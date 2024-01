Var i tvil om hun ville få egne barn – så møtte hun Trond Giske

BRUTALT ÆRLIG: I TV 2-podkasten «Familiekoden» forteller Haddy Njie om morsrollen og mannen som skulle endre synet hennes på det å få barn. Her er Njie og Trond Giske fotografert under Stortingets avslutningsmiddag i Oslo rådhus høsten 2021. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

I TV 2-podkasten «Familiekoden» forteller TV-profil Haddy Njie (44)

åpenhjertig om at hun var i tvil om hun noen gang ønsket å bli mor.

44-åringen har tidligere uttalt at hun slet mentalt, noe som også påvirket hvordan hun så på livet som mor.

– Jeg hadde det mye vanskelig og slet med depresjoner, og jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke ville føre alt dette videre til et barn, sier Njie ærlig i podkasten.

LYKKELIGE: Etter fem år ble Haddy Njie og Trond Giske mann og kone. Her utenfor Nidarosdomen etter vielsen sommeren 2019. Foto: Ned Alley / NTB

Trengte ikke egne barn

Hun så heller for seg å kunne gi morskjærlighet og overskudd til et barn, som ikke nødvendigvis behøvde å være sitt eget.



Men så møtte hun Ap-politiker Trond Giske (57). Han skulle bidra til å endre tankesettet hennes.

– Jeg har alltid, helt fra jeg var liten egentlig, tenkt at det er veldig rart at utgangspunktet er at man skal få barn. Spesielt når det er et stort valg, og et så stort ansvar.

Det som skulle bli hennes tilkommende ektemann, fikk henne etter hvert på andre tanker.

– Jeg traff en veldig blid trønder... Kristen, fotballglad, positiv, alltid jevn og blid, som var sånn: «Klart vi skal ha barn!» sier hun videre.

De negative tankene stoppet opp, og Njie forklarer videre at fokuset hennes gikk fra eksistensielle kaos-spørsmål av typen «hva er meningen og hvorfor skal jeg dette?» til «det blir koselig å fyre i peisen, da!».

Den profilerte duoen bekreftet i 2014 at de var et par. To år senere ble datteren Maria født.

– Jeg var overbevist om at hvis jeg fikk barn kom alt annet til å bli ... ikke uviktig ... men mye mindre viktig for meg. Og det ble det. Jeg står ikke opp for å jobbe. Jeg jobber for å kunne komme hjem for å være sammen med barna mine, sier hun i podcasten.

Det har vært en viktig lærdom for henne, i kjølvannet av det å bli mor.

– Jeg tar jobber som gir meg akkurat det jeg trenger for å tjene nok penger til å kunne være masse med barna mine. Og å gi dem et trygt og godt liv, særlig når de er så små.

Ærlige om spontanabort

I selvbiografien «Verdt å slåss for», publisert på tampen av fjoråret, skrev Giske at paret hadde gjennomgått en spontanabort.

Mens det offentlig stormet rundt Giske i 2020, som hadde trukket seg fra valget om å bli fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, gikk familien gjennom et privat mareritt.

Da de møtte til ultralyd på sykehus fikk de beskjeden alle blivende foreldre frykter. Dette skriver Giske selv om i selvbiografien:

«Det var ikke lenger liv i magen. Det spirende livet var dødt. Var det alt vi hadde vært gjennom? Var det belastningene og bekymringene? Eller var det naturens gang? Vi vil aldri få vite»

I selvbiografien forteller også Giske at de var usikre på om de kunne få et barn til. Men marerittet ble snudd til lykke, og i februar 2022 - to år etter spontanaborten - kom datteren Anna til verden.

Trond Giske har også datteren Una (20) fra et tidligere forhold.

