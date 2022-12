Ulrikke Brandstorp: Gjør Netflix-debut i «Julestorm»

Fredag lanserte Netflix den nye norske juleserien «Julestorm». I likhet med Per-Olav Sørensens første hit hos strømmegiganten, «Hjem til jul», har også denne juleserien er stjernespekket rollebesetning.

Blant stjernene i «Julestorm» er tidligere «Hjem til jul»-kjenninger som Line Verndal og Dennis Storhøi, i tillegg til stjerner som Thea Sofie Loch Næss og Valter Skarsgård.

I tillegg til de norske stjerneskuespillerne har også artist Ulrikke Brandstorp (27) fått bidra til julegleden med en egen sang i den nye Netflix-serien.

– Det er jo en sånn «bucket list»-greie å få en egen låt i en Netflix-serie, så det er superstas, sier Brandstorp til God kveld Norge.

– Umulig å ikke bli glad

I «Julestorm» hører vi originalsangen «A Storm for Christmas», komponert av Peter Baden med Brandstorp på vokal. I et intervju med God kveld Norge forteller den «MGP»-kjente sangeren at produksjonen utlyste henne spesifikt til å stille til sangen.

– Manageren min, Christoffer, fikk en mail der de sa: «Hei, vi har en låt vi føler stemmen din ville passet sikkerlig godt på», så fikk jeg tilsendt den med en demovokal, sier Brandstorp.

ENESTE ORIGINALSANGEN: Ulrikke Brandstorp har vokal på Julestorms eneste originalsang, «A Storm for Christmas», komponert av Peter Baden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Den unge artisten sier hun umiddelbart følte for sangen og tok til å spille inn en egen demo i full hast.

– Han som laget låten ville gjerne høre stemmen min på den. Så da stod jeg hjemme og prøvde å nilære meg den, tok opptak på telefonen og spilte av tracket på Macen. Det var skikkelig hjemmesnekking, fordi det var så kort frist, sier hun.

Til glede for både Brandstorp og seerne til «Julestorm» ble hastedemoen godt tatt imot.

Nå som serien er ute, sier Brandstorp at hun selv er blitt litt glad i sangen.

– Det er en skikkelig gøyal og fin sang. Det er litt umulig å ikke bli glad når man hører den, sier artisten.

Løp til flyplassen

Den unge artisten forteller at hun også i sitt virkelige liv har latt seg inspirere av «Julestorm». Samme dag som den nye Netflix-serien hadde premiere, tok Brandstorp nemlig ut på en spontantur til Gardemoen med mål om å besøke familien oppe i nord.

– Jeg ble veldig inspirert, og bare slang meg ut til flyplassen for en time siden og bestemte meg for å stikke til Tromsø for å besøke familien. Overraske dem, sier Brandstorp.

Til tross for at hun ikke har sett serien enda, forteller hun at coveret og selve konseptet av å dra hjem til jul var nok til å inspirere henne til å ta turen opp til slekten i Tromsø.

– Jeg bare løp til flytoget i stad og tenkte «fader heller», så jeg kan se for meg at det er noen lignende historier i serien. Kanskje jeg kan kjenne meg litt igjen, sier artisten.

Planlegger neste jul

27-åringen har i løpet av de siste årene utmerket seg som både artist og skuespiller i produksjoner som «Maskorama», «Melodi Grand Prix», «Stjernekamp» og «Mamma Mia», og akkurat nå har Brandstorp nettopp fullført sin aller første juleturné.

Nå forteller hun at hun allerede er i gang med å planlegge neste års julekonserter.

– Det var kjempe, kjempestas, så vi er allerede i gang med å booke en enda større juleturné til neste år. I år hadde vi seks konserter på fire steder, men til neste år håper jeg vi kan besøke femten pluss! Så det er det vi jobber med nå mens vi enda har litt julestemning, sier Brandstorp.

HØYAKTUELL: Ulrikke Brandstorp har i løpet av de siste årene utmerket seg som artist i flere produksjoner som Melodi Grand Prix, Maskorama og Stjernekamp. Foto: Tore Meek

– Var på safari på julaften

Selv om Brandstorp kanskje lot seg inspirere litt ekstra til å ta en spontan reise denne julen, er det ikke første gangen hun har hatt en noe utradisjonell feiring. Artisten forteller at hun nemlig har vært ute og reist mye med familien i årene før pandemien.

– Egentlig er jeg sånn veldig «feire jul på hytta med familien»-type person, men vi begynte å reise litt i julen før korona, fordi året ellers er så travelt. Så jeg har vært på safari på julaften. Det var en veldig rar, men gøy, opplevelse, sier Brandstorp.

Til tross for at hun både har vært på safari og i Australia i julen i løpet av de siste årene, forteller Brandstorp at hun muligens liker julen hjemme best.

– Å oppleve litt annerledes ting på julaften er veldig artig, men jeg synes kanskje det beste og hyggeligste er snø, kos og juletre på hytta, sier hun.