Vår Staude møtte på jobb – ble bedt om å dra rett hjem

SYK: Vår Staude er et kjent fjes for mange gjennom «God morgen Norge». Denne torsdagen skulle hun lede programmet som vanlig – men brått ble hun sendt hjem. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Da programleder Vår Staude (57) dukket opp på jobb grytidlig torsdag morgen, ante hun ingenting om hvor kort arbeidsdagen skulle bli.

For plutselig viste en koronatest at hun burde holde sengen, og ikke lede en fire timer lang «God morgen Norge»-sending med makker Peter Moi Bubresko (48).

– Jeg kom på sending i morges klokka fem, var litt sår i halsen og litt pjusk, men følte meg langt ifra syk. For sikkerhets skyld tok jeg en koronatest under morgenmøtet, og der spratt det fram to streker på minuttet gitt. Og jeg ble sendt rett hjem, dessverre, sier Staude til TV 2.

KOM OG GIKK: 45 minutter etter at Vår Staude ankom kontoret, måtte hun dra igjen. Grunnen: to røde streker på korona-testen. Foto: Skjermdump Instagram @varstaude

Fryktet at hun hadde smittet statsministeren

Det er andre gang hun har fått påvist korona, og den første gangen minnes hun med gru og grøss.

– Da var det jo betydelig mer drama - midt i den mest hysteriske perioden før jul i 2021, og jeg fikk ødelagt både min egen jul og andres jul. Til og med statsminister Jonas Gahr Støre måtte sjekke seg etter å ha blitt intervjuet av meg, for jeg hadde jo gitt ham en god jul-klem.

Men både statsministeren og Staudes andre nærkontakter den gangen slapp unna karantene og isolasjon.

– Nå er det heldigvis ikke sånn lenger, men siden vi er en liten, sårbar gjeng i GMN vil vi helst unngå å smitte veldig mange kolleger samtidig, og selvsagt ingen gjester. Derfor tar vi ingen sjanser. Denne uka er både jeg og Desta smittet, men jeg håper det stopper med oss.

Dermed måtte makker Peter Bubresko holde fortet helt alene de fire timene som direktesendte «God morgen Norge» er blitt utvidet til.

Imponert over solo-jobbingen

Vår Staude har fulgt med på sendingen fra sofaen. Hun er imponert over kollegaens innsats.

– Peter tok sendingen på strak arm. Gode forberedelser dagen før gjør at det faktisk går bra, selv om det er intenst å ha en hel fire timers-sending alene. Han skal få en klem når jeg ikke lenger er smittefarlig, sier Vår Staude til TV 2.

– Hvordan er formen din nå, Vår?



– Jeg er litt varm, litt tett i toppen, hoster og nyser en del. Det høres ut som det ble en sen kveld, men jeg føler meg ok. Satser på at jeg er tilbake på sending på mandag. Krysser fingrene for det!

TV 2 har snakket med Bubresko etter solo-direktesendingen, og han forteller at sendingen gikk bra til tross for at han var alene.

– Fire timer gikk fint. Måtte sprenglese på en del saker på morgenen, men jeg har hatt sending alene tre timer før, så én ekstra time går. Men jeg er glad det ikke er hver dag.

IMPONERT: Vår Staude er imponert over at makkeren Peter Bubresko steppet inn, og hadde solo-sending i fire timer etter at hun fikk påvist korona. Foto: Espen Solli / TV 2

Det er ikke bare Vår Staude som har hatt korona i nærheten av Bubresko – også hans bedre halvdel var nylig smittet.

– Korona er overalt. Ingen er trygge. Samboeren min hadde korona for to uker siden, og jeg ble ikke smittet, så kanskje jeg slipper unna? Men jeg var på sending med Vår dagen før, så kan jo selvsagt være smittet jeg også. To be continued… sier han med et lurt smil.

– Og hvordan kjennes kroppen nå?

– Formen er fin den. Spør igjen om noen dager, så får vi se!



Også «God morgen Norges»-væranker Ane Nyrerød (52) holder i disse dager sengen, som følge av korona.

– Det er som om noen har skudd opp enegikranen, og så har det rent tomt. Det begynte med at jeg hadde veldig vondt på den ene siden av halsen, og vekselsvis var kokvarm og iskald, samt feber. Så kom vondtene i kroppen, og det tettet seg til i topplokket, forklarer Nyrerød til TV 2 fra sengen.

HELT UTSLÅTT: «God morgen Norge»-værpresentatør Ane Nyrerød har vært utslått med korona siden mandag. Formen er fremdeles laber. Dette er, naturlig nok, tatt ved en annen anledning. Foto: Espen Solli / TV2

Hun har ligget mer eller mindre under dynen siden mandag formiddag.

– Og jeg føler meg egentlig ikke så mye bedre, tross mye søvn. Luktesansen forsvant på tirsdagen, og selv om jeg kan smake forskjell på salt og søtt, smaker det bare 10 prosent. Jeg håper det går like fort over som det kom, sier Nyrerød fra sengen.



– Frykter ikke epidemi innad i redaksjonen



Sissel Randsborg, redaksjonssjef i «God morgen Norge», er ikke redd for en potensiell epidemi innad i redaksjonen – til tross for at den ene etter den andre har falt fra denne uken.

– Nei, vi frykter ikke en epidemi innad i «God morgen Norge». Vi holdt oss på lufta hver eneste dag under hele pandemien – med karantener, avstander, smittevern og isolasjon. Tross litt sykdom på programledersiden denne uka lover vi at folket får «God morgen Norge» hver eneste ukedag denne vinteren også, bedyrer Randsborg overfor TV 2.

FHI melder at vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og at influensaepidemien foreløpig ikke i gang ennå, men muligens melder sin ankomst før jul.

– GMN slipper dessverre heller ikke unna. Vi er opptatt av symptomer generelt, og vi er forsiktige av hensyn til gjester og produksjon.

Ettersom Vår Staude holder sengen resten av uken, dukker det opp et velkjent fjes side om side med Peter Bubresko fredag morgen.

– Rutinerte og dyktige Peter Bubresko kjørte fire timers direktesending solo i dag, men i morgen får han følge av Solveig Barstad som stepper inn for tredje gang denne uka, melder Randsborg.

KJENT FJES: Solveig Barstad dukker opp for andre gang denne uken, på «God morgen Norge»-skjermen fredag morgen. Foto: TV 2

– Har dere noen ess i ermet dersom plutelig Bubresko og Barstad også skulle få påvist korona?



– Vi har fire faste programledere og mange vikarer så jeg er ikke redd for programledermangel, men det er spennende dager så det er bare å følge med fremover om hvem som ønsker god morgen fra sofaen på Aker Brygge, sier «God morgen Norge»-redaksjonssjefen til TV 2.

«God morgen Norge» ser du mandag-fredag på TV 2 og TV 2 Play mellom klokken 07.05 og 11.00.