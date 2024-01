Ut mot norsk underholdning: – Ikke greit å mobbe

Denne uken har onsdagens episode av «Farmen kjendis» fått mye omtale og reaksjoner, etter at Cristian Brennhovd (24) fikk Bahare Viken (30) til å bryte ut i gråt.

Da deltakerne diskuterer en høne som er blitt utstøtt og hakket på av de andre, skjærer det seg. Brennhovd mener høna bør avlives, mens Viken oppfordrer ham til å vise mer følsomhet.



«Du kan holde kjeft, for du har ingen personlighet. Du er den personen jeg har møtt med minst personlighet i hele mitt liv. Det går én vei. Det er helt tomt når jeg snakker til deg», sier han til Viken, som blir sjokkert over uttalelsen.



I TÅRER: Bahare Viken i tårer etter Cristian Brennhovd uttalelse. Foto: TV 2

Brennhovd har i senere tid lagt seg flat, og sagt unnskyld.

Episoden har skapt reaksjoner, og denne uken gikk programleder og TV-profil Tamanna Agnihotri (26) ut mot norsk underholdning, blant andre «Farmen kjendis».

– Ikke greit å mobbe på TV

Det er på Instagrams historiefunksjon at den tidligere «Forræder»-deltakeren ytret sin mening.

«For dere som ikke følger med på Farmen kjendis, jeg anbefaler alle å se sesongen som er nå. For der er det en viss person, som er et godt eksempel på hvorfor damer klager på hvor lite respekt menn viser oss uten å få konsekvenser, fordi de er menn», sier hun blant annet og mener videre:

«Det har blitt en greie på norsk TV at det er lov å si frekke ting, si ord som åpenbart sårer, at det er lov å mobbe rett og slett. Det er det de spiller på, at det må til for å være god TV, det er det som har blitt underholdning».

– MOBBING: Tamanna Agnihotri mener mobbing er blitt en del av norsk TV, og håper det kan bli en endring på hvordan norsk produksjon tenker framover. Foto: Lage Ask / TV 2

26-åringen forteller til God kveld Norge at hun har sett flere scenarioer på norsk TV, hvor det har oppstått en krangel eller diskusjon mellom menn og kvinner.

– Og det gjelder flere realityprogrammer. Det kan være «Forræder», «Farmen» eller andre programmer, sier hun og fortsetter:

– Jeg får en klump i magen hver gang det kommer nye programmer, og tenker «åh, jeg håper ikke det blir enda en «kvinne mot mann-greie».

26-åringen føler enkelte ting er mobbing, og hevder det er blitt en del av underholdningen på norsk TV.

– Det handler i bunn og grunn om at det ikke er greit å mobbe på TV. Jeg vil ikke at det skal bli en selvfølge at man melker det så mye som mulig, selv om jeg forstår at det er tall produksjonen trenger.

– Det sliter jeg litt med å akseptere, det er veldig trist. Jeg synes ikke all underholdning bør være på bekosting av menneskers følelser, legger hun til.

Les svaret til Cristian Brennhovd, Bahare Viken og pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, lenger ned i saken.

Mener produksjonen burde grepet inn



Agnihotri påpeker at hun ikke synes det er galt av TV 2 å caste Brennhovd til det folkekjære programmet, men mener at produksjonen burde håndtert situasjonen annerledes.



– Jeg synes det er trist, samtidig forstår jeg det. Jeg vet at det skal litt til for å bryte inn i en slik setting, når produksjonen kanskje ikke skjønner hvor vondt og alvorlig det kan føles. Men jeg skulle ønske at produksjonen grep inn og sa «dette her er ikke greit», mener hun og utdyper:

– Hadde det vært fysisk så hadde det vært en mye større sak, men fordi dette «bare er ord» føles det som at det betyr litt mindre. Og det er litt synd, rett og slett.

– Vet ikke hvilken drømmeverden hun lever i

Brennhovd er helt uenig med den tidligere «Forræder»-deltakeren.

Han mener produksjonen gjorde rett i å ikke gripe inn.

– Hvis hun lever et liv der hun aldri blir såret eller krangler med noen – jeg vet ikke hvilket drømmeland hun lever i, men sånn fungerer ikke virkeligheten.

25-åringen mener man må tåle å være uenig med hverandre, og at man ikke kan leve i en verden hvor man passer på at ingen har det vondt.



– Det er klink umulig, dessverre, sier han.



