Var døden nær: – Holdt på å drukne

Siden den gang har artisten jobbet hardt for å holde hodet over vann.

– Grunnen til at jeg liker å skrive låter er fordi jeg kan kontrollere mitt eget liv, og at dét livet handler om musikk, sier Ina Wroldsen, og vrir seg i den lysebrune sofaen.

På kjøkkenbenken i den stilfullt innredede funkisvillaen er det satt fram krydderkake og brioche. Ektemannen Mark Ellwood (40) serverer kaffe, og moren Kristin Wroldsen (57) spør TV 2 om kjøreturen ned til Sandefjord gikk fint. De er begges Inas managere, og har i årevis fungert som tilretteleggere, skjold og støttespillere i en krevende musikkbransje.

– Okay, hva skal vi snakke om? spør Ina utålmodig.

MENTOR: Ina er mentor i «The Voice» for tredje år på rad. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Låtskriveren, artisten og «The Voice»-mentoren vet at det å gi intervjuer hører med til «showbiz»-livet. Men hun gir klar beskjed om at hun helst ville ha brukt denne tiden på noe helt annet – på musikken.

– Det er grunnen til at jeg liker å være mentor i «The Voice», for det handler om å bli bedre i å drive med musikk. Det er en av de mest givende jobbene jeg har hatt, og i alle fall mer givende enn å gjøre dette, sier hun og hun ler rått.

– Nei da, legger hun til, og stålsetter seg for spørsmålene til det lenge avtalte portrettintervjuet.

Klar tale

Du trenger ikke ha tilbragt mange minuttene med Ina før du skjønner at du får servert direkte tale til kaffen. Når du i tillegg møter moren Kristin, forstår du nok enda bedre hvorfor setningene til artisten ikke pakkes inn i sukkersøte vendinger. De er begge rå, direkte, uhøytidelige og humoristiske.

– Hjemme hos oss var det alltid klar tale. Rett før lønningsdag, da vi ikke hadde så mye spenn igjen, husker jeg mamma sa: «No, Ina. No spør itj du om nån ting. No har vi itj pæng til meir enn dasspapir og tomatsupp», sier Ina og imiterer moren på bred trønderdialekt.

Hun ler igjen, og smiler til moren – som følger med på intervjuet fra sidelinjen.

At hun snakker så direkte og ufiltrert har ført til at flere «The Voice»-deltakere har uttrykt at de er litt redde for Ina.

– Jeg synes det er litt synd at de skal gå og være redde for meg, for jeg er ikke slem. Jeg er direkte. Hvis jeg får høre ting sånn som de er, så er det mye enklere enn å forholde seg til enn en bomullssky. Men jeg har også et fjes som jeg har arvet etter min mor. Det gjør at jeg hele tiden ser litt sint ut. Men jeg er egentlig bare intenst opptatt av at min jobb med å hjelpe disse artistene videre skal være bra. Da kan jeg bli veldig ivrig, mener hun.

MOT OG SINNSRO: Ved håndleddene har Ina tatovert runesymboler for mot og sinnsro. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

At hun er oppvokst med en yrkesmilitær pappa, har også sørget for en direkte tone på hjemmebane. Farens jobb gjorde at Ina og familien flyttet mye i hennes første leveår. Hun ble født i Finnsnes i Troms, så bar det videre til Kristiansand – og senere til Holmlia i Oslo.

– Min barndom var av og til helt magisk. Vi hadde gitarkvelder, hvor søsteren min, mamma, pappa og jeg sto og sang Simon & Garfunkel i tostemt. Det var søndagsfilm og vafler og så mye fint. Det var ikke noe militært regime hjemme hos oss, men det var klar tale. Vi fikk beskjed om at: «Sånn snakker vi ikke. Sånn oppfører vi oss ikke». Det syntes jeg var greit.

Fantasivenner

Ina minnes oppveksten på Holmlia som kulturelt levende, inkluderende og grå. Hun husker grå blokker, grå betong og turer til den grå svømmehallen med faren på grå lørdager.

FIN BARNDOM: Ina viser tidlige tegn til at hun er bevisst på stilen, hjemme på Holmlia i Oslo. Foto: Privat

– Jeg hadde ikke så mange venner der. Jeg husker at mamma sto og ropte fra balkongen: «Hvem er det du snakker med?». Det var fantasivennene mine; «Bon Jovi», «Europe» og alle «Bompibjørnene». Jeg har nok aldri vært en person som har hatt en venneflokk.

Ina snakker intens og levende, som den erfarne historiefortelleren hun er.

– Når jeg sier til folk at jeg er introvert, ler de og sier: «Det er du i hvert fall ikke». Om jeg ikke er introvert, så må en del av meg være det. For jeg er ganske fornøyd med å være for meg selv. Det har jeg alltid vært. Dessuten kan du bestemme over fantasivenner, vet du. Så slipper du å ta stilling til at de har en egen mening, sier hun og smiler skjevt.

