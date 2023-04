Undergrunn rykker rett inn på internasjonal liste

Den Oslobaserte gruppen Undegrunn består av Jon Ranes, også kjent fra TV-serien «Pørni», Jo Almaas Marstein, Patrick Bakkeng, Gabriel Doria, Sverre Skogheim Gudmestad og Marcos Haugestad.

Hele gruppen er tidlig i 20-årene og har gitt ut musikk sammen siden 2017.

2022 ble et eneste stort suksessår for musikerne. De ble nominert for årets låt og artist på P3 Gull, og fikk fem Spellemann-nominasjoner, hvor de forrige uke vant prisen for årets gjennombrudd.

POPULÆRT: I helgen har folket hørt på Metallica og norske Undergrunn. Foto: Skjermbilde fra Spotifycharts/Spotify

Natt til fredag, også forrige uke, kom de ut med sitt nyeste album «Egoland». Nå er det klart at albumet er blant de mest strømmede ferske utgivelsene, med en syvendeplass på «Spotify Top Albums Debut Global».

På gruppas Instagram takkes fansen.

OMTALES: Undergrunn blir omtalt som den nest største hiphopgruppa i Norge, kun slått av Karpe. Foto: Astrid Pauline Toldnes /Spellemann

«#7 albumdebut i verden. På norsk. Dette er dere. Norge på topp. UG på topp», skriver Undergrunn til sine over 41 000 følgere natt til tirsdag.

Dette er ikke første gang Undergrunn hevder seg på stømmeplattformen. I fjor ble singelen «Italia» den sjette mest avspilte låten i Norge.