UENIG: Cristian Brennhovd mener ikke at produksjonen burde grepet inn da han fikk Bahare Viken til å gråte. Foto: Edland TV2

Han tror ikke «Farmen kjendis» ville vært like spennende for seerne, dersom alle hadde hatt det bra hele tiden.

– Folk blir sinte og det blir konflikter. Disse tingene er viktig for å ha et komplett TV-program. Det er ingen som orker å se på en slags speiderleir hvor alle har det fantastisk hele tiden.

TV-profilen mener at han ikke mobbet Viken i onsdagens episode.

– Når man bor oppå hverandre veldig lenge, kan man bli ganske irritert. Noen velger å holde det inni seg og sutrer et annet sted, mens jeg er sånn som konfronterer en person og tar det der og da.

– Husk at Farmen er et sted hvor det er lagt opp til at folk skal bli sure. Det er lite mat og de plasserer mange personer inn på et rom. Det er dømt til å skje, legger han til.



Ifølge Brennhovd har verken han eller Bahare hatt noen senskader av hendelsen i etterkant.

– Derfor vil jeg ikke kalle det for mobbing. Jeg vil kalle det for at jeg sa i fra. Det er ytringsfrihet i det landet her, folk må få lov til å si det man vil.

– Flere ble trigget av å se episoden

I likhet med Agnihotri, har Bahare Viken også lagt merke til at produksjoner ikke griper inn ofte i realityprogrammer.

– Så jeg forventet det ikke, og de ønsker nok at vi skal klare å løse opp i slike situasjoner selv uten å gripe inn. Men jeg husker en av de første sesongene av Paradise Hotel, der Triana Iglesias brøt inn og den ene deltakeren ble kastet ut etter å ha mobbet en av de andre jentene.

– Det synes jeg var kult gjort og bra håndtert, og synes man kan ta mer inspirasjon fra, mener hun videre.

Hun tror også det er en sannhet i det Agnihotri sier rundt mobbing på TV-skjermen.

– At det går under betegnelsen «god underholdning» og «bra TV». Nå har vi kommet dit at vi har sett så mye ekstremt på TV, så grensen på hva som er «for langt» blir hele tiden flyttet på.

FIKK STØTTE: Bahare Viken fikk støtte fra flere av deltakerne da hun brøt ut i gråt etter samtalen med Cristian Brennhovd. Foto: TV 2

– Det er mulig produksjonen hadde gjort mer der og da hvis dette var for 10 år siden, forteller hun.

Mens Brennhovd mener at det ikke var mobbing, sier Bahare at hun ikke har opplevd mobbing på skolen eller annet tidligere og hadde derfor ingenting å sammenlikne det med.

– Og dessverre har jeg følt på en del tabu å innrømme det, for det føles litt flaut å ha blitt mobbet på TV over noe jeg ikke forstår hva handler om selv.

– Men jeg tror det stemmer når det er så mange som reagerer og bruker det ordet. Jeg har også blitt kontaktet av flere personer som har blitt mobbet tidligere, som sier at de ble trigget av å se episoden, sier hun avslutningsvis.

– Ble fulgt opp i etterkant

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver i en e-post at produksjonen svært sjelden griper inn i diskusjoner på gården.

– Men vi oppfordrer alltid deltakerne til å behandle hverandre på en god og respektabel måte. I dette tilfellet tok flere av de andre deltakerne til motmæle og støttet Bahare, der det ble sagt tydelig i fra om at dette ikke er akseptabel oppførsel.

SVARER: Jan-Petter Dahl forteller at Bahare Viken fikk god oppfølging av produksjonen i etterkant av episoden. Foto: TV 2

Dahl forteller at Bahare ble fulgt opp av produksjonen i etterkant av hendelsen, og at psykolog var tilgjengelig for deltakerne både underveis og i etterkant av innspilling.

– Det blir alltid gjort grundige vurdereringer rundt hvilke hendelser og situasjoner som er med i de ferdige episodene, forklarer han og utdyper:

– Vurderingen her er at det var nødvendig å vise denne diskusjonen for å gi seerne kontekst rundt førstekjempevalget som ble tatt på bakgrunn av det som skjedde, og som altså fikk en direkte konsekvens for Cristian.

Når det kommer til casting av deltakere, sier Dahl at TV 2 ønsker en god miks av ulike personligheter med forskjellige bakgrunner som appellerer bredt.