Ina følte seg ikke så annerledes fra de andre barna, selv om hun sprang rett hjem etter skolen, kledde seg opp i morens skjørt og hatter og spilte ut andreakten av «Les Misérables» – om og om igjen. Men hun opplevde også et par år med mobbing på barneskolen. Når TV 2 spør om dette, bryter mamma Kristin inn med sin klare tale: «Er det noe å rippe opp i, da?».

Ina er enig, men svarer likevel.

– De fleste av oss vil jo ha følt seg utenfor en stund. Men utover det, så skjedde den mobbingen for mange år siden. Jeg orker faktisk ikke å sitte og prate om det, svarer hun kontant.

Nær døden-opplevelse

Ektemannen Mark roper fra underetasjen at han tar seg en tur ut. Eller: «I´m out of your hair», som han sier – med sin Nord-London-aksent. Utenfor villaen i Sandefjord er det nok av boltreplass. Fra de store vinduene er det utsikt over holmer, skjær og blått hav – og her ved sjøen er Ina i sitt rette element.

EKTEMANN OG MANAGER: Ina falt pladask for Mark i 2007. I dag er ektemannen også en av hennes viktigste samarbeidspartnere og støttespillere. Foto: Privat

– Jeg elsker havet! Det inspirerer meg nok mer enn noe annet. Jeg liker ting som kan snu sånn, sier Ina og knipser i luften for å illustrere et brått skifte.

Allerede tidlig i barndommen fikk Ina erfare havets mektige krefter.

– Jeg holdt på å drukne da jeg var fem år. Jeg har ikke så mange tidlige barndomsminner, men jeg husker alt dette veldig klart. Egentlig skulle jeg ha på meg sånne armringer, men jeg hadde tatt de av meg. Jeg gikk ut i vannet, mistet fotfeste og fikk panikk. Jeg var kjemperedd for at jeg skulle bli spist av krabber og hummer. Jeg var jo bare fem år.

Ina forteller at hun forsøkte å klamre seg til en gummibåt, men mistet grepet. Hun husker synet av en dame med en blond, bred flette og 80-tallsbikini – og så total stillhet.

– Jeg kjente på en fred. Jeg var veldig liten da det skjedde, men det er en veldig voksen opplevelse når kroppen tror at den skal dø. Jeg ble jeg helt rolig. Så kom det to brune bein mot meg, og det var mamma. Etter det husker jeg ikke så mye mer enn sykehuset.

Etter to døgn på sykehuset kom Ina til seg selv, og den tidlige nær døden-opplevelsen satte dype spor. I 2018 skrev hun låta «Sea» basert på sitt frykt-elsk-forhold til det våte elementet.

– Jeg vet ikke hvordan denne opplevelsen har preget meg videre i livet. Men jeg vet at jeg har en ekstrem fascinasjon over havet, som jeg har hatt bestandig, sier Ina, som flyttet med familien til sjøen og Sandefjord da hun var 15 år gammel.

Droppet ut av videregående

Akkurat som havet, har også Inas liv tatt brå vendinger. Hun forteller at hun har en tendens til å kaste seg ut på dypt vann uten å ha stilt spørsmål ved sine avgjørelser. Hun legger på svøm og satser på det beste, sier hun. Som 18-åring kastet hun seg ut i TV3s musikk-reality «Fame Factory», og vant 200.000 kroner da hun stakk av med seieren.

– Da tok jeg kremavgjørelsen om å slutte på skolen tre måneder før jeg var ferdig med videregående. Idiotisk! Alle sa: «Vær så snill, fullfør!». Men nei, jeg var jeg ferdig.

Det ble platekontrakt i Oslo og publishingavtale i England, før hun fløy over sjøen til kontrakt med plateselskapet TVT Records. I USA ble hun lovet gull og grønne skoger, og var klar for å erobre verden gjennom knallhard jobbing. Hun beskriver seg selv som «slitsom» i denne perioden. For hun ville så mye, og hun ville det fort. Men da plateselskapet la ned, brast drømmen brått og brutalt.

HARD JOBBING: Etter å ha vært låtskriver for andre i årevis, tok Ina etter hvert steget over til å synge sine egne låter. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

– Da korthuset raste sammen, flyttet jeg hjem til Sandefjord igjen og gjorde ferdig skolen. Når jeg snakker med unge folk er jeg opptatt av å si at de må gjøre ferdig skolen. Jeg er totalt motstander av den: «Hvis du har en plan B, så vil du ikke plan A hardt nok». Det synes jeg er tullete å si, fordi da setter du deg i en posisjon hvor det er alt eller ingenting. Livet kommer uansett, så ha en plan B!

