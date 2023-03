Unge åpner opp om livslang ensomhet: – Kanskje jeg bare skal være alene

GOD MORGEN NORGE (TV 2): André Valerij Stubben (23) og Line Rosasco Olsen (24) forteller ærlig om at de begge har gått mange år uten en eneste nær venn.

Man trenger bare en god venn blir det sagt, men hva om man heller ikke har dét?

André Valerij Stubben (23) og Line Rosasco Olsen (24) vet begge hvordan det føles å være ensomme.

De er begge med i NRK-programmet «Vennejakten» – hvor de åpner seg opp for hele Norge.

Duoen deler åpent om følelsen av å ikke ha noen å sende melding til, følelsen av å ikke bli invitert til sosiale sammenkomster og følelsen av at ingen på skolen vil være sammen med deg.

Helt fra barneskolen av forteller Olsen at hun har slitt med å få seg venner.

FØLTE SEG ENSOM: Line Rosasco Olsen (24) har vært ensom i mange år. – Jeg setter så innmari stor pris på når jeg først får oppleve fine menneskemøter, for da kjenner jeg på hvor fin verden kan være og hvor fine andre mennesker faktisk kan være, sier hun. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Hver gang det begynte en ny i klassen så håpet jeg alltid på at de ville bli venn med meg, men det skjedde ikke, forteller 24-åringen til God morgen Norge.

– Et sterkt selvhat

Etter to år med korona svarte 41 prosent av norske studenter at de hadde få eller ingen venner, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelsen utført av Folkehelseinstituttet i 2022.

Olsen forteller at hun opplevde skolen som et vanskelig sted å være og hun følte at hun ikke klarte å bli venn med noen.

24-åringen forteller åpent om at hun brukte mye tid på å undre seg over om det var henne selv det var noe galt med – og hun utviklet sosial angst.

– Jeg bygget opp et sterkt selvhat. Og et hat mot andre mennesker som hadde gjort meg vondt, sier hun.

Ble ensom

Selv om både Olsen og Stubben sin historie handler om ensomhet, er deres opplevelse av det – helt forskjellig.

Ensomhet Ensomhet er en følelse av mangel på tilhørighet med andre mennesker, eller et savn etter å føle seg sett og forstått. Noen føler seg ensom av konkrete årsaker, for eksempel mangel på eller tap av nære relasjoner. For andre er ensomhetsfølelsen noe mer overgripende eller diffust og vanskelig å finne en konkret årsak til. Ensomhet er ikke det samme som å være alene. Du kan ha mange mennesker rundt deg, men fortsatt føle deg ensom. Å føle seg annerledes, misforstått, ubetydelig eller å oppleve noe vanskelig som du bærer på alene, kan føre til ensomhet. Kilde: helsenorge.no.

Sistnevnte forteller at han hadde mange venner i oppveksten, men at dette endret seg sommeren før de skulle begynne på videregående.

– Jeg mistet de etter at jeg fortalte at jeg var homofil, hevder han.

23-åringen forteller videre at dette var noe han hadde holdt for seg selv lenge. Han var nemlig redd for hva folk ville mene om det.

Så en dag, rett før sommerferien, delte han en post på Facebook. Han fortalte åpent om legningen sin.

– Mamma og pappa har støttet meg hele tiden.

Han forteller videre at dette ble en ensom sommer.

ÆRLIG: André Stubben er 23 år i dag og han forteller at de tøffe erfaringene har gjort han mer uredd den dag i dag. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Den aktuelle sommeren var familien hans på ferie.

– Så da satt jeg på rommet mitt, helt alene, i tre uker.

Tankene som gikk gjennom hodet hans var at det kanskje var mer behagelig å ikke spørre folk om de ville gjøre noe sammen, for å slippe å føle på skuffelsen av å få et nei.

– Kanskje jeg bare skal være alene, tenkte han.

Olsen forteller at hun har hatt mange år med indre smerte og selvhat.

Hun har gått syv år i terapi, blant annet for å forstå hva ensomheten har gjort med henne.

– Det har jo selvfølgelig vært veldig sårt og tungt, sier 24-åringen med gråten i halsen og fortsetter:

– Jeg har hatt mange år med så mye indre smerte og så mye selvhat, da. Fordi det andre har påført meg, sine egne sår – har jeg trodd at har vært mitt eget. forteller hun.

Se øyeblikket i videoen øverst i saken.

I dag kjenner hun på at hun kan være takknemlig for de gode tingene hun opplever.

– Jeg setter så innmari stor pris på når jeg først får oppleve fine menneskemøter, for da kjenner jeg på hvor fin verden kan være og hvor fine andre mennesker faktisk kan være.

– Og det at jeg kan være takknemlig for livet, rett og slett, sier hun.

– Det har vært veldig rørende

Etter at de har åpnet opp om ensomheten sin og følelsen av å være avvist har det rent inn med meldinger.

– Jeg har fått veldig mange varme meldinger, fulle av kjærlighet og støtte – hvor de roser meg, rett og slett. Det har jo vært veldig rørende, og helt siden premieren så har jeg gått rundt og følt meg slik som jeg føler meg når jeg er på mitt aller beste, sier Olsen.

Stubben forteller at han nå kan se tilbake på den ensomme tiden og være takknemlig for hva han har gått igjennom.

– Jeg går inn i livet helt uredd, den dag i dag, forklarer han.

SER LYST PÅ FREMTIDEN: Line Rosasco Olsen og André Stubben forteller om erfaringene de har gjort seg i livet og hva de setter pris på i dag. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Etter å ha prøvd å ta opp kontakten i guttegjengen, uten hell, har han bestemt seg for å følge den veien han selv vil i livet.

– Jeg vil ikke late som jeg er noen andre for å holde på et samhold som ikke er noe bra.

– Men hva er det egentlig som skjer med de barna som blir holdt utenfor?

– Man tenker fort at det er noe feil med seg selv, forteller han.

Nå tenker han ikke slik lenger. Han mener at problemet ligger et annet sted.

Etter serien forteller han at han har fått flere meldinger av andre som har følt på lignende ting som han. Det er unge homofile gutter som ikke tør å si noe eller si fra.

Et eksempel som trekkes frem er når andre bruker ordet «homo» som et skjellsord.

– Dette er et samfunnsproblem vi må ta tak i, sier han.

Etter deltakelsen i programmet forteller duoen at de har oppnådd målet. De har begge fått venner– og ser lyst på fremtiden.