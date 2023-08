Ulrikke Brandstorp om dansepartneren: – Jeg føler meg lurt!

Musikalstjernen Ulrikke Brandstorp (28) har solid erfaring med TV-konkurranser, deriblant fra «Idol», «Stjernekamp» og «Maskorama».

Denne høsten skal hun konkurrere om seieren i «Skal vi danse». Men Brandstorp forteller til TV 2 at hun føler seg ført bak lyset når det gjelder dansepartneren hun har blitt tildelt, Tarjei Svalastog (24).

Svalastog er nemlig like streng som han er dyktig.

– Jeg har blitt lurt! Fordi jeg tenkte at «Tarjei ser så koselig ut» og «nå skal jeg ha en hyggelig høst». Men han er en ulv i fåreklær, altså, sier Brandstorp lattermildt, før hun slår om til en mer seriøs tone:

– Men jeg har veldig godt av det. Det er veldig strengt, det er ingenting å gjemme seg bak. Jeg kommer til å få kjørt meg.

STRENG DANSEPARTNER: Ulrikke Brandstorp forventet ikke at dansepartneren Tarjei Svalastog skulle være så streng. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Ringte manageren etter dansetrening

Etter sin første trening på dansesenteret, var Brandstorp såpass kjørt at hun ringte manageren sin, Christoffer Gunnestad, for å «uffe» seg over den tøffe økten.

– Jeg liker jo å være god, og så var det ikke sånn at jeg var helt god. Det er mye å lære seg, og det kan bare gå oppover.

Dansepartneren Svalastog har imidlertid mer is i magen enn Brandstorp.

– Det blir nok veldig bra til slutt. Hvis man kommer helt til finalen, varer «Skal vi danse» i totalt hundre dager, så da må man jobbe seg oppover, sier han.

Savner skryt

Brandstorp tror uansett at de to er en god dansematch.

– Tarjei klarer å roe meg litt ned. Fordi jeg kunne ha sovet i sovepose på dansesenteret, men det får jeg ikke lov til, sier hun og ler.

GOD STEMNING: Ulrikke Brandstorp skryter av at Tarjei Svalastog klarer å roe henne ned når hun føler på «Skal vi danse»-presset. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Hun savner imidlertid mer skryt fra dansepartneren.

– Jeg skryter litt av meg selv på trening når jeg føler at jeg får litt for lite skryt, sier hun og ler.

– Hun får mye skryt etter hvert, men vi må komme litt inn i det, skyter Tarjei inn.

Favorittstempel

Brandstorp har fått lave vinnerodds fra Norsk Tipping – som betyr at hun anses som en god kandidat til å vinne – men hun forsøker å ta avstand fra favorittstempelet.

– Jeg må prøve å ikke la det være i hodet mitt. Jeg kan ikke tenke på det. Vi får gjøre så godt vi kan. Vi får ikke gjort mer enn det, rett og slett.

«Skal vi danse» har premiere lørdag 26. august på TV 2 Direkte og TV 2 Play.