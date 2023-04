TV-stjernens bror forsvant sporløst på Mount Everest – dette bildet endret alt

Michael «Mike» Matthews var på sett og vis en helt normal 22-åring. Han kom fra en svært suksessrik familie, og hadde en like suksessfull karriere.

Til tross for en komfortabel livsstil de fleste bare kan drømme om, var det én spesiell ting Michael brant for. Han elsket å utfordre seg selv, ofte mer enn hva som blir ansett som menneskelig mulig. Ingen utfordring var for tøff, og ingenting var umulig.

Michael hadde i løpet av sitt korte liv reist verden rundt, og til topps på noen verdens mest utfordrende fjell.

Om det er mulig å være et naturtalent innen fjellklatring, var den livsglade 22-åringen definitivt dette.

Da en kompis av Michael stilte ham et spørsmål som den vanlige mann i gata hadde tatt som en dårlig spøk, så var det ikke det for 22-åringen:

VERDENS YNGSTE BRITE: 22 år gammel klatret Michael Matthews til toppen av Mount Everst, som den yngste briten noensinne. Her er Michael 16 år, på seiltur med familien. Foto: Finding Michael/Disney+

«Er du med å bestige Mount Everest?», spurte kompisen.

For Michael hadde dette spørsmålet kun ett riktig svar:

«Ja, det er jeg.»

Familien Matthews mottar et ukjent bilde

Den 13. mai 1999 kom Michael seg til toppen av Mount Everest. På det tidspunktet var han den yngste briten noensinne til å bestige verdens høyeste fjell.

Et umenneskelig og magisk øyeblikk, som ikke kan forestilles. Et øyeblikk som aldri kan gjenfortelles.

Men på veien ned, forsvant Michael. En uventet snøstorm hadde tatt seg opp kort tid etter at Michael og sherpaen hans nådde toppen av fjellet. De måtte komme seg ned så raskt som mulig.

Sherpaen gikk foran. Michael rett bak. Da sherpaen på et tidspunkt snudde seg – rundt 8500 høydemeter over havet – var Michael borte.

FORSVANT: I en snøstorm på veien ned fra Mount Everest, forsvant Michael sporløst. Foto: Finding Michael/Disney+

Det er ingen hemmelighet at mange skjebner ligger døde og forlatt på verdens høyeste fjell. Derfor er det mange familier verden over som aldri har fått muligheten til å ta farvel med sine kjære.

En av disse er sosietetsfamilien Matthews.

Det som skulle vært et historisk og enestående øyeblikk, endte i tragiske avisoverskrifter og et evigvarende mareritt for familien. Helt frem til de mottok et bilde:

– Jeg har aldri tenkt det var mulig å hente ham hjem. Så plutselig, helt ut av det blå, ble vi tilsendt et bilde noen mente kunne være Michael.

BILDET: Dette var bildet familien Matthews mottok, som en ukjent person mente kunne være Michael. Foto: Finding Michael/Disney+

Dette er historien om Michael, som fortelles gjennom dokumentaren «Finding Michael» av broren Spencer Matthews (34) – en av Storbritannias største TV-stjerner.

– Michael døde alene på fjellet

På en helt vanlig dag mottok familien Matthews et kornete og uklart bilde, fra en fremmed person. Bildet, som var tatt i 2017, viste en død kropp liggende i den såkalte «dødssonen» på Mount Everest.

Denne fremmede personen mente den døde kroppen på bildet kanskje kunne være Michael.

Spencer var kun ti år gammel da storebroren Michael døde. For Spencer var Michael en superhelt. Derfor husker han godt øyeblikket da verdenen hans raste sammen.

MISTET STOREBROREN: Familien Matthews sterke historie fortelles av den britiske TV-stjernen Spencer Matthews. Foto: Finding Michael/Disney+

– Telefonen ringte, og foreldrene mine ba meg komme. Med en gang jeg kom inn i rommet var det en forferdelig, håndgripelig stemning. Mamma og pappa ... de var ikke seg i det hele tatt, minnes Spencer.

– Jeg tror ikke at vi som familie lo sammen før det hadde gått flere år. Det var i alle fall slik det føltes da jeg var barn.

En forelders verste mareritt er å miste et barn. Det å ikke kunne gravlegge sitt eget barn, gjør sorgen enda verre.