Sluttet med musikken

Ina var kvalm av musikkbransjen og søkte seg inn på historiestudier. Hun sendte ut en epost til alle sine kontakter med beskjed om at hun hadde sluttet med musikk. Da agenten hennes i London leste dette, oppfordret han henne til å skrive låter for andre artister. Med et forskudd på 50.000 kroner, satte hun seg på flyet til England – klar for å legge på svøm igjen.

– Jeg tenkte: «Hvorfor ikke?». Da kunne jeg fortsette å være eventyrlysten og å se bransjen på en annen måte. Jeg ga meg selv en tidsfrist på seks måneder.

I London var det Mark som åpnet døren til musikkstudioet i 2007, og Ina falt pladask. De flyttet sammen i februar året etter – og i juni 2009 fikk de sønnen William. Samtidig begynte låtskriverkarrieren å ta av. Mens hun skrev låter for The Pussycat Dolls, OneDirection og Britney Spears, tok Mark seg av sønnen hjemme i huset i Nord-London.

– Når du er inne i den greia, blir du litt som en hai som bare svømmer og svømmer. Vi har et uttrykk i min bransje: «Du er aldri bedre enn din forrige hit». Så hver gang jeg hadde en hit ute, som gikk bra, tenkte jeg: «Shit! Shit! Hva skal jeg gjøre neste gang?». Jeg hadde nok litt bedragersyndrom i mange år. Jeg tenkte: «Når er det de finner ut at jeg er skikkelig dårlig?».

Gikk seg vill

Karrieremessig gikk låtskrivingen så det suste, men Ina følte likevel at noe manglet i livet. Blant murstein, eksos og pulserende storbyliv, var hun langt unna havet, skogen og frisk luft hjemme i Norge. Til slutt ble lengselen for stor.

– Jeg følte at jeg hadde gått meg litt vill. Jeg hadde jaktet på stjerneskudd og visste ikke helt hvor eller hvem jeg var. Jeg trengte å kjenne trygg grunn under føttene mine og lande litt. Jeg hadde jobbet meg inn i et hjørne. Alt handlet om jobb og jakt, og nå hadde jeg lyst til å puste litt.

NÆR HAVET: Ina og sønnen William ved havet, to av Inas store kjærligheter i livet. Foto: Privat

På tampen av 2015 kjøpte Ina og Mark drømmehuset i Sandefjord. Det med utsikten over havet, der vi nå befinner oss. I starten slet ektemannen med å finne seg til rette her. Ina har skrevet en låt om det også, selvfølgelig. «I bet she lets you have it hard», synger hun i låta «Mine». «She» er London, som truer med å lokke ham vekk fra Sandefjord og tilbake til storbylivet. Samtidig fant Ina fotfeste igjen – og gjenopptok artistkarrieren.

– Da jeg kom tilbake til Norge, begynte jeg å skrive for meg selv. Jeg tok nesten to år bare til å skrive egne låter. «Strongest», «Mother» og alle disse låtene. Det var veldig godt, et skikkelig utpust.

Hun tar en pause.

– Noen sa en gang at: «En uprøvd drøm er som et sår som aldri gror». Derfor ville jeg forsøke. Jeg orker ikke å sitte og tenke: «Faen óg at jeg ikke gjorde det». Da er det bedre å feile og finne ut at det ikke var så lurt, enn å ikke ha turt. Jeg er glad for at jeg har gjort det, og er ikke ferdig med artistbiten, sier hun.

Flytteklar

Men endringer skjer som sagt brått i Inas liv. Ved siden av mentorjobben i «The Voice», tilbringer hun denne våren mye tid med låtskrivingen i England.

– Nå kunne jeg godt tenke meg å flytte tilbake til London, og pendle hit. Men nå er det Mark og William som vil være i Norge. Mark har golfen sin, og koser seg med det. Det hadde jeg aldri trodd, for han var «keen» på å komme seg herifra. Det skal jeg bare si deg! Og William har sine ting, med skolen og venner.

– Så hvorfor vil du videre nå?

– Jeg har aldri lyst til å si: «Her er mitt liv, her jeg skal jeg og være». Det synes jeg livet er for kort til. Jeg vil oppleve, kjenne på følelser, prøve å være forskjellige personer i forskjellige land. Jeg har også veldig lyst til å bo i Paris et år, og kjenne på hvem jeg er der. Hvis jeg kan ha disse opplevelsene sammen med de folkene jeg er mest glad i, er jeg lykkelig.



Ina smiler skjevt.

– Og uansett hva jeg gjør i framtiden, håper jeg at jeg at jeg er enda mer ufin enn jeg er nå.

Se «The Voice» fredager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.