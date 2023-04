Utvikler Twilight TV-serie: – Dårlig idé

The Hollywood Reporter meldte onsdag at det jobbes med en å lage en TV-serie basert på Stephanie Meyers Twilight-univers.

Kilder forteller til magasinet at serien er i en tidlig utviklingsfase hos Lionsgate Television, og at Sinead Daly er tilknyttet prosjektet. Hun har tidligere skrevet manus for blant annet The Walking Dead: World Beyond.

Ut ifra det kildene til THR beskriver er verken handlingen eller hvor serien skal sendes bestemt, men at det er «forventet» at forfatter Stephenie Meyer vil bli involvert i prosessen.

Talspersoner for Lionsgate ønsket ikke å kommentere saken til magasinet.



Bekymret for ikoniske scener

De fem filmene gjorde hovedrolleinnhaverne Kirsten Stewart og Robert Pattinson til superstjerner og tjente inn over tre billiarder amerikanske dollar verden over, skriver THR.

Mange har ytret sin mening om det nye prosjektet.

Det florerer av kommentarer om at det er for tidlig å lage en ny versjon, og bemerkninger om at dette er unødvendig.

Mens én person foreslår at det bør være nye karakterer:

«Nei, dårlig idé. De var gode som filmer. La det være. Det er ingen som kan spille de rollene. Kanskje hvis de var nye karakterer», mener Twitter-brukeren.



Enkelte henviser til scener som har gått viralt for å være kleine, og skriver med et glimt i øyet at nye Twilight vil «aldri» være i stand til å gjenskape disse øyeblikkene, og bør derfor gi opp.

the twilight reboot will NEVER be able to properly recreate BELLA WHERE THE HELL HAVE YOU BEEN LOCA so they should just quit now pic.twitter.com/SG7pVGId4a — bug (@inkbugfic) April 19, 2023

Ikke overraskende mener folk at Hollywood er tomme for ideer.

I starten av april ble det bekreftet at Warner Bros. Discovery jobber med en Harry Potter TV-serie. Fra før av er det kjent at «Hunger Games»-universet, som også Lionsgate eier rettighetene til, vil få en ny film.

Twilight-skuespiller: – Spent

To av vampyrene fra filmene har også reagert på TV-serie nyheten, nemlig Ashley Greene og Jackson Rathbone.

Ashley Greene og Jackson Rathbone, avbildet i 2023 og 2018. Foto: LISA O'CONNOR/AFP/Pa photos

De spilte kjæresteparet Alice Cullen og Jasper Hale.

Sistnevntes reaksjon kan tolkes på mange måter, da han skrev på Instagram «uh oh», og la til emojien: 😳, som indikerer ulike følelser som overraskelse, tvil, flause og beundring, forklarer «leksikonet» emojipedia.

OVERRASKET: Greene reagerte på nyheten ved å svare selvutnevnt Twilight-fan Rachael Zoe. Foto: Instagram /@ashleygreene

Greene skriver på Instagram at hun også er spent, og referer til en uttalelse fra designer Rachael Zoe, som uttrykker glede over mer Twilight, men legger til at for henne vil det «aldri være en annen Bella og Edwart». Hun roser samtidig Greene og skuespiller Nikki Reed for deres prestasjoner i filmen.