– Michael døde helt alene på det fjellet. Det er en forferdelig måte å dø på, forteller moren Jane Matthews.

DØDE ALENE: For moren Jane Matthews har sønnens død vært vanskelig, spesielt siden han døde helt alene. Foto: Finding Michael/Disney+

Derfor var det ingen tvil for moren da familien mottok bildet. Michael skulle hjem.

– Dette er den perfekte tiden for å bringe Michael hjem. Slik at han kan hvile. Jeg er sikker på at det er det han hadde ønsket. Ikke bare for oss, men for ham.

«EVEREST-TRAGEDIE»: Michaels (t.v) død ble mye omtalt i britisk presse. Her avbildet sammen med kompisen som spurte om han ville være med å klarte opp Mount Everest. Foto: Finding Michael/Disney+

En del av den britiske kongefamilien

Familien Matthews er et kjent navn i Storbritannia. De er på toppen av britisk sosietet, og en pengesterk familie.

Barna til Jane og David Matthews har gått på de fineste skolene Storbritannia har å by på, og familien eier flere herregårder i England og Skottland. Familien er også eierne av luksushotellet Eden Rock Hotel St. Barts, på øya Saint-Barthélemyen, en del av de Karibiske øyer.

MOREN: Jane Matthews hadde fire barn. I dag har hun kun tre igjen. Foto: Finding Michael/Disney+

Den mest kjente av dem alle er Spencer. I en alder av 21 ble han stjerne over natten i den populære realityserien «Made in Chelsea».

Spencer ble kjent for å være en hjerteløs «badboy», som var notorisk utro mot alle sine partnere. En stor kontrast fra hans eldre brødre Michael og James.

BRITISK TV-STJERNE: Spencer har vært i rampelyset i over 10 år. I dag er en av Storbritannias mest kjente TV-personligheter. Foto: Finding Michael/Disney+

Den eldste broren James, er langt mindre kontroverisell, og kjent av en helt annen grunn. James er en hedgefondforvalter og milliardær, som i 2017 giftet seg med Pippa Middelton, søsteren til Kate Middelton, prinsessen av Wales.

Matthews-familien er derfor en del av den britiske kongefamilien – den høyeste formen for sosietetstatus i Storbritannia.

Brødrenes halvsøster, Nina Mackie, er en suksessfull maler og designer.

Med tanke på den celebre statusen til familien, er det svært få som kjenner til den hjerteskjærende historien til Michael.

Derfor kom familiens tragiske historie som et sjokk på Spencers kone, Vogue Williams (37):

– Da Spencer og jeg holdt på bli kjent, så fortalte han om Michael. For meg var det hele veldig sjokkerende, og utrolig ... trist. Jeg tror det å miste Michael i så ung alder, var mye verre for Spencer enn han noen gang har klart å forstå.

SPENCERS KONE: Spencer var lenge kjent for å være en notorisk playboy. I dag er de gift og har tre barn sammen med den britiske programlederen Vogue Williams. Foto: Finding Michael/Disney+

Koste hva det koste vil

– Michael skulle nå toppen av Mount Everst den 13. mai. På den 14., hadde vi fortsatt ikke hørt noe. Han som ringte sa at en storm hadde slått inn toppen av fjellet da Michael var på vei ned, og han var savnet. Da hadde det gått så lang tid, at jeg forsto med én gang at det var det. Han var død, minnes moren om den skjebnesvangre telefonsamtalen.

– Vi vet ikke om han falt utfor et sted, skadet seg, eller bare falt om av ren utmattelse.

VIL ALDRI VITE: Moren til Michael, Jane, vil aldri få vite hva som skjedde den skjebnesvangre dagen. Foto: Finding Michael/Disney+

Slik fikk moren Jane nyheten om sønnens bortgang. For den da 10 år gamle Spencer, var brorens dødsbudskap vanskelig å ta innover seg.

– Jeg klarte ikke å forstå at jeg aldri ville se broren min igjen. Jeg bare antok at selv om han var fryst til is, ville han klare å tine seg selv.

Til tross for familiens vonde minner knyttet til dødsfjellet, og med ingen garanti om at det var Michaels døde kropp på bildet, var risken verdt å ta. Michael skulle hjem, en gang for alle. Koste hva det koste ville.

Og kostnadene er dyre. Men for en familie med så mye penger – og et 20 år langt åpent sår – ble summen liten.

