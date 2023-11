Var nær ved å drukne – tok helomvending etter «Tropp 2»

Det ble et iskaldt sjokk for «Tropp 2»-deltakerne, da de innså at isbading ventet på dem. I øvelse «Råk» skulle deltakerne, påkledd med sekk og ski, skli ut i det iskalde vannet, for så å komme seg opp på land.

For Emilie Hoffmeyer (27) vekket det gamle, vonde minner.

VANSKELIG: Emilie Hoffmeyer var tydelig preget, da hun skulle skli ned i det iskalde vannet. Foto: Matti Bernitz

Da TV 2 møtte den tøffe skytebasen før innspillingen tidligere i år, var hun ikke i tvil om hva som ville bli utfordrende for henne:

– Det må være vann. Jeg har egentlig vært redd for vann hele livet mitt, innleder hun.

Ble verre

For selv om 27-åringen fra Kongsberg har vært redd for vann så lenge hun kan huske, er det særlig én hendelse som førte til at frykten oppstod.

– For et par år siden holdt jeg på å drukne. Da ble det mye verre. Etter det har jeg vært ganske redd for vann. Hvis jeg bader, er det kun på grunna. Det er fint, grunna er bra.

TRAUME: Emilie Hoffmeyer har lenge nærmest unngått vann, etter en traumatisk opplevelse. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Hoffmeyer forteller at det var promille involvert, da hun var uheldig og falt ut i vannet.



– Jeg slet med å finne hva som var opp og ned i vannet, og fant ikke vannflaten.

Opplevde endring

Den traumatiske opplevelsen vekte derfor minner, da hun skulle skli ut i det iskalde vannet i «Tropp 2».

Men idet befalet ropte «iverksett», skled hun ut, uten å rynke på nesen.

GJENNOMFØRTE: Emilie Hoffmeyer kjempet seg gjennom det iskalde vannet. Foto: Matti Bernitz

På «Tropp 2»s premierefest forteller hun til TV 2 at øvelsene i vann har hatt en positiv virkning på henne.

– Jeg har blitt tryggere på det, på en helt annen måte.

27-åringen har faktisk blitt så trygg at hun nå besøker svømmehallen flere ganger i uken.

Svømmer flere ganger i uken

– Jeg har nok hatt noen traumer med vann tidligere – uten tvil. Men så har jeg «pushet» meg gjennom, og det har vært mye vann i «Tropp 2».

Å bli utfordret på det hun fryktet mest, har trolig ført til vekst. For i løpet av den siste måneden har Hoffmeyer vært i svømmehallen omtrent tre ganger ukentlig.

MAKKERDUO: Både Emilie Hoffmeyer og Eirik Rimmereid gjennomførte øvelse «Råk». Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Vi prøver å bli venner – jeg og vannet, sier hun og ler.

Det ble noen måneder pause fra vann etter «Tropp 2», men denne høsten har hun kjent på et jag etter å mestre det hun har fryktet.

– Jeg har funnet ut at dette vil jeg mestre. Selv om jeg ikke er komfortabel med det, føler jeg at dette har jeg lyst til å bli god på, forteller hun.

Som skytebas og glad i motorsport, danner Hoffmeyer et bilde av en hardbarka 27-åring. Selv hater hun å ha svake sider – særlig når det er noe hun kan jobbe med.

BILDETEKST: ÅRELANG PAUSE: Emilie Hoffmeyer har ikke vært i svømmehallen siden hun gikk første året på videregående skole. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det er først nå i det siste jeg har følt at nå vil jeg bare få det til – som én av veldig mange andre ting i livet mitt.

Kongsberg-jenta legger ikke skjul på at hun er en perfeksjonist. Overfor TV-seerne delte hun at da hun skulle ta lappen, ville hun ikke ta kjøretimer før hun var omtrent ferdig utlært.

Hoffmeyer er tydelig kry over at hun har dristet seg inn i svømmehallen, bare for å prøve – uten å være en god svømmer.

– Det blir mye plasking, og det ser sikkert veldig dumt ut. Jeg er sikker på at badevaktene ler, men jeg gjør mitt beste, sier hun og flirer.

– Jeg skal fortsette med det til jeg mestrer det på et hobby basisnivå, uten tvil. Også er det god trening, som alt annet. Jeg er veldig glad i å trene, så jeg tar det som en sånn greie, avslutter hun.

TRENINGSGLAD: Emilie Hoffmeyer har vist fysisk styrke inne på Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz / TV 2

