Unge ønsker mindre sex på TV-skjermen

IKKE RELEVANT: Romantikk er ikke så interessant for de unge. Foto: Sara Johannessen Meek /NTB

Romanse og sex er ikke det underholdningsindustrien bør satse på for å nå generasjon Z.

I hvert fall hvis de skal høre på unge i USA.

15000 amerikanere fra alderen 10 til 24 år har deltatt i en undersøkelse til organisasjonen Center for Scholars & Storytellers ved UCLA.

Vil se aseksuelle karakterer

Der ble de spurt om sine synspunkt på underholdning og sosiale medier-innhold – og hva de ønsker å se mer av. Spesifikke spørsmål om sex og romanse på skjermen ble kun stilt til aldersgruppen 13–24 år.

Der får det innarbeidde utsagnet «sex sells» motstand.

Faktisk vil 39 prosent unge se mer aseksuelle karakterer på TV-skjermen, mens over halvparten svarer at de ønsker mer innhold som fokuserer på vennskapelige forhold.

47.5 prosent mener at sex ikke er nødvendig for handlingen i de fleste TV-serier og filmer. Nesten halvparten mener at romanse er overdrevent i medier.

Ifølge undersøkelsen vil unge heller se ting som de kan relatere seg til.

Temaer som er blant favorittene, er håpefulle, oppløftende historier om folk som lykkes tross dårlige odds, folk som lever liv likt deres eget, action og superhelter.

Peker på ensomhet

Generasjon Z har fått mange kallenavn, blant annet generasjon «prestasjon», «isolasjon» og «ensom» – mye grunnet koronapandemien.

De siste årene har forskere ytret bekymring for at unge er mindre tilfredse med livet.



I en rapport fra 2021 meldte sju av ti unge nordmenn at de følte seg ensom. Samme år kartla NRK hvor mange nordmenn som er single – omtrent 1,4 millioner.

Personene bak studien, kommenterer funnene i et essay.

Der blir det poengtert at unge mangler nære vennskap, og en følelse av at den digitale identiteten har tatt over tilhørigheten i den virkelige verden.

I studien ble det ikke spurt om unge ser på porno, noe NPR poengterer.

Grunnlegger av Center for Scholars and Storytellers, Yalda Uhls, poengterer at unge ikke er helt uinteressert i underholdning med seksuelt innhold, men at de heller vil mer av ulike historier om relasjoner.

Porno-poenget, kommenter Uhls slik:

«En teori kan være at utbredelsen av porno kan være en grunn til at de føler at de ønsker å se mindre seksuelt innhold i tradisjonelle medier».