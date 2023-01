Valget skaper reaksjoner på gården – inngikk en avtale

Søndag var det duket for tvekamp på Farmen kjendis mellom Ørnulf Høyer (66) og Aslak Maurstad (30). Det var til slutt sistnevnte som måtte takke for seg.

Maurstad fikk én siste oppgave før han dro hjemover – nemlig å velge den neste storbonden.

Når deltakerne samles for å få vite hvem valget falt på, reagerer flere.

Ville ha ham ut

Maurstad velger nemlig Høyer som storbonde. Han har også en storbondekniv fra før. Flere reagerer på avgjørelsen til Maurstad, blant andre Ingrid Vik Lysne (31), Marit Adeleide Andreassen (56) og Christopher Mørch Husby (33).

– Jeg skal ikke lyve. Dette var jo det jeg ønsket meg aller minst, sier Lysne i tirsdagens episode og legger til:

– Jeg valgte Ørnulf som førstekjempe i forrige uke, og det gjorde jeg fordi jeg ville ha ham ut. Så det at Ørnulf er storbonde ... Det ønsket jeg meg ikke, for å si det mildt.

BREV: I et kryptisk brev avslørte Aslak Maurstad hvem han valgte som storbonde. Foto: TV 2

Lysne er avtroppende storbonde fra forrige uke, og valgte altså Høyer som førstekjempe den gang. Han kom seirende ut fra tvekampen.

– Ubegripelig valg og manøver fra den gode Aslak. Noe rarere tror jeg ikke vi har vært med på her inne, sier skuespiller Andreassen.

– Jeg vet ikke helt hva Aslak har tenkt. Kanskje dette er Aslaks humor, men det er ingen som har ledd hittil i dag, uttrykker Mørch Husby i episoden.

Nøye gjennomtenkt

Når TV 2 tar kontakt med Maurstad, kan han fortelle at valget var nøye planlagt. Han hadde nemlig alliansen sin i tankene da han skulle ta avgjørelsen.

– Jeg følte at dette var det beste valget for å sikre at min allianse kom så langt som mulig.

Maurstad sin allianse besto av Aleksander Sæterstøl (27), Christopher Mørch Husby, Ingrid Vik Lysne, Sofie Karlstad (25) og Malin Nesvoll (33).

STORBONDE: Ørnulf Høyer er storbonde for andre ganger på Farmen kjendis. Foto: Anton Soggiu

Da Maurstad og Høyer skulle ut i tvekamp, inngikk de en avtale. De skulle gjøre hverandre til storbonde, dersom Høyer skulle velge én av to spesifikke personer til førstekjempe. Det gikk Maurstad med på, med alliansen sin i bakhodet.

– Ørnulf var beviselig en mann av sitt ord flere ganger der inne. Så det var tydelig for meg at han hadde mye stolthet rundt det å overholde avtaler så lenge han hadde tatt noen i hånda på det, forteller Maurstad.

– Det var det som gjorde meg så sikker på at han kom til å overholde avtalen, uten at han garanterte hvem han skulle velge.

– Hellig løfte

Høyer forteller at han skjønner at deltakerne reagerte på storbondevalget, men trekker frem avtalen mellom han og Maurstad.

– Det er andre parametere som spiller inn. Vi gjorde et hellig løfte til hverandre, og ære være Aslak for det.

Maurstad brøt altså ikke løftet sitt med Høyer, og valgte ham som storbonde, til tross for at han ante det ville komme reaksjoner.

AVTALE: Aslak Maurstad og Ørnulf Høyer inngikk en avtale om å velge hverandre som storbonde. Foto: TV 2

– Aslak og jeg hadde en god relasjon og jeg så han i øynene og sa: «Jeg velger deg hvis jeg taper, men jeg har noen føringer hvis du velger å gå med på det».

– Da hadde vi et løfte: Vi velger hverandre og så gjør vi i hvert fall noe som den andre vil, påpeker han.

