Vågalt kondomutspill skaper overskrifter

Netflix-serien «The Crown» skaper nok en gang overskrifter. Den 14. desember ble det publisert de resterende fem episodene i den sjette – og siste – sesongen.

Der er det særlig én scene som får engelske rojalister til å sette teen i halsen.

Denne artikkelen inneholder ikke spoilere som går særlig ut på handlingen i de ferske episodene av «The Crown».



DRONNING: Imelda Staunton (67) spiller dronning Elizabeth i «The Crown». Foto: Netflix

– Ulykker skjer



En av historielinjene vi følger i den ferske sesongen, er utviklingen til forholdet mellom prins William og prins Harry.

Prins Harry blir portrettert som sjalu overfor sin eldre bror og «Willsmania»-bølgen som følger prins William.

«Willsmania» er et begrep som blir brukt for å beskrive de hylende jentene som nærmest kastet seg over den unge prinsen da han var tenåring.

Da tronarvingen begynte på universitet, var oppmerksomheten fra det motsatte kjønn helt overveldende.

I «The Crown» er det i denne perioden at prins William får en noe spesiell gave av sin yngre bror under en familiebursdag. I serien gir nemlig prins Harry ham en smaksatt kondom, og sier:

«Fordi ulykker skjer … dere kommer alle til å takke meg senere.»



TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (25) har selv binget sesongen. Han er usikker på hva den britiske kongefamilien tenker om disse noe pikante scenene.

– Jeg vil anta at den britiske kongefamilien ikke ser de mer moderne delene av «The Crown». Ikke er jeg sikker på om de ser på det i det hele tatt. En kan tenke seg hvor mange bøker og dokumentarer som kommer om den britiske kongefamilien, det hadde vært en heltidsjobb å komme seg gjennom alt.

SKUESPILLER: Ed McWay (24) spiller prins William i den populære Netflix-serien. Foto: Justin Downing/Netflix

Vågalt utspill til dronning Elisabeth

I serien blir dronning Elizabeth fortalt av søsteren Margaret at gaven er kondomer, og prins Charles utbryter: «Å, for guds skyld, Harry!».

Prins Harry sier så til dronningmoren: «Å putte dem i munnen er valgfritt, bestemor.»

I «The Crown» kaller også prins Harry broren for «a frigid weirdo», fordi prins William ikke var så interessert i jenter. Så avslutter prins Harry med å si:

«Universitet er bare sex – med bøker rundt.»

Siden «The Crown» er en serie som ofte tar utgangspunkt i ekte hendelser, blir det alltid spekulasjoner rundt hvor mye som er basert på fakta, og hvor mye som er belaget på kunstneriske friheter.

Schulsrud-Hansen forklarer at serieskaperne har flere fagfolk på laget som skal sørge for at det er mye sannhet i serien.

– De har med seg gode historiske konsulenter, som Robert Lacey, forfatter av flere bøker om den britiske kongefamilien, inkludert en biografi om dronningen og en bok om striden mellom prinsene Harry og William. Serieskaperen, Peter Morgan, har i mange år dypdykket inn i de indre gemakkene av slottet i sine verk, som filmen the «Queen».

EKSPERT: Kongehusekspert i TV 2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, følger med på det meste som skjer i de rojale sfærer. Han leder også podkasten «Undersåttene». Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Likevel er det viktig for ham å presisere at dette er en fiksjonsserie, ikke en dokumentar.

– Det er viktig å huske på at serien er fiksjon satt i den virkelige verden. En dramatisert virkelighet. I scenen gjøres det vel et poeng ut av at dronningmoren hører dårlig og at prins Harry er litt på kanten med gaven han har gitt til broren. Jeg tenkte ikke noe videre på dialogen, annet enn at jeg ikke tror at den type humor ikke er dagligdags hos den virkelige kongefamilien.

– Følte meg litt dårlig

Luther Ford (23), som spiller prins Harry i The Crown, har blitt intervjuet om kondomscenen. Til Newsweek sier han at han ble skremt da han leste manussiden med kondomsnakk.

– Da jeg leste det, følte jeg meg skremt. Det var alltid sånn med familiescenene, men da vi først kom inn i rommet var det bare veldig hyggelig. Stemningen er så god på settet at det umiddelbart var behagelig.

Å si noe såpass drøyt til sin egen «bestemor», var likevel noe som ga ham en reaksjon:

– Jeg følte meg litt dårlig av å si det til dronningmoren.

I ROLLE: Luther Ford spiller den yngste sønnen til kong Charles. Foto: Justin Downing/Netflix

– Basert på rykter og informanter

The Daily Mail er blant avisene som har skrevet om kondomscenen, og som for øvrig gir serien så mye spalteplass at de også har laget en podkast som heter «The Crown: Fact or Fiction». I podkasten gjør kongehuseksperter nettopp det tittelen lover, å forsøke å finne ut hva som er fakta og fiksjon.

Skal vi tro TV 2s egne kongehusekspert, er det ikke nødvendigvis sannhet i manuset til «The Crown» hva gjelder kondomsekvensen.

– Jeg tror ikke historien er tatt fra virkeligheten. Dette var nok et humoristisk poeng som har blitt lagt til for å få frem forskjellene på arvingen og reserven.

– Det er store deler som er ren fiksjon. Alt som foregår utenfor offentligheten er ikke scener vi er fullt klar over hvordan utspilte seg, de er basert på rykter og informanter på innsiden som har lekket informasjon. Hva som egentlig foregikk er det vel bare dronning Elizabeths dagbøker eller andre førstehåndsskildringer som kan gi svar på.

Schulsrud-Hansen sier de siste episodene ikke var de mest kontroversielle hittil.



– Annet enn at de fire første episodene er veldig Diana-fokusert, så fokusert at dronningen og kongemakten kommer i bakgrunn, så er det ikke spesielt mye kontroversielt å ta av. De siste seks episodene reddet siste sesong, og jeg må si at de klarte å avslutte serien på en måte som viste dronningen og prins Philip respekt.