Var nære å takke nei til reality-deltakelse

«Kompani Lauritzens» rekrutter har så langt blitt testet i luftige utfordringer, smakt på det våte element, og fått sin dose voksenkjeft.

Overgangen fra trygge rammer til det militære regimet ble overveldende for flere, deriblant TV 2s sportsjournalist Ingrid Halstensen (35).

UT AV KOMFORTSONEN: «Kompani Lauritzen» er langt uten for Ingrid Halstensen komfortsonen, skal vi tro sportsjournalisten selv. Foto: Matti Bernitz

Før hun entret Setnesmoen leir hadde hun en liten prat med sportskollega og tidligere «Kompani Lauritzen»-deltaker, Marius Skjelbæk (32).

– Han kunne melde at jeg kom til å få sjokk de første dagene. Ellers ingen spesifikke ting, men mer generelt hvordan man kan angripe det og hva man bør bruke energi på og ikke. Det er nok individuelt hvordan man takler det.

KOMPANIJEGER: Marius Skjelbæk unnlot å tipse sportskollega Ingrid Halstensen om kart og kompass. Foto: Matti Bernitz

Halstensen har alltid hatt sansen for reality-programmet, men det var derimot ikke gitt at hun skulle takke ja til å bli en av rekruttene til oberst Dag Otto Lauritzen (66).

Ut av komfortsonen

Utfordringene har stått i kø. For Halstensen startet det allerede da deltakerne ble kastet ut i første øvelse: militært baklengsstup. Den mentale sperren tok overhånd, slik at hun ikke klarte å gjennomføre utfordringen.

VANSKELIG: Allerede i første utfordring fikk Ingrid Halstensen mental sperre, og gjennomførte ikke militært baklengsstup. Foto: Matti Bernitz

Noe av det hun gledet seg til med deltakelsen, var se hvordan hun og resten av deltakerne oppdager ting de kanskje ikke visste om seg selv, og å utfordre seg selv på en ny måte.

Som sportsjournalist så hun også frem til samholdet og å spille hverandre gode.

– Hvis jeg skulle vært med på ett program, så ble det kompaniet når de spurte – etter mange runder med meg selv.

Halstensen var nemlig i tvil om hun skulle takke ja.

– Det er så ut langt av min komfortsone. Du viser fort en sårbar side av deg selv, som til vanlig ikke kommer frem i normale settinger, forklarer hun.

Selv om 35-åringen er vant til å være foran kamera, mener hun det er noe helt annet i reality-sammenheng.

– Når du er på ditt mest slitne, har du kanskje ikke kontroll på hva du sier eller gjør. Å være komfortabel med å slippe folk inn på den måten, vet jeg egentlig ikke om jeg er enda. Jeg tror jeg har litt godt av det, for jeg er litt pysete på veldig mange ting.

MISTER KONTROLL: Å besøke den beryktede «kjelleren» med kameraer tett på, var Ingrid Halstensen skeptisk til. Foto: Matti Bernitz

– Veldig viktig for meg

Som sportsjournalist og anker er Halstensen opptatt av å ha troverdighet. Da «Kompani Lauritzen»-forespørsel kom, måtte hun tenke seg nøye om.

– Det er veldig viktig for meg at jeg opprettholder den troverdigheten man må ha, for å ha den jobben jeg har. Jeg kan ikke bli hun: «Kompanirekrutt Halstensen som skal ha landslagssendingene». Det var noe jeg måtte tenke over, før jeg sa ja, forteller hun.

FOTBALL: Ingrid Halstensen har ledet haugevis av sportsendinger. Her fra fotball-EM i 2022, sammen med f.h. TV 2 Sporten-kollega Jan-Henrik Børslid og NRK-profiler Andreas Hagen og Carina Olset. Foto: Julia Marie Naglestad

35-åringen håper seerne forhåpentligvis klarer å skille hvem hun er i kompaniet, og hvem hun er til vanlig når hun jobber med sport.

– Jeg måtte tenke over det. At det var forenlig.

– Ganske vanskelig

Halstensen liker å skille privatliv og jobb. Selv om hun er én av TV 2 Sportens ansikt utad, skinner rampelyset ekstra på henne i forbindelse med reality-deltakelsen.

Når TV 2 spør om sivilstatus, må hun le.

– Alle har spurt om det. Men ja, jeg har kjæreste. Men jeg liker veldig godt at privat er privat, og jobb er jobb. Siden man er såpass eksponert på jobb, synes jeg det er fint å skille litt mellom dem.

PRIVAT: Sportsjournalisten liker å skille privatliv og jobb. Foto: Matti Bernitz

I 2020 byttet Halstensen ut «english breakfast», til fordel for bryggen i Bergen. I to år jobbet hun som sportskorrespondent i England.

– Det var vanvittig lærerikt, intenst og spennende. Men også krevende, fordi du har ikke det redaksjonelle miljøet rundt deg. Du er korrespondent, og er alene mye av tiden – utenom når kollegaer og kommentatorer kommer over for kamp.

Hverdagen var preget av mye alenetid, og hun kjente mye på savnet etter venner og familie. Selv om hun ble kjent med andre journalister, var de i en litt annen livssituasjon, noe som gjorde det vanskelig å ha et sosialt liv.

ENGLAND-OPPHOLD: Ingrid Halstensen hadde base i England i to år. Her med Liverpool-spiller Mohamed Salah. Foto: TV 2

– Å få venner i voksen alder er egentlig ganske vanskelig, vil jeg si.

Derfor føltes det ekstra godt å returnere til Norge, og få base i Bergen i 2020.

– Norge er et vanvittig bra land å bo i, når man har bodd i England. Man lærer å sette pris på de tingene vi har her, som vi kanskje tar litt for gitt.

Nå preges jobbhverdagen av en god blanding.

– Jeg synes det er veldig fint å kunne være litt i studio, ha fotballsendinger, men også reise på kamper og gjøre litt forskjellig. Det synes jeg er veldig kjekt.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.