har tatt en prat med den populære programleder-duoen i forkant av 17. mai-sendingen, og når vi spør Vår om hun har gått på en bunadsmell gjennom årenes løp, avslører hun at sist hun ledet 17. mai-sendingen, i fjorfjor, var fadesen et faktum.

Da presterte hun nemlig å ta med seg feil bunad til 17. mai-sendingen.

– Jeg var helt i ørska på morgenkvisten, og tok med hele bunadstasen til datteren min, Malin, i stedet for min egen bunad!

Vår Staude må le når hun tenker tilbake på situasjonen.

– Flaks at hun ikke var fire år og en helt annen størrelse enn meg, for da jeg oppdaget hva som befant seg i bunadsposene, var det ikke tid til å kjøre hjem for å bytte! Men det endte heldigvis godt, for bunaden passet meg.

TOK FEIL BUNAD: Under 17. mai-sendingen for to år siden var Vår Staude ikledd sin datters bunad fordi hun tok med seg feil til studio. Heldigvis satt den som et skudd! Foto: Privat

I år kommer hun derimot til å sørge for at hun får med seg riktig bunad til sendingen; som er en beltestakk som hun fikk sydd til seg selv for rundt 15 år siden – etter å ha spart en god stund.

– Jeg har valgt fargene og stoffene selv, og synes den er så fin! Sølvet er litt brukt, litt nytt og herfra og derfra. Jeg er ikke så nøye på at det skal være «etter boka», forklarer hun.

Men skal vi tro Vår, har hun aldri fått noe annet enn komplimenter for beltestakken.

– Bunadspolitiet har vært grei med meg, sier hun og ler.

På den tiden hun fikk sydd stakken, var det ikke like vanlig å velge stoffer og farger selv, slik som er blitt mer utbredt de siste årene.

– Jeg er glad jeg gjorde det, og at jeg dermed fikk en bunad som er helt unik. Jeg elsker bunaden min og kommer til å ha glede av den hele livet!

EGEN BELTESTAKK: Vår Staude skal ha på seg sin egen, spesialdesignede beltestakk under årets sending. Foto: Anton Soggiu/Mastiff/TV 2

Når Vår ikke leder 17. mai-sendingene på TV 2, feirer hun gjerne nasjonaldagen med familien ute på langtur i naturen.

– Jeg har vært på ski på Hardangerjøkulen, jeg har gått Maridalen på tvers, padlet kano over vannene i Nordmarka og jeg har syklet til Kikut - alt sammen på 17. mai. Med flagg i sekken! Det er kjempegøy, og en fin tradisjon! sier hun entusiastisk.



UT PÅ TUR: Når Vår Staude ikke holder fortet med kollegene i TV 2-studio på 17. mai, er hun gjerne ute i skog og mark med familie og venner – og firbeinte! Foto: Privat

Redd for at bunaden kanskje er blitt for liten

Programleder-makker Peter Moi Bubresko eier ikke bunad selv, men sier til TV 2 at han har vært så heldig å låne bunad til hver sending.

– I mange år gikk jeg i bærumsbunad. Men nå går jeg i jubileumsdrakten for Oslo, laget av Eva Lie design, som ble utviklet i forbindelse med 1000-års jubileet til Oslo by, forklarer han.



48-åringen har dermed ikke gått på noen direkte bunadsblemme, men sier med glimt i øyet til TV 2 at den eneste bekymringen han har for morgendagen med tanke på bunaden, er at alt henger der det skal – og ikke minst at den fremdeles passer.

I JUBILEUMSBUNADEN: Peter Moi Bubresko i lånt jubileumsdrakt for Oslo. Foto: Anton Soggiu/Mastiff/TV 2

– Jeg har en tendens til å glemme hvor jeg har lagt boksen med skjerf og sølvtøy. Håper også buksa fortsatt passer, for jeg har nemlig kost meg i overkant mye nå i maidagene! sier han og ler.

«God 17. mai Norge» sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl. 08.00. Sendingen går også i opptak på TV 2 Direkte fra kl. 13.00, og du kan selvsagt se den på TV 2 Play når det måtte passe for deg!