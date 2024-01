Valgte uvanlig navn: – Hei, (jeg heter) Sveis!

I TV 2-serien «Familiekoden» har mange seere bitt seg merke i fornavnet til en av fedrene, nemlig Sveis Ovesen (35).

Da han i 2007 var 18 år og myndig, valgte Ovesen å bytte fra sitt døpenavn til kallenavnet Sveis.

EN AV FÅ: Å offisielt kunne kalle pappaen sin for Sveis er ikke mange norske barn forunt, men i familien Ovesen er det slik.

– Mor og far var kanskje ikke enig da, men i dag er det veldig greit, forteller firebarnsfaren til TV 2.

La det være klinkende klart: Den blide nordlendingen kan bekrefte at han har fått høre uttrykket «Hei, Sveis!» en god del ganger.

– Ja, det er like morsomt hver gang, humrer han tørt.

I videoen øverst i saken avslører Sveis grunnen til at han byttet til det spesielle navnet.

Hva som faktisk var døpenavnet hans, nekter Sveis å innrømme.

– Det skal forbli en godt bevart hemmelighet.

– Aldri hørt

Navneforsker Ivar Utne (69) kan ikke erindre å ha sett navnet Sveis tidligere, til tross for hele 40 år i virket.

– Nei, det navnet har jeg aldri hørt. Det er et navn med forekomst under tre. Da opplyses det ikke nøyaktig hvor mange som heter det, og man kan være alene om å ha navnet.

Den garvede navneeksperten fra Universitetet i Bergen lar seg imidlertid ikke sjokkere.

Han anslår at det årlig registreres mellom 10 og 30 nylagede navn her i Norge, som i de offisielle listene står oppført med forekomst under tre personer.

Ble først avslått

Utne kan faktisk ikke utelukke at han selv var involvert i søknadsprosessen for navnet til Sveis.



– Den gang, altså de første årene med ny navnelov fra 2003, hadde jeg like mange navnesaker i året som det var dager. Nå er det ikke i nærheten av det antallet, fordi det har etablert seg en praksis nå. Men i starten måtte man finne hvor grensene skulle gå.

– Så hadde det kanskje noe å si at folk fant på mer den første tiden. De skulle gjøre alt med navn de ikke hadde fått lov til før, humrer han.



Sveis selv kan avsløre at da han søkte om navnet i 2006, ble det først avslått på bakgrunn av at det kunne forveksles med etternavn.

– Jeg fikk en følelse av at det ville bli avslått, at de ikke tok det helt seriøst. Så det måtte en runde til fylkesmannen før det ble godkjent, sier Sveis Ovesen, som tror han er eneste i Norge med dette navnet.

Ikke uvanlig å ta kallenavn

Navneforsker Utne forteller at det slett ikke er uvanlig at folk velger å offisielt søke om å få kallenavnet som fornavn. Han trekker frem vanlige kallenavn som har blitt navn, som «Vesla» og «Tutta».

– Ofte er det sånn at folk får spesielle navn fordi de selv bruker det ordet i en sammenheng, en barnespråkuttale, for eksempel. Noen har forvrengninger av sine virkelige navn, noen får kallenavn eller det jeg kaller kjælenavn, som man ofte får av foreldrene.

Valgte unike navn til barna

Sveis har siden blitt pappa til fire barn med kona Guro. De har også fått ganske så unike navn:

Ask, Seva, Elva og Selda.

– Vi har fått veldig mange kommentarer på at vi har valgt fine navn til ungene, forteller Guro Ovesen, kona til Sveis.

Førstefødte Ask er eneste gutt i søskenflokken, og den eneste av barna som paret har visst kjønnet på før fødselen.

FAMILIEN OVESEN: Sveis og Guro Ovesen med barna Ask, Seva og Elva. Siden har de også fått datteren Selda.

– Jeg har en liten dragning mot vikingtiden og norrøn mytologi. Ask er vikingenes Adam, så da det var klart at det ble gutt, tok jeg veto og bestemte navnet, sier Sveis.

Navnet Seva husket Guro fra sin barndom, ettersom søsteren til en i klassen hennes het Seva. Familien flyttet siden fra Vadsø, men Guro glemte aldri det unike navnet, og valgte å kalle datteren det.



Ironien skulle i spill, for et par år etter dette flyttet den originale Seva tilbake til Vadsø.

Dermed er det nå i hvert fall to av rundt 6000 innbyggere i kommunen med det unike navnet, og av 16 totalt i Norge.

– Selda vet vi ikke helt hvor kommer fra, det må være Selda Ekiz som er den vi vet om som heter det. Mange tror det er kalt opp etter spillet «Zelda», men vi er ikke så opptatt av spill, og vi valgte å skrive navnet med 'S', sier paret.

