Ute av Farmen – nå svarer han på anklagene

Kun én uke etter pastoren Erlend Indregaard (53) vant tvekamp i øksekast mot Einar Lund (21), ble han valgt som førstekjempe av storbonden Dan-Håvard Johnsen (54).

Pastoren valgte da Henrik Eijsink (26) som andrekjempe, selv om han visste Eijsink ville være vanskelig å slå.

– Da Henrik valgte sekken skjønte jeg hvor det bar hen, sier han til TV 2 rett etter tapet.

Følte seg lurt

Det at storbonden Johnsen valgte Indregaard til førstekjempe, uken etter han hadde vært i tvekamp, skapte igjen sterke reaksjoner på gården. Storbonden forsvarte valget sitt med å si han hadde lovet Lund, som røk siste uke, å velge pastoren til førstekjempe.

Indregaard innrømmer han syns det var leit å få vite at Lund og Johnsen hadde en hemmelig plan om å få han ut. Han syns også det var synd at planen gikk ut over Andrea Marie Rosli (24), som 53-åringen hadde fått et nært forhold til.

HEMMELIG PLAN: Erlend (midten) innrømmer han syns det var leit å høre om Einar (t.v) og Dan-Håvards (t.h) sin plan om å få han ut fra Farmen. Her avbildet ved sist ukes tvekamp. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Andrea sto jo med et valg om førstekjempe sist uke, og ble da på en måte litt lurt, slik som hun selv har sagt. Hun ble jo lurt av Einar sin forklaring om at han ønsket å dra hjem og derfor ville være førstekjempe, forklarer pastoren.

Indregaard legger til at det ikke noe hemmelighet at han og Johnsen ikke var de nærmeste inne på gården.

– Jeg og Dan Håvard er vel kanskje de som har vært mest synlig uenige, men jeg føler i hvert fall fra min side at vi er ferdig med det. Vi har pratet sammen, han har gitt sin forklaring på noe av hans tanker, og for min del så er det mer enn godt nok, utdyper han.

UENIG: Erlend innrømmer at han og Dan-Håvard hadde visse uenigheter på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Noe av det Johnsen og Indregaard har vært uenige om, er pastorens tro og hvordan han har uttrykket den på gården. Johnsen tok tidligere i uken opp at han syns det var merkelig av Indregaard å be til Gud før sist ukes tvekamp.

– Dan-Håvard mente at Gud ikke bryr seg om Farmen, men jeg tror Gud har kapasitet til alt. Jeg tror han tidlig begynte å tenke konkurranse. Og jeg skjønner heller ikke Einar, som mente at vi ikke hadde kjemi. Jeg har ikke hatt noen tro-samtaler med Einar. Så jeg opplevde kanskje at Dan-Håvard har rigget det litt.

Ble knust i «sekken»

Da Eijsink annonserte på tinget at han hadde valgt tvekampgrenen «sekken», innrømmer Indregaard at han raskt skjønte hvor det bar hen.

– Jeg hadde utfordret Henrik til å ta en litt mer jevnbyrdig kamp, men jeg tror han gikk for det sikrere valget – og han var en verdig vinner, forteller han og legger til at han syns Eijsink er en fin fyr.

Indregaard ble på mange måter knust av 26-åringen, da tvekampen endte med 5-0 i fordel andrekjempen.

KNUST: Henrik (t.v) knuste Erlend (t.h) i den nye tvekampen «sekken». Dette var første gang tvekampen ble holdt etter å ha blitt annonsert som ny i begynnelsen av sesongen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det var en 53-åring som prøvde seg mot en toppidrettsutøver, og det er litt dømt til å gå gærent i utgangspunktet. Men jeg opplevde det som en reell og skikkelig kamp. Jeg tror det var heftig å se på i alle fall, sier pastoren og smiler.

Selv om Indregaard syns det er leit at Farmen-eventyret er over, har han likevel hatt en fantastisk opplevelse.

– Det er mange jeg kommer til å savne på gården. Vi har utviklet gode vennskap, Andrea og meg spesielt. Vi har flirt av det vi kaller et usannsynlig vennskap mellom bartenderen fra London og pastoren fra Trondheim. Jeg har også savnet Lasse, forteller han om Fredheim som ble slått ut i uke to av Farmen.

Svarer på anklagene

Da Lund røk ut etter sist ukes tvekamp, anklaget han motstandaren Indregaard for å være med på Farmen for å fremme pinsemenigheten han er den del av.

– Pastoren går her på fastlønn for å fremme pinsevennene-organisasjon som han skyter inn her og der, sa Lund til TV 2 etter han røk ut.

Da TV 2 ringer Indregaard for å høre hva han tenker om anklagen fra Lund, forklarer 53-åringen at han ikke forstår hvor Lund har det fra.

SVARER PÅ ANKLAGENE: Erlend svarer på anklagene fra Einar. Her avbildet før sist ukes tvekamp. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg skjønner ikke helt hva han sikter til. Jeg er bare meg selv, og troen min er en naturlig del av den jeg er. Jeg er den samme personen inne på Farmen som jeg er på utsiden.

53-åringen fikk nylig stillingen som pastor i Betel Trondheim, som er Trondheims største pinsemenighet. Da han fikk tilbudet om å være med på Farmen, luftet han dette til hans nye arbeidsgiver.

– Kirken jeg jobber for synes det var en bra måte å promotere meg som ny prest i kirken på. Jeg tok ut ferien min for å delta i Farmen, samtidig som jeg gikk på fastlønn etter ferien gikk ut om jeg fortsatt var på Farmen, forteller han.

– Vi er med på et realityprogram

53-åringen sier han har forståelse for at Lund har reagert på at han får betalt selv om han ikke er på jobb, noe som ikke var tilfellet for 21-åringen.

– Jeg forstår jo at Einar har betalt en høyere pris enn meg for å være med på Farmen, med tanke på at han er en ung bonde. Så det kan jo oppleves som frustrerende at jeg får lønn når jeg er med, fortsetter han.

Pastoren presiserer derimot at å delta i et program som Farmen, gjør at man automatisk eksponerer seg selv.

– Vi er jo med på et realityprogram. Det er ingen av oss som hadde vært med om man ikke ønsker å bli eksponert. Det er en bit av det. Om man blir likt eller ikke, det er en annen del av det.

VÆRT SEG SELV: Erlend mener han ikke har forsøkt å være noe annet enn seg selv under oppholdet på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Pastoren sier også at han kun har fått positive tilbakemeldinger på deltakelsen.

– Jeg får masse positive tilbakemeldinger av dem som ser på, så jeg tror jeg framstår som meg selv. Jeg håper i alle fall det, sier han.

Indregaard legger til at han ikke bærer noe nag for kommentarene til Lund.

– Jeg har ikke noe behov for å ta det opp med han, og kommer til å la det gå. Jeg tenker at Einar har nok med å forklare seg selv, og det han har sagt, avslutter han.

Farmen ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40, og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.