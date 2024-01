Ut mot pop-duoen: – Sitter som to nasjonalskatter

– Herreminn hvor deilig, ekte, ærlig og nødvendig å lese, sier artist og TV-profil Jorun Stiansen (39) om popduoen «Marcus & Martinus».



I begynnelsen av januar kom tvillingbrødrene Marcus Gunnarsen (21) og Martinus Gunnarsen (21) med en kryptisk melding på Instagram.

«Unnskyld! Vi er veldig lei oss, og føler vi ikke har noe valg. Gjennomfører turné, men må ta en pause fra sosiale medier», skrev brødrene.

De opplyste imidlertid ikke hva årsaken til pausen var, og kort tid etter oppstod det flere spekulasjoner. Blant annet om deres mors helsetilstand.

Et press om å holde seg relevant

Mandag denne uken forklarte de årsaken til pausen i et nytt innlegg på Instagram.

Pop-duoen mener at artister og kjente profiler kan føle seg presset til å lage skandaler for å holde seg relevante – spesielt i overgangen mellom ung og voksen.

«Unnskyld for at vi ikke har brukt dop, blitt arrestert for tyveri, kjørt i ruspåvirket tilstand, blitt avslørt i en s**-tape, blitt anmeldt for en voldshendelse, brutt opp eller skapt en ellers stor skandale», skrev de blant annet.

«Sist mandag tok vi en pause fra sosiale medier for å poengtere dette», stod det videre.

Nå blir pop-duoen både hyllet av artist og TV-profil Jorun Stiansen (39), og kritisert av PR-student og youtuber Jenny Huse (21).

Les svaret til Marcus og Martinus Gunnarsen lenger ned i saken.

– En spiral som er uheldig

Det er på Instagrams historiefunksjon at Stiansen kommer med sin hyllest til tvillingbrødrene:

– Så du Marcus og Martinus sin Instagram-post i går? Herreminn hvor deilig, ekte, ærlig og nødvendig å lese. Det var så fantastisk, sier hun innledningsvis.

Videre forteller artisten at hun elsker måten brødrene legger fram problemet.

– At de er så ekte, ærlige og tro mot hvem de er, og sin merkevare. At de ikke føler behovet til å gjøre som mange andre gjør, det er bare helt konge.

Stiansen fikk selv sitt gjennombrudd i ung alder, etter at hun stakk av med seieren i sangkonkurransen «Idol» i 2005.

VANT: En overveldet Jorun Stiansen etter at hun ble utropt til vinner av Idol i 2005. Artist Tone Damli Aaberge ble slått i finalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den gang var hun bare 21 år gammel.

– Det var ikke så mye sosiale medier da. Jeg vet da søren hvordan jeg hadde taklet sosiale medier da jeg var 20 år, innrømmer 39-åringen.

– Det er et press, et stress, et tempo om å levere og jeg tror mange føler et behov for å pushe grensene og levere mer ekstremt innhold for å få likerklikk og oppmerksomhet. Det blir en spiral som er så uheldig.

Jorun Stiansen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Tror det var med vilje

En som imidlertid ikke er like imponert over innlegget til pop-duoen, er Jenny Huse.

Onsdag kveld skrev Huse på Instagrams historiefunksjon at hun er usikker på om det er riktig av brødrene å «fremheve hvor perfekte de er».

«Det å fremstille bruk av dop som et valg artister tar for å tiltrekke seg oppmerksomhet, virker litt uoverveid eller ignorant etter min mening», skrev 21-åringen.

KRITISK: Jenny Huse stiller seg kritisk til Marcus og Martinus Gunnarsen sitt Instagram-innlegg, hvor de informerte fansen om hvorfor de nå tar en pause fra sosiale medier. Foto: God morgen Norge

Til God kveld Norge forklarer youtuberen hva hun mener med at innlegget framstår som «ignorant og uoverveid».

– Ved å si at artister søker tvangen til å opptre slik i offentligheten, når de ikke vet forhistorien til mange artister. Jeg tror ikke det er mange som velger å publisere bilder og gjøre dumme ting bare for oppmerksomhet.

KRITISK: Jenny Huse stiller seg kritisk til tvillingbrødrenes Instagram-innlegg. Foto: Skjermdump / Instagram

– Man bør trå forsiktig når det kommer til dette med rus, og hevde at artister velger å gjøre det, legger hun til.

Videre mener Huse at tvillingbrødrene sier «unnskyld for at vi er perfekte» i innlegget.

– Og jeg tror det er mange som lar være å kritisere de for det, fordi de sitter som to nasjonalskatter.

Hun tror også at popduoen ønsket å skape oppmerksomhet, da de publiserte første innlegg om pause uten å utdype årsaken.



– Som PR-student vet jeg at det er mange måter å skape oppmerksomhet på, sier hun og fortsetter:

– Men de har profesjonelle rundt seg til å formulere dette på en god måte, uten å skape bekymringer blant fansen deres.

Svarer på kritikken

Til God kveld Norge forteller Marcus og Martinus Gunnarsen, gjennom deres manager Tommy Leino, at innleggene var et eksperiment.

– Vår opplevelse er at artister eller kjendiser ofte får mer positiv oppmerksomhet ut av en negativ hendelse, som har generert kontroversielle overskrifter i media – uavhengig om dette er planlagt eller ikke, skriver de i en epost.

Innlegget satt fart på henvendelser fra både media og i kommentarfeltet.

– Ryktene om dødsfall og at vi hadde gjort noe galt startet sekunder etter innlegget, forteller brødrene.

– Både i Norge, men spesielt i utlandet, er det flere eksempler på artister som har brukt dop, blitt arrestert for et tyveri, kjørt i ruspåvirket tilstand, blitt avslørt i en sex-tape eller blitt anmeldt for en voldshendelse – med æren og karrieren i behold.

Samtidig påpeker pop-duoen at de på ingen måte er perfekte, og at de ikke ønsker å dømme andre.

– Vi strekker oss etter å være oss selv, og gode forbilder. Vår intensjon er ikke å dømme andre, men å sette fokus på viktigheten av å stå i egne verdier i en sosiale medier-verden og bransje som kan være tøff.