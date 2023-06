Vant «Sommerhytta» – dette skal de gjøre med premien

For ti uker siden ankom fire spente deltakerpar Myllatunet i Lunner kommune på Hadeland for å snekre og innrede sin egenbygde hytte i den sjuende sesongen av «Sommerhytta».

Med lite eller ingen snekkererfaring, hoppet deltakerne inn i arbeidsbuksene og grep verktøyet fatt sultne etter å hente inn flest mulige gullhammere.

SPENTE: Finalen av årets «Sommerhytta» var fylt av nerver og spenning når de fire siste gullhammerne skulle gis ut. Her er de fire deltakerparene avbildet under finaledagen. Øverst fra venstre: Håvard Skille Midtgård, Leona Halset Williams, Herman Winger Ramm, Petter Nohr, Benjamin Martinsen, Eli Rebekka Haugen, Heidi Stangjordet og Patrick Gjertsen Hernæs. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Veien mot drømmehytta har naturlig nok vært preget av slit, svette, tårer, men også glede og mestringsfølelse. Av de fire parene i konkurransen, er det som kjent kun ett av dem som kan vinne fritidsboligen de har pusset opp.

Før den store finalen sto for tur, var det Eli Rebekka Haugen (24) og Benjamin Martinsen (25) fra blått lag som hadde forspranget med hele fem gullhammere. Grønt lag, Petter Nohr (33) og Herman Winger Ramm (32), lå like bak med tre gullhammere.

Det ble en neglebitende og jevn finale mellom de ovennevnte deltakerne da de fire siste hammerne skulle deles ut.

Petter og Herman mottok både hammer av hyttenaboene og hageekspert Finn Schjøll, og stillingen var på et tidspunkt utjevnet. Eli og Benjamin fikk imidlertid hammer av snekkerekspert Lars Fossum og interiørdesigner Aina Sollie Steen.

Dermed ble Eli og Benjamin vinnere av årets «Sommerhytta», og stakk av med sin egen hytte til odel og eie.

VINNERE: Samboerparet Benjamin Martinsen og Eli Rebekka Haugen gikk seirende ut av den syvende sesongen av «Sommerhytta» med sin egen hytte til odel og eie. Her avbildet i vinnerøyeblikket med konfetti og jubel. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Ubeskrivelig

Da TV 2 møtte vinnerparet i strålende solskinn kort tid etter finaleinnspillingen, var de særdeles stolte og fornøyde.

– Det er helt ubeskrivelig å vinne «Sommerhytta». Det har vært en skikkelig fin reise sammen med veldig fine folk, og nå er vi hytteeiere. Jeg skjønner det ikke, sier Eli.

– Det er helt sykt. Jeg er veldig stolt av alt vi har gjort sammen, legger Benjamin til, og kikker smilende bort på partneren.

OVERLYKKELIGE: De grafiske designerne Benjamin Martinsen og Eli Rebekka Haugen kunne feire etter å ha vunnet årets «Sommerhytta». Her avbildet i sin selvbygde hytte på Myllatunet på Hadeland etter finalen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Duoen levde i håpet om å dra i land seieren, men var likevel noe usikre på om det ville skje.

– Vi hadde ledelse på to gullhammere. Hvis vi ikke vant, så var det så typisk, men samtidig, vi hadde jo håpet, sier Eli.

Planer for hytta

Snart ett år etter innspillingen av «Sommerhytta» får de ferske hytteeierne endelig overta drømmehytta si.

– Det er jo en helt syk følelse. Jeg klarer fortsatt ikke å skjønne at vi vant. Det er sinnssykt å bare eie noe, sier Benjamin når TV 2 slår på tråden før finalen vises på TV.

HYTTEPLANER: Samboerparet Eli Rebekka Haugen og Benjamin Martinsen skal beholde hytta de vant i «Sommerhytta», og planlegger å bruke den som et fristed for avkobling sammen med venner og familie. De vurderer også å leie den ut. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

De grafiske designerne har planer om å benytte seg av fristedet sitt til avslapning og hjemmekontor. Kanskje vil de også leie ut hytta når den ikke er i bruk.

– Planen er å beholde hytta. Vi har tenkt til å dele premien med venner og familie, og kunne bruke den som et samlingspunkt. Vi ser for oss lange sommerkvelder, påsker og helger der. Vi har også diskutert å leie ut hytta for å få ting til å gå rundt, sier Eli.

I sommer skal samboerne ta turen til Myllatunet for å nyte livet og bedrive litt vedlikeholdsarbeid, etter at hytta har stått urørt i nærmere tolv måneder.