For Spencer selv har det å bestige Mount Everest lenge vært en drøm. Gå i brorens fotspor. Oppleve det samme som Michael gjorde i hans siste dager.

– Jeg hadde elsket å komme meg til toppen av Mount Everest, men ikke si det til mamma. Det hadde ikke gått bra, forteller han med et nervøst smil.

VERDENS HØYESTE FJELL: Mount Everest er verdens høyeste fjell. Hvert år setter mennesket livene sine i fare, for å få navnet sitt skrevet i historiebøkene. Foto: Finding Michael/Disney+

Hjelp fra verdens beste fjellklatrer

Å klatre til toppen av Mount Everest krever tid, krefter og planlegging. Det å forsøke en søk- og redningsaksjon, av en 20 år gammel død kropp, vil kreve enda mer.

Spencer var den eneste fra familien som skulle ta den lange reisen til Nepal. Ansvaret for redningsaksjonen, og en mulig identifisering av liket til Michael, lå på hans skuldre.

Toppen av Mount Everest er på 8848 meter. Menneskekroppen slutter å fungere på rundt 8000. Derfor kalles alt etter dette punktet for «dødssonen». Å komme seg opp og ned i live, er en bragd i seg selv.

LIVSFARLIG: Veien opp til Mount Everest er fysisk krevende, men også livsfarlig av flere grunner. Foto: Finding Michael/Disney+

Det å lete, potensielt i flere timer, etter en død kropp 8500 meter over havet, er nesten menneskelig umulig. Svært få i verden har kapasiteten til å gjøre noe slikt. Derfor visste Matthews-familien at de måtte ha hjelp av den beste.

Og den beste som finnes i dag, er Nirmai «Nimsdai» Purja.

I 2019 klatret Purja til toppen av åtte av verdens høyeste fjell, inkludert Mount Everest – i løpet av seks måneder og seks dager. Den eneste personen som har gjort dette før ham, brukte 16 år.

Spencer reiste alene til Nepal. Der skulle han møte redningsteamet til Purja, som skulle være ansvarlig for søk- og redningsaksjonen.

Da Spencer ankom Nepal, var det en lang reise som ventet ham. Det tar nemlig åtte dager å komme seg til basestasjon 1 på Mount Everest, fra den nærmeste flystripen.

Spencer møtte her sitt eget team av sherpaer, som skulle ta ham hele den lange veien til basestasjon 1.

De neste dagene, skulle han gå den samme ruten som Michael hadde gått. Oppleve det siste Michael opplevde. Se stedene og naturen som Michael døde for.

Derfor var det viktig for Spencer å gjenskape de siste dagene til Michael, på best mulig måte. Føle seg nærmere broren han mistet altfor ung, og nå hadde vanskeligheter med å huske.

GIKK SAMME TUR: Spencer (t.v.) sørget for at han gikk akkurat den samme ruten som broren, for å gjenoppleve brorens siste dager. Her badet han i samme elv som broren gjorde i 1999. Foto: Finding Michael/Disney+

Spencer svømte i den samme elven, gikk til det samme klosteret, møtte og ble velsignet av de samme munkene, og overnattet på de samme stedene.

Spencer fulgte fotsporene til broren gjennom en gammel video, som han hadde fra en av dem som var med Michael å bestige Mount Everest, våren 1999. Kompisen kom ned i live, og er en av dem som forteller historien fra Michaels siste dager.

BESØKTE SAMME KLOSTER: Spencer besøkte det samme klosteret som Michael gjorde på veien opp til den første basestasjonen. Foto: Finding Michael/Disney+

Bildene som vises gjør muligens at man kan begynne å forstå hvorfor folk er villig til å sette livet i fare – for å bevitne det fineste av natur verden vår har å by på.

Det som viste seg å være det mest emosjonelle øyeblikket for Spencer, var å se brorens navn på minnesteinen dedikert alle eventyrere som har mistet livet på det mektige fjellet.

– Å se navnet til Michael, skrevet på kald metall, vekket gamle følelser ... og kanskje litt sinne, tror jeg, for måten han døde på.

VONDT: Å se storebrorens navn risset inn i kaldt metall vekket sterke følelser for Spencer. Foto: Finding Michael/Disney+

En nedslående beskjed

Etter den åtte dager lange turen opp til basestasjon 1, møtte Spencer endelig Purja og teamet som skulle forsøke å få finne Michaels døde kropp.

