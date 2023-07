Utsatt for skremmende opplevelse: – Aldri vært så redd før i mitt liv

TV-PROFIL: Realityprofil Andreas Østerøy har deltatt i flere sesonger av «Ex on the Beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

TV-profil Andreas Østerøy (27) er for mange kjent for sin deltakelse i flere sesonger av «Ex on the Beach» og «Ex and the City».

Østerøy bor fast i Oslo og jobber til vanlig i Norges Blindeforbund, i tillegg til å jobbe med streaming på Twitch.tv.

Onsdag kveld opplevde 27-åringen en ekstra ubehagelig opplevelse da han gikk i en mørk bakgate rundt klokken 23.30.

– Da jeg kom hjem lå jeg to timer våken og klarte ikke å sove. Jeg tenkte gjennom hva som kunne ha skjedd hvis de hadde stoppet meg. Det var dritskummelt, sier Østerøy til TV 2.

Måtte løpe

JOBB: Britt Robertsen og Andreas Østerøy hadde et streamingevent for Twitch.tv i forkant av hendelsen. Foto: Privat.

Østerøy var på vei hjem fra en venninne etter et jobboppdrag for Twitch.tv da det hele skjedde.

– Jeg gikk inn en bakgate hvor det er helt mørkt. Der er det dritskummelt, men jeg skulle bare ta en snarvei der. Så kommer det plutselig en bil med fem store menn kjørende bak meg, sier Østerøy.



Deretter skal bilen ha stoppet ved siden av Østerøy, samtidig som alle tok ned bilvinduene. Videre skal guttene ha spurt TV-profilen om veien til London Pub.

– Etter at jeg svarte dem begynte de alle å le, og da begynte de å kjøre sakte etter meg. Plutselig stoppet de bilen og da ble jeg så redd at jeg begynte å løpe. Jeg har aldri vært så redd før, sier Østerøy.

Søkte tilflukt hos Brun og blid

Realityprofilen tror at de fem guttene var rundt alderen 28 til 31 år.

– Jeg aner ikke om bilen snudde eller fulgte etter meg. Da jeg rundet et hjørne prøvde jeg å søke tilflukt hos Brun og blid, men de var stengt, sier 27-åringen.



TV-profilen løp videre i forsøk på å finne andre mennesker. På et tidspunkt befant Østerøy seg på Bislett, og hver gang han hørte musikk eller bilyd, gjemte han seg bak buskene i nærheten.



– Så kom jeg til et busstopp som jeg gjemte meg bak, fram til bussen kom. Der var det heldigvis to billettkontrollører fra Sector Alarm og jeg var så glad for at de skulle være på bussen.

Østerøy beskriver det hele som veldig ubehagelig, og at han skjønte at det hele skjedde på grunn av legningen sin som homofil.

KLÆR: Andreas Østerøy tror at den rosa skjorta han hadde på seg kan ha påvirket guttegjengen til å kjøre etter ham. Foto: Privat.

– Man setter seg litt i fare når man er en offentlig person i tillegg til å være homofil. Framover kommer jeg til å tenke på klærne jeg går med, ettersom det kan ha hatt noe med saken å gjøre, sier TV-profilen.

Da 27-åringen omsider kom hjem gikk han flere ganger og sjekket om døren og balkongen var låst, i tillegg til å ha lyset på mens han sov.

– Det er kanskje godt med en liten påminnelse om at skumle ting kan skje til tross for at jeg føler meg så trygg som gutt.

Etter hendelsen har Østerøy valgt å dra til familien på Sørlandet for å få en pause fra Oslo.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Østerøy opplever en skummel hendelse som dette. Da 27-åringen befant seg i Tromsø for noen år tilbake, ble han utsatt for hatkriminalitet

– Jeg var på Narvesen og der var det en mann som stakk en paraply opp i rumpa mi. Gjerningsmannen fikk en dom på 40 dagers fengsel og måtte betale 10.000 kroner i erstatning til meg, sier Østerøy.

TV-profilen forteller at det ofte kan komme kommentarer basert på klærne hans eller legningen, men at det tidligere bare har skjedd en skummel opplevelse i Oslo.

– For sju år siden var det en taxisjåfør som stoppet utenfor utestedet Elsker og tilbydde meg gratis taxi hjem. Til tross for at jeg bodde i nærheten og hadde tenkt å gå hjem sa jeg ja til det, sier Østerøy og legger til:

– Da taxisjåføren stoppet utenfor boligen min låste han døren og sa «Kjenn om jeg er hard».

Østerøy skal ha sagt nei og bedt om å komme ut av bilen, men taxisjåføren skal da ha bedt han enda en gang om å kjenne på skrittet sitt. Da skal 27-åringen ha prøvd å bryte opp døren.

– Jeg fikk veldig flashbacks til den situasjonen i går, men det var en stor forskjell. Den taxisjåføren var mye lavere enn meg. Så selv om det var skummelt, så følte jeg at jeg kunne gjort noe i situasjonen. Men i går hadde jeg ikke hatt kjangs mot de fem guttene hvis det skal ha utviklet seg til noe, sier Østerøy.