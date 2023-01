Ulrikke gjør MGP-comeback – én ting er forandret siden sist

Ulrikke Brandstorp (27), som gir ut musikk under «Ulrikke», er en fan-favoritt i Melodi Grand Prix-sammenheng. Fansen har nærmest tryglet henne om å gjøre comeback de siste årene.

Med tanke på at både bookmakere og eksperter mente hun potensielt sett kunne vunnet hele Eurovision Song Contest i 2020, er det ingen tvil om at hun har med seg et favoritt-stempel inn i årets konkurranse.

Personlig låt

I 2023 deltar Brandstorp med låten «Honestly», skrevet og produsert av Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Joshua Oliver, Christoffer Gunnestad og henne selv.

Brandstorp sier at låten er basert på livet hennes, og handler om hvordan man ønsker å være der for noen man er glad i når de går gjennom vonde opplevelser.

Hun deltar i første delfinale, lørdag 14. januar. Låten slippes fem dager før delfinalen.

Ulrikke var førstemann ut til å bli avslørt av de 21 artistene i årets Melodi Grand Prix

– Det er så gøy! Jeg gleder meg og er så spent. Jeg er mer gira enn forrige gang, det trodde jeg ikke skulle være mulig. Jeg har ikke sovet de siste to ukene, dette var godt. Sa hun til programlederne Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Arianhrod Engebø.

Dessverre for Ulrikke, ble hele konkurransen i 2020 avlyst på grunn av korona, og ingen kan vite hvordan Brandstorp og låten «Attention» hadde gjort det i det store utland.

Til tross for at sirkuset ble avlyst ga hun ikke opp drømmen om å få oppleve Eurovision.

– Jeg har så lyst til å oppleve hele Eurovision-pakka, sa hun til God kveld Norge i 2021.

Om hun skulle kommet tilbake til MGP-sirkuset, skulle det kun vært med den rette sangen.

– Det er ingen tvil om at jeg ønsker å komme tilbake til MGP på et tidspunkt, jeg drømmer jo fortsatt om å få muligheten til å representere Norge i Eurovision en gang. Men det er veldig viktig for meg å ha en låt jeg tror på like mye som Attention, eller helst enda mer, for jeg ønsker virkelig å gjøre Norge stolt i Eurovision. Med andre ord, jeg kommer ikke tilbake før vi klarer å lage «the one», sa hun til ESC Norge.

Stor endring

Da Brandstorp deltok i MGP-sirkuset forrige gang, var det særlig én ting som skapte store overskrifter.

Brandstorp hadde nemlig et datingforbud i 2020, så hun skulle vie all sin ledige tid til musikken.

Samme år, etter korona resulterte i avlyst Eurovison, fikk Brandstorp kjæreste. I 2022 forlovet de seg. Dermed er seiersoppskriften fra forrige runde med MGP ute av vinduet.