Purjas team var satt sammen av ti sherpaer og én brite. Med seg hadde de flere droner. Det var nemlig umulig for sherpaene og Purja å lete i blinde på toppen av fjellet.

KLAR: Purja forklarer Spencer og teamet, hva som er planen for søk- og redningsaksjonen. Søkeområdet ligger rett under toppen av fjellet. Foto: Finding Michael/Disney+

Området de lette i, er så stort at det er vanskelig å forestille seg. Bilder og kart tilrettelegger heller ikke hvor bratt, kaldt og krevende terrenget er. Disse menneskene setter også sine egne liv i fare.

Før søk- og redningsaksjonen blir igangsatt, forklarte Spencer hva Michael hadde på seg da han døde. Kjeledressen, skoene og klokken blir trukket frem som gjenstander det er mulig å identifisere Michael gjennom.

LEDETRÅDER: Disse gjenstandene var de sherpaene skulle se etter, for å kunne identifisere Michael, om de skulle finne ham. Foto: Finding Michael/Disney+

Men før teamet i det hele tatt hadde rukket å forlate basestasjon 1, kom en av sherpaene med en nedslående beskjed. Han visste hvem som var på bildet. Det var ikke Michael. Det var liket til en indisk klatrer.

Den eneste ledetråden Spencer og familien hadde, var dette bildet. En knusende beskjed, før i det hele tatt den mest krevende etappen av søket hadde begynt. Til tross for dette, var teamet optimistisk på at de kunne finne Michael. De var villige til å gjøre alt de kunne.

KNUSENDE BESKJED: Purja (i midten) forteller Spencer at en fra teamet hans mener det er kroppen til en indisk mann, Spencers familie har fått bilde av. Foto: Finding Michael/Disney+

Midt på natten begynte Purja og teamet å begi seg opp Mount Everest til basestasjon 4.

Spencer, derimot, måtte bli igjen. Han hadde ikke erfaring som trengtes, og hadde aldri klatret i en så høy og tynn luft. Han ville derfor ha satt sitt eget liv – og potensielt de andres liv – i fare. Den eneste formen for kommunikasjon Spencer vil ha med Purja og resten av teamet, var en satellittelefon.

Så før han hørte noe fra dem, var alt han kunne gjøre å vente.

TIDLIG AVGANG: Teamet måtte begynne ferden opp til neste basestasjon om natten. Dette gjøres for å unngå potensielle snøskred, siden solen vil smelte snøen. Foto: Finding Michael/Disney+

Flere døde kropper

Veien opp til den siste basestasjon er både skremmende og fascinerende for det hvite øyet.

Til tross for fantastiske bilder, er det vanskelig å forestille seg hvordan det vil være å vandre i en type natur vi ikke er ment for å overleve i.

Teamet kom seg helskinnet opp til basestasjon 4, den siste etappen før man kommer seg til toppen. Det var her søk- og redningsaksjonen skulle begynne, men også stedet hvor kampen mot menneskekroppen for alvor begynte.

VAKKERT: Veien til den øverste basestasjonen er vakker, til tross for farlig. Foto: Finding Michael/Disney+

Her begynner kroppen vår naturlig å brytes ned. Her er det under en tredjedel av oksygennivået som finnes på havnivå, og menneskekroppen er ikke laget for å kunne tilpasse seg forholdene der oppe.

Man kan også utvikle høydesyke, som i verste fall er dødelig om man ikke får riktig hjelp, tidlig nok.

Purja og teamet hadde med seg rikelige mengder med oksygen, men kan ikke være på toppen for lenge uten å sette livet i fare – mer enn de allerede gjorde. Derfor hadde de med seg en drone, som kunne fly over området de trodde kroppen til Michael kunne ligge.

OKSYGENMASKE: Klatrerne må bruke oksygenmasker, for å klare seg over lange perioder på

Etter noe tid, fant de kroppen på bildet som familien Matthews hadde blitt tilsendt.

Men det var ikke Michael. Sherpaen hadde rett. Den døde kroppen tilhørte en indisk mann.

For Spencer var dette en vanskelig beskjed å få. Det lille håpet han hadde, ble raskt knust. Han klarte likevel å holde motet oppe, da Purja og sherpaene fortsatte å lete. Dronen var derimot ikke så effektiv som først antatt, noe som gjorde søket enda vanskeligere og komplisert.

