Vamp-Odin åpner opp om den tunge sorgen

Denne lørdagen er det den allsidige musikeren og Vamp-medlemmet, Odin Staveland (38), som hylles på Kjerringøy i «Hver gang vi møtes».

I programmet hylles han av sine artistkollegaer William Kristoffersen (72), Emelie Hollow (25), Tom Stræte Lagergren (32), Ingrid Helene Håvik (36), Ramón Torres Andresen (25) og Mari Boine (67).



LÅTSKRIVER: Odin Staveland begynte å skrive låter for Vamp som tenåring. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det føles ut som du har din egen festival, hvor noen spiller for deg. Når du først kommer i gang, blir det som å snakke med venner. Jeg er en fyr som skriver i stedet for å snakke om ting, så dette var et stort steg i forhold til hva jeg pleier å gjøre, sier Odin Staveland til TV 2.

Odin er både låtskriver for og medlem av Vamp, Haugesund-bandet ledet av Odins far, Øyvind Staveland (63).

Stolt Vamp-medlem

I løpet av deres 30 år lange historie, har Vamp mottatt ti gullplater, tre platinaplater og to trippel platina - samt fem Spellemann-priser.

Allerede som tenåring ble Odin selv både låtskriver og musiker for bandet. I tillegg skriver han musikk for både film og teater, og har gitt ut tre kritikerroste plater. Første gang han var med i bandet, var han 22 år og reiste på turné med Vamp.

– Det var fint å vise frem det pappa har bygd opp med Vamp, og videre med det jeg har holdt på med i tillegg. For min del var det en fin mulighet å snakke om det å få frem musikken min - og vise at det finnes mange måter å gjøre musikk på, sier Staveland.

– Barnearbeid

Odin skrev låter til flere plater fra 2004 til 2008.

Platedirektøren til Vamp, Jan Paulsen, mente etter hvert at Odin burde bli tatt inn i bandet, eller så måtte han få ha sangene for seg selv.

MEDLEM: Som 22-åring var han med på turné. Foto: Jonas Been Henriksen

– Han mente at vi drev med barnearbeid i den perioden. Så da ble han invitert inn i bandet etter å ha vikariert på trommer en stund. Den veien ble kortet litt inn. Fra 2008 var han med på plater og turneer, sier far til Odin, Øyvind Staveland.



Lovord om faren

Odin er full av lovord om sin far, og forteller til TV 2 at faren selvfølgelig har mye av æren for at han er der han er i musikerlivet.

– Hvordan er det å ha faren din som leder i bandet?

VAMP: Foran Vamp-sjef Øyvind Staveland. Bak fra venstre: Carl Øyvind Apeland, Odin Staveland, Paul Hansen og Torbjørn Økland. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

– Nå har jeg samarbeidet med han siden jeg var 16 år, så jeg er veldig vant til det nå. I begynnelsen var det vel litt mer overgang, men vi har funnet en veldig god balanse i ting. Jeg snakker fritt uansett, så jeg sier det jeg mener. Og han sier det han mener, og det er takhøyde for det, forteller Odin til TV 2.

Dyp sorg

I programmet åpner Odin Staveland opp om sin store sorg etter at han mistet moren sin i 2003, da han var 18 år gammel.

Moren, Åse Valborg, fikk kreft da Odin gikk på ungdomsskolen. I 2003, da han var på tur til Danmark på Roskildefestivalen, fikk han en vanskelig telefon fra moren der hun fortalte at hun skulle dø.

– Det var vanskelig å dele det. Jeg måtte stoppe opp i ny og ne, da jeg fortalte om det i programmet. Alle skal dø og alle har familiemedlemmer som skal dø, men det er alltid vondt å miste noen man er glad i, forteller Odin til TV 2.

Vanskelig telefon

Odin var bare 18 år gammel da han fikk denne vanskelige telefonen fra moren, og det ble en svært tung tid for ham, både før og etter at hun døde.

I ettertid har han snakket svært lite om tapet av moren. Derfor var det tøft for 38-åringen å stå frem med sin sorg i «Hver gang vi møtes».

Staveland mistet moren sin som 18-åring. Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg ble nok en del mer hardhudet etter at hun døde, og jeg følte at andre ting ikke var så farlig. At det ikke kunne bli så mye verre enn dette. På en måte så er det positivt at en setter ting i perspektiv, og at det er familie som er det viktigste i livet. Men på en annen måte så ble jeg enda mer innelukket og har egentlig snakket lite om dette, forteller Staveland.

Støtte rundt bordet

Artistene rundt bordet hjalp Odin da han fortalte om det triste i programmet, for sorgen har han holdt inne i mange år.

ODINS DAG: Fra venstre: Ingrid Helene Håvik, William Kristoffersen, Ramón Torres Andresen, Emelie Hollow, Mari Boine og Tom Stræte «Matoma» Lagergren hyller Odin Staveland i midten. Foto: Pinakkel Studio // Vegard Breie/TV 2

Han følte at de som er med i programmet var grunnen til at han klarte å åpne opp, og fortelle om det vonde.

– All honnør til de rundt bordet i «Hver gang vi møtes». Du merker hva som er påtatt og hva som ikke er det, og det var en veldig fin opplevelse med gjengen, at alle var opptatt av hverandre. Da slapper du mer av og du sitter egentlig bare og har en middag. Men du glemmer at du snakker til alle TV-seerne. Det kjennes mer at du snakker med seks venner, avslutter Staveland.