LIKTE NAVNENE: Etter sin førstefødte har ikke Sveis og Guro visst kjønn i forkant av fødselen, men de har alltid hatt ett jentenavn og ett guttenavn klart. – Elva og Seva er kalt opp etter folk vi har hørt om og likt navnet til, forteller Guro.

Oppfordrer til «gjenbruk»

Sveis har riktignok ymtet frempå at han kunne tenke seg å få brukt navnet sitt på ny – aller helst til en Sveis junior.

Med minstejenta Selda nylig ankommet og totalt fire barn i hus, spørs det om paret skal kalle på storken nok en gang.

– I «Familiekoden» er vi ofte uenig om ting, og vi er nok litt uenig om det blir et barn til også, ler Guro og gjør det klart:

– Uansett om vi skulle få et barn til, så blir det ikke noen Sveis junior her.

– Guro synes Sveis er for sært, avslører Sveis selv.

Men se i ordlista under utholdende, og der finner du navnet til Sveis. Han gir nemlig ikke opp en navne-arvtager av den grunn.

I skrivende stund har de en rekke venner som venter guttebabyer – og dermed flere sjanser til at noen skal kalle opp barnet sitt etter Sveis.

– Derfor bruker jeg alle anledninger til å prøve å påvirke til at navnet skal brukes igjen. Hvis jeg kan komme med en oppfordring her også, så gjør jeg det, humrer han.

Derfor: Er det noen som ønsker å bruke navnet Sveis, er tillatelsen herved gitt.

Disse navnene er «ikke lov»

Tilbake på Universitetet i Bergen, var faktisk navneforsker Utne i sin tid med på å lage det som er den gjeldende navneloven som er rådende for hva vi kan hete – og ikke.

– Loven er ganske liberal, for om en person vil ha et navn noen andre synes er dumt, tenker man enkelt sagt at det er folks eget «problem» hva slags navn de velger.

Det finnes likevel noen unntak:

Navnet må ikke komme i konflikt med kjønn eller etternavn eller være til vesentlig ulempe eller lite passende av andre sterke grunner.

Banneord og tabuord er noe som anses som lite passende, og kan føre til at en navnesøknad avvises.

EKSPERT: Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er Norges fremste ekspert på navn.

– Grunnen til at det er visse navn som ikke godkjennes, er rett og slett av hensyn til andre folk enn personen selv, forteller han.

Han utdyper:

– Om man hadde godtatt fornavn som er tabuord eller banneord ville det ikke være noe kjekt for andre rundt. De blir sett på som støtende.

Det er folkeregisterets saksbehandlere som avgjør om en navneendring anses som en vesentlig ulempe for personen som skal bære det, eller andre sterke grunner.

Utnes jobb som navneforsker er å bistå folkeregisteret hvis det er et behov for å dokumentere om et navn blir brukt som fornavn i andre land, eller etternavn dersom det er etternavnssøknader.

– Da sjekker jeg for hele verden, ikke bare i Norge. Er det for eksempel slik at et fornavn kommer i konflikt med et etternavn i Norge, men fornavnet er brukt i Nederland, så vil søknaden gå gjennom i Norge.

Vanlig å lage nye navn

Unike og spesielle navn er i tiden, og navneforskeren forteller at det i Norge akkurat nå er mange som er spesielt opptatt av kombinasjoner av lyder man synes er fine.

– Man har gjerne ‘L’ og ‘M’ som klinger godt, og så mange vokaler som de får plass til. I Norge har vi blitt mer globale og vi ser mye til USA, men svenskene driver nok dette enda lenger enn oss med å finne på nye navn. Det samme gjelder nederlenderne.

Det å ha et sjeldent navn, som Sveis, er riktignok ikke bare trendy, men i visse kulturer er det mer vanlig å velge noe ukjent og unikt enn et vanlig navn.

FAVORITTER: Idrettsutøver Jakob Ingebrigtsen og nykronet humorspire Nora Svenningsen kan skilte med landets mest populære fornavn.

– I Asia og Afrika er det helt vanlig å lage navn av ord og skape nye navn hele tiden. Jeg har for eksempel navnebøker på bantuspråk hvor hver bok stort sett har helt ulike navn.

Han peker på at dette heller ikke var uvanlig i Norge før.

– Går du tilbake i Norge på slutten av 1800-tallet og frem til 1920 og 30-årene, så kryr det av navn som er funnet på, det er tusenvis.

Han trekker frem navn som Oddvar, Idar, Eldar, Norunn, Solfrid og Solgunn.

Navneforskeren ønsker flere nye navn velkommen.

– Jeg synes det er fint, så hvorfor ikke? Det er ikke noen grunn til at man ikke skal gjøre det.

