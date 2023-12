Ut mot gavepress til jul: – Hjerteskjærende

Etter et travelt år med både innspilling av «Forræder» og «Farmen kjendis», der sistnevnte har premiere på TV 2 den 9. januar, ser Björg Thorhallsdottir fram til en koselig julefeiring.

– Jeg skal være på hytta til min elskede store søster Dora, med mannen hennes og hans familie – og med sønnen min, som jeg er så stolt av, sier hun til TV 2 i spalten «Julesnakk».

MED MOREN: Björg og moren koser seg foran peisen. Foto: Privat

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Alt går i grisen. Jeg spiser det jeg får servert. Elsker begge deler, men er vokst opp med kalkun.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Juletre med lys på, masse stearinlys, julesanger – helst de gamle med masse tradisjoner.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Ei julekule med fineste Trine Lise Olsen på. Den beste investeringen!

PYNTER OPP MED VENNINNEN: Min fineste julepynt. Julekule av min kjære venninne Trine Lise Olsen, sier Björg. Foto: Privat

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Jeg elsker å pynte til jul, og begynner å klø i fingrene allerede i oktober. Så mot slutten av november er det lykkefølelse i stua, med masse julepynt og lys.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Pappa, med juleslipset på – som jeg ga ham i julegave da jeg var 14 år. Pappa ligner på julenissen, så jeg pleier å låne han ut til nabobarna.

PAPPA SOM GUD: – Min nydelige Pappa kledd ut som Gud, med sin bestevenn Erling Okkenhaug. Denne julen spilte de en slags tvillingversjon av Gud – med dobbelt bass, sier Björg. Foto: Privat

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– En bok med en dedikasjon inni – til den personen som ga meg boka. Ha ha.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Jeg forstår det godt. Masse forventninger som skal innfris, men det går jo an å snakke om dem. Si at du ikke kan innfri dem med penger, men at man heller kan gi en tjeneste eller noe annet. Kjøpe brukt, for eksempel. Undersøkelser viser at 80 prosent synes at det er ok å få en brukt ting, så det må ikke være nytt. Men det er det kjipeste med julen; å ville glede alle, og så er det mange som ikke har råd til det. Jeg synes det er hjerteskjærende.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens?

– Ja, la nissen leve. Eventyr gir så mye glede. En snill mann der ute som vil gi deg gaver; Hallo, jeg vil også tro på nissen!

NISSE-DUO: – Pappa som julenisse og Tolli er nissens hjelper. Før de går rundt til nabobarna og leverer gaver. Se, pappa trenger ikke fake skjegg, sier Björg. Foto: Privat

– Hva er den rareste/ mest spesielle julen du har hatt?

– I Malaysia med familien, da en rotte på størrelse med en liten hund kom inn. Mamma sto på stolen og pappa løp etter den med en kost. Rotta ble så redd at den besvimte.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– At vi leser et eventyr om en liten, syk gutt på julaften. Det hele dramatiseres. Pappa er alltid Gud. Én får være publikum fra Paris. Resten er engler og stjerner og diverse. Like gøy hvert år.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– At jeg skal alltid stole på magefølelsen, og om den sier «nei», så er det nei. Den lille stemmen inni deg, er nåla på ditt indre kompass, så følg alltid den.

OMRINGET AV KJÆRLIGHET: – Meg og Tolli. Vi er en liten familie. Det har alltid bare vært oss to, omringet av kjærlighet fra familie og venner, sier Björg. Foto: Privat

– Hva ønsker du deg til jul?

– Jeg skal kjøpe et par fjellski til meg selv og pakke dem inn. Jeg flytter til stølen min etter jul, så trenger mye stæsj – som truger – for å komme inn til hytta. Så jeg har ønsket meg det av Dora, men ellers ønsker jeg å gi penger til Frelsesarmeen i Oslo, til Flyktninghjelpen på Gaza og UNITED24 i Ukraina. Jeg vet at det vil gi meg den beste følelsen. Det er så god følelse å gi og å føle at jeg gjør en bitte, bitte liten forskjell. Vi er så privilegerte, men de har ingenting. Alt hjelper.