Ulrikke Brandstorp røk ut i semifinalen av «Skal vi danse»

Etter månedsvis med beintøff trening, paljetter, glitter og elleville danser sto semifinalen for tur i årets «Skal vi danse».

Lørdag kveld knivet de tre resterende kjendisdeltakerne Alexandra Joner (33), Ulrikke Brandstorp (28) og Aslak Maurstad (31) om de to gjeve finalebillettene i konkurransen.

HØYT NIVÅ: Dommerne lot seg imponere over flere av semifinalistenes danser, og kastet etter seg niere og tiere. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Sesongens semifinale var dessuten av de sjeldne, da det er ni år siden sist det var to kvinner i semifinalen.

I kveld ga parene jernet med to danser hver – én ordinær dans og én dans valgt ut av dommerpanelet – før dommerne og publikum skulle avgi sin dom over hvem som fortjente finaleplass.

Etter at dommerpoengene og seerstemmene var talt opp for kvelden, var det Ulrikke og Aslak som måtte ut i danseduell, mens Alexandra gikk seirende videre til finalen.

Det ble en svært jevn og neglebitende semifinale, men publikum hadde talt – det var Ulrikke som måtte avslutte «Skal vi danse»-eventyret, og ta til takke med den sure tredjeplassen.

– Kunne ikke ha gjort noe annerledes

Til tross for at Ulrikke ikke nådde helt opp, hang ikke den sprudlende skuespilleren med hodet av den grunn da TV 2 tok en prat etter exiten.

– Det var sinnssykt spennende. Jeg følte at alt kunne skje i dag. Vi har gitt alt, kost oss masse. Jeg følte at jeg ikke kunne ha gjort det annerledes. Nå er det fantastiske par i den finalen. Det hadde vært gøy med en jentefinale siden første sesong, men jeg unner de parene å stå i den finalen, så vi skal heie som bare søren neste uke, sier hun.

28-åringen innrømmer videre at det blir rart å ikke fortsette på dansetreningen til uken.

– Jeg har fri på søndag. Det er veldig rart, men det blir godt på kroppen kjenner jeg.

– Hva er planene nå?

– Jeg skal i gang med juleturné, så da var det vel universet som ville at jeg skulle begynne å øve før, da.

På spørsmål om hun skal fortsette å danse, svarer hun følgende:

– Om jeg skal fortsette å danse.

– Du blir ikke kvitt meg helt enda, fortsetter hun, og ser lattermildt bort på dansepartneren Tarjei Svalastog (25).

Se oppsummering av semifinalens danser nedenfor.

Slik var semifinalen

Sammen med tidligere «Skal vi danse»-proff, Therese Cleve-Stiansen (45), fikk skuespiller Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) æren av å åpne semifinalen denne novemberkvelden.

Trioen danset en rå paso doble til «Enemy» av Imagine Dragons og «Dance of the Knights» av Sergei Prokofiev, The Cleveland Orchestra og Lorin Maazel.

Aslak dediserte dansen til sin kjæreste, Martine Hattestad Kveli. 31-åringen ønsket å formidle Martines historie fra da hun ble adoptert fra Kina.

GJENSYN: «Skal vi danse»-proff Therese Cleve-Stiansen (t.h.) gjorde comeback på parketten sammen med deltakerparet Aslak Maurstad og Marianne Sandaker under semifinalen av konkurransen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Jubelen sto i taket etter fremføringen.

– Fantastisk jobbet. Paso doble oppleves som energisk og hard. Her var det litt softere utgave av det. Likevel, så klarte dere å implementere noen av disse trinnene. Men likevel, så føler jeg at det blir seigt, mente Trine Dehli Cleve (62).

– Jeg gråter. Det er så mye å ta tak i. Du gjør det på en sober måte. Du er så sterk. Du er veldig fin å se på, sa Morten Hegseth (37), og la til at han kanskje savnet noe mer historieformidling.

Også Merete Mørk Lingjærde (61) hadde noe å pirke på.



– Det er en fryd å se deg. Du har veldig mye bra shaper, mye fin kraft. Vi er i en semifinale, og jeg savner det bittelille ekstra, som gjør at du kommer til finalen.