IKKE MICHAEL: Den døde personen på bildet familien hadde blitt tilsendt, viste seg å ikke være Michael. Foto: Finding Michael/Disney+

«Er det Michael?»

Teamet til Purja fortsatte å lete etter det som føltes som nåla i høystakken. For de fant flere døde kropper. Det er nemlig ikke bare Michael som har dødd og blitt forlatt der oppe.

Flere liv har gått tapt i jakten på å få navnet sitt skrevet i historiebøkene. De har blitt en del av en dyster statistikk av liv som årlig går tapt på verdens høyeste fjell.

Dekningen var dårlig mellom Spencer og redningsteamet. Flere ganger klarte han så vidt å tyde hva de forsøkte å si til ham.

Men plutselig kom det en melding. Teamet hadde funnet enda en kropp, og denne kunne minne om Michaels.

NYTT FUNN: Et nytt lik, godt begravd under snøen, blir funnet av teamet. De tror det kan være Michael. Foto: Finding Michael/Disney+

Kjeledressen lignet på den Michael hadde på seg da han forsvant, men liket var begravet langt under snøen. De måtte grave for å finne ut mer. Da Spencer får beskjeden, blir håpet tent nok en gang.

Det som kunne forsikre dem om at det var Michael, var om liket hadde på seg samme klokke som Michael bærte på venstre håndledd da han forsvant. En Rolex.

«Er det Michael?», spurte Spencer desperat over satellittelefonen.

Etter litt fikk han svar.

«Nei, Spencer. Det er dessverre ikke Michael».

Dette var første gangen det gikk opp for Spencer, at det er mulig de ikke vil finne kroppen til Michael.

SKUFFET: Spencer er skuffet over at de ikke har funnet Michael ennå. Han har begynt å miste håpet. Foto: Finding Michael/Disney+

– Noen ganger så feiler min blinde optimisme meg. Men om vi må dra hjem herfra, og la Mike ligge igjen her på fjellet ... Så kommer bare alt dette til å være forgjeves, og enda en ny tragedie.

En «plan B»

Teamet til Purja bestemte seg for å forsøke en gang til, noen dager senere. Dette var det siste forsøket de kunne gjøre den sesongen, før det ble for farlig. Når varmegradene stiger på toppen av fjellet, begynner snøen å smelte. Dette kan resultere i snøskred.

Mens teamet gjorde seg klar for et nytt forsøk, dro Spencer ned til en liten, nepalsk landsby. Han hadde bestemt seg for å møte familien til en omkommet sherpa, som Purja og teamet hadde funnet under søket etter Michael.

MISTET BROREN: Spencer besøker en nepalsk familie, og møter en mann som har mistet broren sin på toppen av fjellet. Akkurat slik som Spencer selv. Foto: Finding Michael/Disney+

For Spencer var det viktig at redningsaksjonen hadde et positivt utfall, om det så ikke ble slik for ham selv.

Den avdøde sherpaen de hadde funnet kroppen til, het Wang Dorchi. Spencer møtte familien til Dorchi, som fortalte historien om hvordan han mistet livet. Året før hadde Dorchi suksessfullt hjulpet en russisk gruppe å bestige Mount Everest. På veien ned til basestasjon 4, døde han.

DØDE: Sherpaen Wong Dorchi døde da han hjalp en gruppe russiske klatrere til toppen av Mount Everest.

Et par år før Dorchi mistet livet sitt på Mount Everest, døde kona hans av kreft. De hadde tre barn. Nå er det den gjenværende familien som tar seg av dem, så godt de kan.

Spencer fortalte til moren og broren av Dorchi, at om de ikke fant Michael, ville han gjerne hjelpe dem. Han ville få Dorchis døde kropp ned fra fjellet.

Moren knekker da fullstendig sammen. For henne betyr dette alt.

TAKKNEMLIG: Moren til Dorchi er takknemlig for at Spencer og familien er villig til å hjelpe henne få sønnen hjem, om de mot formodning ikke skulle klart det selv. Foto: Finding Michael/Disney+

For denne familien var dette en gave større enn livet. Familien hadde ikke de økonomiske midlene til å hente sønnen ned selv, grunnet de enorme summene som måtte til.

Nepalske forsikringer er dårlige, og dekker derfor ikke dette. Dette til tross for at alle sherpaene som årlig risikerer sitt eget liv for å få dem som betaler flere titallstusen, til topps.

