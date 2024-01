«Ungkaren»-profil bekrefter kjæreste

I fjor høst vendte det populære kjærlighetsprogrammet «Ungkaren» tilbake på norske TV-skjermer.

Den gang fikk seerne følge pilot Alexander Lund (30), yogainstruktør Amadou Secka (28), og opptil tjue jenter på deres reise til å finne kjærligheten.

Til slutt stod Lund igjen med Maiken Tønsberg (27), mens Secka ga sin siste rose til Thea Storhaug (24). Det utviklet seg imidlertid ikke til et forhold for noen av parene.

I etterkant av innspilling har imidlertid flere av jentene funnet kjærligheten da de vendte tilbake til Norge, blant andre Eileen Eriksen (31).

Nå røper enda en av jentene at hun har fått seg kjæreste.

«Plot twist»

Nylig publiserte nordlendingen Tiril Sollund (23) et bilde på Instagram, hvor hun er avbildet med en mystisk mann.

«Plot twist», skriver hun i innlegget.

Til God kveld Norge bekrefter «Ungkaren»-deltakeren at hun har fått kjæreste.

– Jeg har fått meg kjæreste, ja! Veldig koselig, avslører 23-åringen i en melding.



Vært venner i seks år

Det er imidlertid ikke en fersk relasjon mellom 23-åringen og kjæresten.

De har nemlig et langt vennskap bak seg.

– Vi har faktisk vært venner i seks år. Vi ble venner da vi flyttet samtidig til Los Angeles. Han er fra samme sted som meg, altså Mo i Rana, så det var veldig tilfeldig at begge skulle dit.

Ifølge Sollund har kjæresten hatt et godt øye til henne i flere år, men kjærligheten blomstret først da de møttes igjen i fjor sommer.

– Det beste med August er at han er trygg og ordentlig, noe jeg føler passer bra til meg. Det er også veldig fint at vi har vært venner en del år, som også gjør at vi kjenner hverandre godt.

Sollund åpner også om «Ungkaren»-deltakelsen, og innrømmer at hun er usikker på om hun lærte noe av opplevelsen.

– Tror aldri jeg har vært i en så klein setting noensinne. Det er bedre å date hjemme i Norge for å si det sånn, men det er en opplevelse jeg ikke ville vært foruten. For et eventyr.