Duoen fikk 25 poeng for sin første dans.

Andre par ut på parketten var artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25), som danset wienervals til Emma Steinbakkens «Floden».

– Så vakkert. Jeg er så imponert over hvordan du tar tak i deg selv og den kraften du har. Jeg ser noe organisk og rått, skrøt Morten.

– En fantastisk, nydelig, lyrisk wienervals. Vanvittig fin tolkning, og så griper du meg med kontakten din med Tarjei. Det var vakkert å se på, sa Merete, og la til at gjennombruddet for noen uker siden, hadde gjort at Ulrikke sto mer støtt

Trine var oppe i skyene av dansen, men pekte på at skuespilleren måtte jobbe litt mer med overkroppen.

– Elegant og vakkert. Denne wienervalsen i dag var veldig, veldig fin, roste dommeren blant annet.

Paret ble belønnet med 28 poeng for sin første dans.

Imponerer dommerne: – Elegant og vakkert

Artist Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24) leverte en sensuell og rå tango til Gotan Projects «Santa Maria».

Salen kokte etter endt opptreden, og dommerne Morten og Trine reiste seg i ekstase.

– Det er ikke mulig, sa en målløs Merete, før hun fortsatte:

– Du er sylskarp som en slange som er ute etter byttet sitt. Du har musikalitet. Du gjør akkurat som du skal gjøre. Du gjør alt. Dette er rett og slett magi – helt fantastisk, sa hun opprømt.

Morten var også fra seg av begeistring.

– Hun er en ren diamant. Den høsten her er din høst. Du er helt rå. Den kraften du har i deg er helt unik. Du er min nye religion. Jeg skal be for deg, sa han.

Paret mottok full pott – 30 poeng – for sin første dans.

Får hele salen til å reise seg: – Magi

Aslak og Marianne slo til med en leken jive til «Shake a Tail Feather» av The Blues Brothers og Ray Charles.

Også de slo luften ut av dommerne.

– Å, så gøy, utbrøt Morten.

– Jeg må si at du ringer mamma og pappa og ber om flørteråd, noe som er litt rart. Og så kommer du på parketten som et flørtemonster. Dansen er dritbra. Flørtegutten – jeg elsker deg, fortsatte han.

– Det er så underholdende. Det er så fantastisk å se på, sa Merete.

De hanket inn 27 poeng for sin andre dans.

Leverer leken jive med kyss: – Flørtemonster

Ulrikke og Tarjei danset en herlig samba til «Taki Taki» av AnTi Prod., DJ Maksy og Avera.

Trampeklapp kunne høres fra salen da paret hadde gjennomført dansen.

Merete var kry over skuespilleren.

– Jeg er så stolt. Det var juicy. Fyrrig og sensuell kvinne. Dette var en fantastisk salsa. Det var hofte, brystkasse i en teknisk dans, og det var fest, skrøt hun.

WOW: Ulrikke Brandstorp fikk dommerne til å måpe over sambaen i semifinalen av «Skal vi danse». Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Trine var imponert over det tekniske aspektet.

– Dere danser en samba proppfull av autentisk samba. Her var det en ren samba hele veien gjennom.

Også Morten kastet seg på hyllesten.

– Det var så avansert det dere gjorde. Det var ordentlig, ordentlig imponerende.

Makkerne fikk full score for sin andre dans – 30 poeng.

Får salen til å koke av het samba

Til slutt rundet Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen av med en jive til «These Boots Are Made for Walking» av The Supremes og Martin Wave.

Paret fikk stående applaus fra publikum, og dommerne var stumme av beundring.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er så bra. Du leverer igjen. Dere er så sammen, og at du «går» i luften – lykke til i denne finalen.

– Du danser som en legende. Jeg bøyer meg i støvet. Tråkk på meg med de bootsene, sa Morten entusiastisk.

– Det er jive med attitude. Jeg tar av meg hatten for alt. Du har en magnetisk utstråling, sa Merete med stjerner i øynene.

Duoen hanket inn 30 poeng for sin andre dans.

Salen i ekstase etter vill jive: – Aldri sett før

Se «Skal vi danse» lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.