– Vi har planer om å reise opp så fort vi får mulighet etter overtakelse, og det klør i fingrene etter å ta tak i det vi slapp i juli i fjor. Vi har planer om å ta i bruk hytta og kunne slappe av og overnatte der uten å tenke på neste ukesprosjekt eller tenke strategi, sier Eli, og fortsetter:

– Det trengs trolig litt dugnadshjelp der etter å ha stått tomt i ett år, så litt vedlikehold ser vi for oss – men det blir bare fint arbeid vi gleder oss til å få gjort slik at vi bare kan sette i gang med å bruke hytta til det vi ønsker.

Gode vennskap

Benjamin medgir at det blir annerledes å ikke ha de andre deltakerne til stede rundt seg på hytta, slik det var under innspillingen.

– Vi har ikke de andre som var med som naboer lenger. Det blir litt rart.

Gjengen fra «Sommerhytta» har knyttet sterke bånd og vennskap seg imellom, og møtes stadig vekk. Blant annet har de hatt julebord, dratt på hyttetur og sett på TV-programmet sammen.

– Vi prater jo sammen støtt og stadig enten det er på telefon, Snapchat eller Instagram. Vi har blitt en fin gjeng som tar vare på hverandre og prøver å få til ting. Det er veldig, veldig hyggelig, sier 25-åringen.

VINNERHYTTA: Kjæresteparet Eli Rebekka Haugen og Benjamin Martinsen vant den blå hytta på Myllatunet i Lunner kommune på Hadeland i årets «Sommerhytta». Foto: TV 2

Og døra til Eli og Benjamins hytte står selvsagt alltid åpen for de andre parene.

– Vi har snakket om at det må bli en årlig tur opp til Myllatunet, så det skal vi absolutt få til, avslutter Benjamin.

– Kjent på en sorg

Etter at alle hammerne var delt ut i finalen, endte Petter og Herman på en andreplass i «Sommerhytta».

Herman forteller at det var innmari nervepirrende å stå i finalen og se på de siste hammerne bli delt ut. De ledet en liten stund, fram til Eli og Benjamin stakk av med førsteplassen.

– Det var ikke sånn at vi var forbanna, men det var jo en nedtur, innrømmer Herman til TV 2.

ANDREPLASS: Kompisene Petter Nohr (t.v.) og Herman Winger Ramm endte opp på andreplass i årets «Sommerhytta». Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Kompanjongen legger til at det var spesielt å se tilbake på de ti ukene da de ledet i et lite øyeblikk.

– Jeg husker at jeg og Herman så på hverandre med blanke øyne, og jeg klarte å reflektere på det tidspunktet at vi i hvert fall ledet «Sommerhytta», selv om det varte i 27 sekunder, forteller Petter.

– De sekundene betydde mye for oss, fortsetter han.

Da den siste hammeren skulle deles ut, var Petter mer forberedt på andreplassen enn seier. Herman forteller at tapet var trist.

– Vi har ikke kjent på noe urettferdighet eller sinne, men heller en stor skuffelse og vemodighet over at vi var såpass nære, men ikke nådde helt opp, sier Herman.

– Svei

Kjæresteparet Leona Halset Williams (27) og Håvard Skille Midtgård (23) sto igjen med to gullhammere i finalen, og måtte nøye seg med tredjeplassen.

– På en måte skjønte vi litt hvilken vei det kom til å gå da ukeskonkurransene i finaleuken gikk som de gikk. Men, samtidig så var det jo fortsatt en mulighet, selv om den var minimal, sier Leona.

TREDJEPLASS: Samboerparet Leona Halset Williams og Håvard Skille Midtgård havnet på en tredjeplass i årets «Sommerhytta». Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Makkeren husker tapet som kjedelig.

– Da det hele ble avgjort, svei det jo passe bra at det ikke var vi som stakk av med seieren. Men vi var veldig stolte og fornøyde med det vi hadde fått til, sier Håvard.

Glade på deres vegne

Paret som endte opp på en fjerdeplass, var Patrick Gjertsen Hernæs (27) og Heidi Stangjordet (28). Da de nærmet seg finalen, hadde de regnet seg fram til vinnersjansene og innså nederlaget.

– Vi tok det som en kjempesorg akkurat der og da, og vi var fortsatt ikke ferdige med hytta. Så selv om vi visste at vi ikke kom til å vinne, så måtte vi fortsatt lete fram en styrke i oss som gjorde at vi klarte å fullføre likevel, sier Heidi.

INNSÅ VINNERSJANSENE: Heidi Stangjordet og Patrick Gjertsen Hernæs godtok at vinnersjansene var lave, selv om det i teorien fortsatt var mulig for dem å vinne. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

På selve finaledagen hadde de kommet såpass langt i prosessen at de godtok tapet.

– Man skjønte jo at håpet var ute, og da ble det noen tårer. Det var både et sterkt øyeblikk, men det var også noe fint ved det, deler Patrick.

Han legger til at de hadde unt hvem som helst seieren, og at det var en glede på Eli og Benjamin sine vegne at de vant til slutt.

