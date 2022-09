Var borte en måned: Nå forteller hun hvorfor

Denne uken annonserte Sophie Elise Isachsen (27) og Fetisha Williams (28) at de skulle lansere egen podcast i NRK Radio.

Onsdag ettermiddag kom den første episoden ut.

Her åpner Isachsen for første gang opp om hva hun egentlig har gjort den siste måneden.

Vært på rehabilitering

I podcasten åpner 27-åringen seg opp med å si at hun skal lese opp en tekst hun har skrevet.

– De siste fem ukene har jeg vært innlagt på rehabilitering for rus, starter hun med å lese opp.

Videre forteller hun at hun valgte å legge seg selv inn etter å ha løyet et år for alle rundt seg om å ha sluttet med beroligende tabletter.

– For det var altså problemet mitt - piller, sier hun.

Isachsen forteller at det hele startet med at hun slet med å få sove, og dermed utviklet hun en angst når hun ikke fikk sove.

– Og så begynte jeg på beroligende her og der etter behov. Og hva ble etter hvert mitt behov? Hele jævla tida, sier hun.

Hør hva Isachsen sier i videovinduet under annonsen:

Fikk nesten hjertestans

Videre i episoden forklarer hun at det kunne gått skikkelig gale for noen uker siden.

– Jeg fikk nesten hjertestans på rehabilitering, og måtte akutt legges inn på sykehus. Der ble jeg værende en uke, forteller 27-åringen.

Hun forklarer at dosen hun gikk på var så stor at kroppen hennes ikke tålte den.

Videre åpner hun opp om hvor vanskelig det har vært å skille mellom henne som person og merkevaren hennes.

– På et tidspunkt visste jeg ikke lenger om jeg snakket for meg selv eller merkevaren min. Det gjør at du får en avstand til deg selv og dine egne følelser, og jeg mistet mye nattesøvn.

Begynte på Xanax

Hun forteller at da hun ble kåret til «Norges farligste forbilde» av Redd Barna, så raknet alt.

– Til slutt endte jeg opp på de berømte pillene som jeg bare har hørt om på «Real housewives» - Xanax.

Hun forteller at pillene ikke bare hjalp henne med å sove, men de hjalp henne også på dagtid. Hun begynte å ta pillene tidligere og tidligere på dagen.

– Plutselig føltes det som jeg levde i en tåke. Jeg var passasjer i min egen bil, Xanax kjørte bilen. Uten at jeg visste hvor vi skulle.

Isachsen forteller så at hun begynte å lyve til de rundt seg. Legen, psykologen, familien og venner.

– Jeg burde nok lagt meg inn lenge før jeg gjorde, innrømmer hun. Men hjertet mitt kjempet imot.

Isachsen innrømmer at det til slutt ikke gikk lenger, og at hun valgte å fortelle manageren sin om alt. Pillemisbruket og panikken rundt det.

– Du mister alt om du lar vær å legge deg inn, svarte manageren da.

Da gikk alt rimelig fort. Kalenderen ble tømt og Isachsen sjekket inn på rehabilitering.

Avslørte pause

Da God kveld Norge møtte Isachsen på rød løper i slutten av august, kunne hun avsløre at hun skulle ta en pause fra sosiale medier.

– Jeg skal ta meg en måned fri fra i morgen. Jeg skal rett og slett jobbe med meg selv, sa hun da.

Der fortalte hun også at hun hadde kuttet ut venner fra omgangskretsen.

– Jeg tror at folk kanskje glemmer at jeg er et menneske som gjennomgår de samme utfordringene som alle andre.

På sin Instagram har hun også delt et innlegg med bilder fra ukene på rehabilitering.

– Forferdelig trist å kjenne på at enkelte venner kun er der når man kan spandere på dem, feste med dem eller gi dem noe. Når man er langt nede finner man ut hvem sine ekte er, skriver hun blant annet i teksten under innlegget.