Utslått Farmen-deltaker åpner opp om drama og diskusjoner bak kamera

Etter en av de mest intense og emosjonelle ukene på Li gård, var det haugesunderen Lasse Fredheim (26) som ble valgt til førstekjempe. Han hadde nemlig irritert på seg så og si hele gården i løpet av hans første uke tilbake.

Han valgte Benjamin Lien (32) som andrekjempe. Først forklarer Fredheim at han oppfordret Lien og Dan Håvard Johnsen (56) til å ta stein, saks, papir om hvem som skulle bli andrekjempe.

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding om den stein, saks, papir-runden, forklarer Fredheim og sier han valgte å følge magefølelsen, og valget derfor Lien.

De fleste av deltakerne trodde Lien ville kommer seirende ut av tvekampen, hvor han valgte grenen «slegge». Lien hadde nemlig nevnt at dette var han sterkeste gren. Til og med Fredheim var sikker på at han ville tape mot 32-åringen.

Men slik gikk det ikke. Fredheim slo Lien, noe som overrasket flere på gården.

Da var duket for tvekampen var det flere av deltakerne som uttrykket at de ønsket Lien tilbake. I tillegg var 32-åringen storfavoritt til å vinne i grenen slegge, som han hadde uttrykket at han ville velge.

På tinget annonserte Lien, som forventet, at han ville møte Fredheim i slegge. Konkurransen viste seg til å bli en av de mer intense denne sesongen.

Til tross for favorittstempel var slaget tapt for Lien – og han måtte derfor forlate gården.

Når TV 2 møter Lien etter tapet, forklarer han at en skade gjorde at han ikke kunne levere like bra som forventet.

SKADET: Benjamin forteller han hadde skadet fingeren, noe som gjorde at han ikke klarte å slå så bra som forventet. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg har jo skadet fingeren. For hvert slag jeg slo så kjente jeg det veldig godt i fingeren. Da spiker nummer to fløy så tenkte jeg at det får bare gå. Lasse var bedre enn meg i dag. Jeg skulle ikke ha valgt det her. Jeg ville ikke ha noe kjedelig heller, så det var gøy å prøve, sier Lien.

Lien håper at Fredheim benytter den nye uken på gården godt.

– Jeg hadde litt lyst til å ta han ut, men jeg håper at han benytter denne anledningen til å gi seg selv et litt bedre navn. Om det skjer? Usikker. Jeg håper han vokser litt han og, jeg har vokst masse her inne på gården. Så da er det på tide at jeg gir plass til noen andre som kan vokse litt.

Lien har ved flere anledninger fortalt hvor viktig nettopp det «å vokse som menneske» er for ham. Han var tydelig på at den dagen han følte utviklingen hans stanset, burde han reise hjem.



Det resulterte i at han tidligere denne uken vurderte å trekke seg, fordi han følte at han begynte å bli en person han ikke kjente seg igjen i. Les mer om dette her.

Når TV 2 spør Lien hvorfor han tror han står her som utslått deltaker, stusser han litt, og svarer først:

– Det er jo Lasse som valgte meg. Det er Lasse sin skyld, holdt jeg på å si.

Deretter forklarer 32-åringen at han har vært delaktig i en del diskusjoner og drama, som også kan være grunnen til hvorfor han nå er ute.

– Jeg kunne kanskje ha laget litt mindre drama, og vært litt mindre følsom. Ikke ta alt så himla høytidelig, det er bare en lek.

Lien utdyper med å forklare at det har vært drama på gården siden uke én, men at det boblet over for de fleste av deltakerne denne uken.

HEMMELIG DRAMA: Benjamin forteller at det var flere diskusjoner som ikke ble fanget på kamera. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Nei, det har jo vært en del diskusjoner, krangler og følelser involvert når ting har skjedd rundt meg, men sånn er det. Noen ting angrer jeg på, og noe ikke. Jeg er jo egentlig flink til å stå for det jeg mener, men jeg burde kanskje ha vært litt flinkere her inne til å gi beskjed om hva jeg har følt på.

– Som hva da?

– Diskusjonen om homofili, den kunne jeg tatt enda hardere. Jeg er stolt over å være den jeg er. Så jeg har egentlig ikke planer om å gi meg i den diskusjonen.

Etter hva TV 2 erfarer, er det snakk om at noen på gården hadde problemer med legningen til Lien. Dette kommer ikke frem på TV.

Hvem av deltakerne som har vært involvert i disse diskusjonene ønsker derimot Lien ikke å uttale seg om.

– Hvis de ikke har bein nok i nesen til å stå frem med det, så skal jeg bare fortsette å gå frem som et godt eksempel.

– Da får de hakeslepp

Under årets Farmen kom det en helt ny Torpet-tvist. Den deler årets Torpet inn i to deler.

Etter at Fredheim, Dagny Vartdal (50) og Robert Michael Scott (55), kom tilbake på Farmen denne uken, tok tre helt nye forpaktere over Torpet-gården.

Dette visste ikke forpakterne på Li gård noen ting om – og dit skal Lien nå. Han forklarer at han mistenkte det ville bli en ny runde av Torpet, men at de andre deltakerne snakket han ut av tankegangen.

NÆR RELASJON: Bente gir Benjamin en avskjedsklem etter tvekampen. De to hadde et nært vennskap på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– De andre forpakterne bare «nei, de blir det ikke», men jo da. Det skjedde. Så nå skal vi i runde nummer to. Jeg ble overrasket når Niklas sa det, for jeg hadde slått det fra meg. Jeg var på vei hjem, men det er jeg ikke nå lenger.

Nå ser han frem til å bli kjent med nye folk, og er forberedt på å jobbe hardt.

– Det tenker jeg blir helt fantastisk. Torpet, her kommer jeg! Ja, jeg tror det blir bedre nå. Nå skal jeg treffe tre nye og så skal jeg danke ut en. Så det går bra. Det her blir gøy, sier 32-åringen og smiler.

Nå er planen å kjempe seg tilbake på Farmen-gården.

– Da får de hakeslepp, så ja det blir gøy. Jeg tror ikke de forventer den. Det er en ny tvist, avslutter han smilende.

