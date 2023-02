Vanessa Hudgens er forlovet

Hudgens (34) er forlovet med idrettsutøver Cole Tucker (26). Det får magasinet People bekreftet.

Ifølge TMZ skal forlovelsen ha funnet sted på tampen av året, paret har imidlertid ikke kommentert dette.

Hudgens har nylig delt et bilde av seg og kjæresten hvor hun siterer den romantiske sangen «I melt with you» av Modern English.

Romanseryktene begynte å svirre i slutten av 2020 etter at Hudgens og baseballspilleren ble fotografert hånd i hånd på gata i Los Angeles.

På valentinsdagen i 2021 publiserte skuespilleren et kyssebilde med Tucker på Instagram.

Det samme året - ganske nøyaktig ett år etter de første paparazzi-bildene av duoen - gjorde paret sin rød løper debut under premieren av den Oscar-nominerte filmen «Tick...Tick...Boom!», som 34-åringen medvirker i.

Kjæresteparet avbildet under et arrangement i oktober 2022 i California. Foto: Araya Doheny/AFP

Hudgens skal ha sagt i et intervju at hun var den som først tok kontakt, etter å ha møtt Tucker under en videokonferanse på Zoom, skriver flere amerikanske medier.