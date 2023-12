Vanessa Hudgens åpner opp om luksuriøst bryllup

Vanessa Hudgens (34) og baseballspiller Cole Tucker (27) giftet seg i helgen. Vogue har foreviget seremonien, som magasinet også gjorde for Peltz-Beckham-paret.

I et tilhørende intervju forteller Hudgens om den store dagen, som fant sted i Tulum i Mexico.

For 33-åringen var det viktig å finne et «spirituelt» sted å gifte seg.

Jungel-bryllup

Hotellets bryllupslokasjon var et museum 45 minutter inn i skogen, som viste seg å være den perfekte løsningen.

– Jeg følte at jeg ble transportert til et slags utopia, ulikt andre steder jeg noensinne har vært på. Det var lekent, magisk, og jeg ble bare forelsket, sier hun om jungelområdet, sier Hudgens til Vogue.

Skuespillerens bryllupskjole er fra designer Vera Wang, hvor sløret var brodert med «Mrs. T» og bryllupsdatoen.

GODE VENNER: Vanessa Hudgens og designer Vera Wang. Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS /AFP

Kanskje noe unormalt, så endte Hudgens opp med den aller første kjolen hun prøvde hos designeren.

– Den er enkel og chic, akkurat det jeg ville ha, men åpenbart måtte vi legge til ekstra kjærlighet til den så den ble spesiell, forteller hun til magasinet.

Å bli gift beskriver hun som en følelsesladet hendelse.

– Å se hverandre ved alteret for første gang er det mest emosjonelle øyeblikket i livet mitt, sier hun, og utdyper med å forklare at hun slet med å gå og puste fordi følelsene var så sterke.



Tok grep for privatliv

Etter vielsen og middagen skiftet hun til nok en Wang-kjole.

Paret hadde rundt 100 gjester, og liveband på plass. Hun beskriver seg og ektemannen som lidenskapelig opptatt av musikk, som like gjerne ble med på et lite nummer.

– Cole spilte trommer og jeg sang.



– Det var oppriktig den mest magiske helgen i mitt liv. Jeg er så takknemlig for at vi fikk ha et privat bryllup, og det hjalp at jeg tok inn alles telefoner, sier hun og avslutter med:

– Jeg visste det kom til å bli magisk, men et overgikk mine forventninger.