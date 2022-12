TV-tabben avslørte at programlederen kunne være i fare

TV-seere kjenner Bergesen som en av landets fremste eksperter på amerikansk- og utenrikspolitikk. Han har blant annet vært medprogramleder i Trumps verden på TV 2.

Under en nyhetssending sist søndag, skulle han snakke om president Joe Biden sin aller første statlige middag, i anledning besøket til den franske presidenten Emmanuel Macron.

Og selv om tematikken var aldri så seriøs, var det vanskelig å ikke trekke på smilebåndet dersom man fulgte debatten. Bergesen hadde nemlig gått til innkjøp av et nytt mobilstativ, som kom med en lampe. Uheldigvis hadde ikke kommentatoren lest pakningsvedlegget særlig godt.

SER FORSKJELL: Det var ikke vanskelig å se at noe ikke stemte med lysutstyret til Bergesen. Heldigvis var det én TV-seer som så forbi huden hans. Foto: Privat

– Det viser seg at det er flere innstillinger på lysnivået. Jeg trodde bare det var å skru den på, og så var det bra lys. Jeg traff tydeligvis solariums-effekten. Du vet i gamle politiserier, så sier politimannen at for å fange skurken, må han bli som skurken. Jeg føler at jeg har snakket så mye om Trump, at jeg har blitt like oransje som Trump, sier han lattermildt.

Selv om hans svært oransje hud tok mye oppmerksomhet, var det én TV-seer som hang seg opp i noe helt annet.

SÅ EN LIKHET: Bergesen mener at han og Trump lignet på hverandre under denne direktesendingen. Foto: TV 2/AP

Mulig brannfare

Dagen etter, mandag 5. desember, fikk han uanmeldt besøk på døra. Dette var en bekymret feier.

– Jeg hadde ikke kommet ut av pysjen en gang, og det ringer på døra. Jeg ser ut av vinduet, og der er en mann i uniform. Jeg tenker at nå må jeg i alle fall åpne opp. Det er det sykeste.

Bergesen forteller at hjemmet deres er rett ved en brannstasjon, og at han derfor har blitt kompis med flere på stasjonen.

– Så viser det seg at det er en feier, som er tilknyttet Brann- og redningsetaten, som tok turen innom meg. Han er fast seer av TV 2 Nyheter, og hadde derfor sett peisen bak meg under direktesendingen. Vi bor i et ganske nytt hus, og har ikke fått denne peisen til å fungere ordentlig. Feieren la merke til sotskader i taket.

Det første som fanget feierens oppmerksomhet, var hudfargen til Bergesen. Etter at han hadde fått prosessert dette, vandret blikket til peisen. Dette kan Bergesen være svært glad for.

– Han sa at peisen var av et godt, norsk merke – og at slike skader derfor ikke burde vært der. Han skjønte fort at det var noe galt med trekket til peisen, og at dette kunne blitt farlig. Han fikset dette og så på ventilene, og jeg er så fornøyd.

Feieren har ikke fakturert oppdraget, og gjorde det kun for å sørge for at Bergesen var trygg og at brannfaren var eliminert.

Klarer du å se brannfaren? Se videoen som fikk feieren til å slå alarm under:

Viktig beskjed

Line Hamre, rådgiver i kompetanseavdelingen ved Brannvernforeningen, blir imponert når hun hører om den årvåkne feieren.

– Dette viser hvor engasjerte feierne i Norge er. Eller brannforebgyggerne, som feiere egentlig kalles nå. Hvis man oppdager at det er noe galt med ildstedet, som at det eksempelvis er sot på glasset, så er det fint at alle vet at de kan ringe en feier. I moderne peiser er det ofte et tegn på at noe er galt, dersom det er mye sot.

Hun poengterer også at trekk- og ventilproblemer er et økende problem i Norge, siden nybygg er så tett bygd og dermed har mindre såkalt «tilluft». Tilluft betyr den mengde luft som tilføres et rom.

Desember er høysesong for brann i hjemmet, og hun ønsker derfor å komme med en viktig påminnelse:

– Alle kommuner har en feier, og i de aller fleste kommuner inngår feiing i kommunale avgifter. Du vil derfor oftest ikke få noen ekstrautgifter dersom du inviterer en feier på besøk. Det er også gratis å ringe kommunens feier for rådgivning over telefon, og det er også gratis å ringe oss i Brannvernforeningen.

DEKKET MELLOMVALGET: Eirik Bergesen er stadig vekk å se på TV 2. Her dekker han mellomvalget i USA, høsten 2022. Han er sammen med Hans Olav Lahlum og Hilde Restad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Får ofte tilbakemeldinger

At Bergesen har blitt godt kjent med brannmennene i nabolaget, er kanskje ikke så rart.

50-åringen liker godt å snakke med andre mennesker, og bruker mye tid på å slå av en prat med fremmede om amerikansk politikk.

Det er nemlig ikke sjeldent at noen kommer opp til ham og ønsker å snakke om verdensbildet, noe han ser på som en viktig del av jobben hans.

– Jeg får mange meldinger og mange anrop av folk som har sett meg på TV 2, og som enten er uenige eller enige med meg. Jeg syns det er veldig fint, og setter pris på tilbakemeldinger. Det er utrolig mange nordmenn som har gode refleksjoner rundt politikk, og man kan alltid lære noe nytt.