Utskjelt snakkisfilm topper strømmelisten

POPULÆR: Hallmark-filmen «My Norwegian Holiday» har nådd toppen av strømmelisten på TV 2 Play i julen. Her er filmplakaten med hovedrolleinnehaverne Rhiannon Fish, kjent fra «Home and Away» og David Elsendoorn, kjent fra «Ted Lasso». Foto: Hallmark

Da den amerikanske julefilmen «My Norwegian Holiday» ble sluppet rett før jul, ble den en stor snakkis.

Med handling satt til Bergen, full av klisjeer og utenlandske skuespillere som forsøker seg på norsk – med noe uheldig resultat, dro flere norske seere og kritikere på smilebåndet over Hallmark-produksjonen.

P3s Filmpolitiet-anmelder Ingvill Dybfest Dahl omtalte filmen som «Kulturrunking» og et «Ko-ko-konsept».

UTSKJELT: Hallmark-filmen «My Norwegian Holiday» ble en snakkis da den dukket opp på skjermen i desember måned – mye på grunn av gebrokkent norsk. Her er hovedrolleinnehaverne Rhiannon Fish og David Elsendoorn. Foto: Martin Maguire / Hallmark

Heller ikke bergenserne var nådige.

Bergens Tidendes Marie Misund Bringslid uttrykte at «My Norwegian Holiday» er kanskje spilt inn på Bryggen, men er like overdådig og kvalmende som en peppermyntelatte», mens bergenskomikeren Christoffer Schjeldrup mente at filmen var et makkverk.

På strømmetoppen

Til tross for at «My Norwegian Holiday» kanskje både er latterliggjort og utskjelt, kan tydeligvis ikke nordmenn få nok av den. I julen var komedien den mest strømmede filmen på TV 2 Play – med 419.000 seere.

Til sammenligning hadde juleklassikere som «Solan og Ludvig - Jul I Flåklypa» og «Love Actually» henholdsvis 331.000 og 255.000 seere på strømmetjenesten.

Her forsøker de å snakke norsk

– Ikke drømt

Programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2, Trygve Rønningen, synes det er gledelig at filmen ble en braksuksess, men at det ikke var helt forventet.

– Vi hadde nok ikke drømt om slike seertall på denne filmen, selv om vi vet at Hallmark-julefilmene jo ofte finner sitt publikum. Så har «My Norwegian Holiday» det særegne ved seg at Norge ses gjennom amerikanske briller. Og det er vel ikke noe vi nordmenn er mer stolt av enn å bli løftet opp av utlendinger, sier han til TV 2.

– Flere har dømt filmen nord og ned, men likevel spådd at den kan bli en kultklassiker. Tror du filmens popularitet rett og slett har fått glede av terningkast 1-effekten?



– Jeg tror nok det er noe her som gjør at vårt dyktige innkjøpsteam så et potensial i denne filmen utover en ordinær Hallmark-film. Det skal jo litt til å bli kunne sett på som en kultfilm. Jeg antar at mange filmelskere nok vil mene at det skal være en viss kunstnerisk kvalitet på en film for å oppnå slik status. Men filmhistorien er full av eksempler på at kritikerslakt gir ekstra publikumsinteresse, og kanskje dette er et eksempel på akkurat dette.

SUKSESS: Hallmark-filmen «My Norwegian Holiday» ble den mest sette filmen på TV 2 Play i julen. Her er hovedrolleinnehaverne Rhiannon Fish og David Elsendoorn. Foto: Martin Maguire / Hallmark

Rønningen har selv sett snakkisen, og tar den som lett underholdning.

– Jeg har sett filmen, og tenker vel som folk flest; at dette er en fjærlett julefilm som ikke har noe annet formål enn å underholde og å gi publikum en god julefølelse. Jeg regner med at også jeg lo på de «feil» stedene, sier han.

«My Norwegian Holiday» ser du på TV 2 Play når du vil.