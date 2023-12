Ulrikke Brandstorp med nedslående beskjed

Ulrikke Brandstorp har blitt en av Norges mest populære artister, og populariteten stanser ikke ved våre landegrenser.

I «Eurovision Song Contest»-sammenheng er det få norske artister som er større. Hver gang TV 2 er på reise til vertsnasjonene til verdens største sangkonkurranse, kommer alltid utenlandske fans bort for å snakke om Brandstorp.

Nå forklarer 28-åringen hvorfor hun tar en pause fra konkurransen.

Nye artister lanseres snart

Da hun vant den norske «Melodi Grand Prix»-finalen i 2020 med «Attention», fikk hun aldri muligheten til å representere Norge i «Eurovision Song Contest» (ESC). Man kan kanskje tenke seg til årsaken med tanke på årstallet: Koronapandemien satte en stopper for ESC-deltakelsen hennes.

VANT: Ulrikke Brandstorp vant MGP-finalen i Trondheim i 2020. Foto: Tore Meek / NTB

Flere fans, både norske og utenlandske, mener hardnakket at hun ble snytt for en internasjonal seier det året. Den gang sa hun at hun skulle vinne «Eurovision» én eller annen gang, og hun ikke var ferdig med å prøve.

I 2023 deltok hun igjen i MGP, hvor hun kom på en andreplass med låten «Honestly». Siden hun ikke gikk til topps i år, er det lett å lure på om det er en revansjelysten Brandstorp som prøver igjen ved første anledning – i 2024.

Artistene som skal konkurrere i «Melodi Grand Prix» i 2024 blir annonsert fredag 5. januar, men Brandstorp kommer ikke til å være blant dem.

Bryllup først

Dette kom frem i en prat TV 2 hadde med henne og Tarjei Svalastog (25). De to danset sammen i «Skal vi danse», og nå ønsker hun å ha med Svalastog på nummeret sitt neste gang hun deltar i MGP.

Svalastog er nemlig også en «Eurovision»-fan, og har allerede danset i musikkvideoen til «Honestly».

DUO: Ulrikke Brandstorp danset med Tarjei Svalastog på «Skal vi danse» denne høsten. Hun endte på en tredjeplass. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg må være med igjen, og ha med Tarjei på scenen. En eller annen gang gjør jeg det igjen. Det blir ikke i morgen, sier Brandstorp.



– Det blir ikke til neste år?



– Nei, til neste år skal jeg gifte meg. Jeg sier alltid: «Én sånn kjole av gangen», sier østfoldingen lattermildt, og sikter til at hun alltid har ekstravagante antrekk når hun er med i MGP.

Brandstorp blir konfrontert med at forloveden kan risikere å få mange sinte fans på nakken, dersom det er hans feil at hun ikke skal delta i MGP i 2024. Hun forklarer at det ikke er hele historien.

– Jeg må være inspirert. MGP er et sinnssykt opplegg, så hvis man ikke føler for det, så skal man ikke gjøre det. Nå har jeg gjort det mye, og trenger en liten pause, smiler hun.