«Ungkaren» er tilbake

Nå søker discovery+ etter norske deltakere til «The Bachelor».

Det søkes etter to ungkarer, opplyses det i pressemeldingen.

På søknadsskjemaet hos castingbyrået raggammuffin står det at de ønsker ungkarer mellom 25 og 35 år som er på «en god plass i livet».

Serien skal spilles inn på en eksotisk destinasjon, og et tjuetalls kvinner skal delta. Det meldes også at den kjente roseseremonien blir dobbelt så stor.

– Det går rykter om at man har hørt jubel fra norske hjem når ungkaren har valgt «riktig» kvinne på TVNorge på 2000-tallet, så det er ikke tvil om at dette er et program som virkelig har engasjert. Mange variasjoner over det klassiske date-programmet har gjort suksess på strømmeplattformene de siste årene, og nå tror vi at tiden er inne for å hente frem igjen originalen, sier Magnus Vatn, programdirektør i Warner Bros. Discovery.

Formatet The Bachelor har blitt laget i egne versjoner i rundt 40 land, og i tillegg finnes det mange spinoff-varianter. Det norske programmet Ungkaren gikk tre sesonger på TVNorge, og den første sesongen (2003) ble en av kanalens mest populære egenproduksjoner noensinne. Det er 14 år siden den siste varianten av programmet, Ungkaren 20 vs. 40, gikk på TVNorge.