Når moren kom tilbake i rommet, takket hun Spencer. Spencer forklarte at om de fant Michael, vil han ikke kunne gjøre det. Men om de ikke klarte det, skulle han gjøre alt han kunne få sønnen hennes hjem.

Et siste forsøk

Da det andre søket startet, var søk- og redningsteamet til Purja igjen optimistiske. Været var bra, og de kunne fly dronen uten problemer. For Spencer var dette et slags vendepunkt. Det var nå eller aldri.

Teamet gjorde seg så klar for ett siste forsøk. Dronen ble på nytt sendt oppover den bratte fjellsiden. Oksygenmaskene var på, og klatreutstyret var klart.

KLAR: Teamet er klart for å gjøre et siste forsøk på å finne Michael.

Plutselig kom det en snøstorm, av samme kaliber som da Michael forsvant. Hele poenget med ett nytt forsøk, så sent i sesongen, var at det ville være mindre snø. Dette gjorde igjen søket vanskelig.

Dagen etter ble Spencer igjen oppringt på satellittelefonen. Det var Purja.

SISTE SAMTALE: Purja ringer Spencer for å oppdatere ham. Foto: Finding Michael/Disney +

– Så, Spencer, det har åpenbart vært mye snø. Det er veldig uheldig for oss, igjen. Men vi har sjekket området du var bekymret for. Ingen av likene er Michael.

– Sa du at dere ikke har funnet Michael? spør Spencer.

– Nei. Beklager, kompis.

Purja mente da at teamet hadde gjort det de kunne. Michael lå begravd under snøen. Han var ikke mulig å finne, slik fjellet var nå.

Purja spurte så om tillatelse til å begynne redningsaksjonen av Wang Dorchis døde kropp. For Spencer var det nå åpenbart. Michael ville bli liggende på fjellet. Målet var nå å gjenforene Wang Dorchi med familien.

«DESSVERRE, KOMPIS»: Purja må fortelle Spencer at de ikke fant Michael. Foto: Finding Michael/Disney+

– Å kunne gjøre dette for Wang Dorchi sin familie, som aldri hadde hatt råd til det, er en fantastisk ting. Det står stor respekt av valget til familien Matthews. Jeg tror på at om man gjør bra ting, så vil bra ting skje med deg, sier Purja.

For Spencer var dette nå en ny realitet. De fant ikke broren hans. Da han ringte konen Vogue for å dele budskapet, knakk hun sammen. Hun var redd for hvordan moren til Spencer ville ta nyheten.

– Å se Vogue gråte på den måten, hadde jeg ikke forventet. Jeg trodde ikke at ved å dra på denne reisen, om den skulle mislyktes, at jeg ville såre noen. Jeg vil ikke at mamma skal gråte.

PAKKET NED: Spencer måtte pakke ned bildene av Michael – uten å ha funnet broren. Foto: Finding Michael/Disney+

– Michael hadde gitt bort billetten sin

Purja og teamet brukte da det siste de hadde av krefter, for å komme seg helskinnet ned til basestasjon 1, sammen med kroppen til Dorchi.

Spencer takket dem for alt. Reisen var over. Han ble så hentet i et helikopter, og flydd nedover dalen – vekk fra Mount Everest og Michael.

– Nå forlater jeg Everest, kanskje for alltid. Dette kapittelet i letingen etter Michael er over. Så prioriteten nå, er å returnere Wang Dorchi til familien hans. Slik kan jeg gi dem det vi ikke fikk.

EN SISTE ETAPPE: Spencer må forlate Mount Everest uten broren. Med seg har han kroppen til Dorchi, og håper dette kan gi familien hans det han selv aldri fikk. Foto: Finding Michael/Disney+

Da helikopteret lander, blir Spencer møtt av en takknemlig familie, men også den hjerteskjærende gråten fra datteren til Wang Dorchi.

Da likposen bæres inn i en ventende bil, knekker datteren fullstendig sammen. Broren til Dorchi forklarer til Spencer at det nå har gått opp for barna at pappa aldri kommer hjem. De er foreldreløse.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å få datterens gråt ut av hodet mitt på en god stund. Det var bare ... hjerteskjærende, sier Spencer tankefull.

FORELDRELØSE: Datteren til Dorchi knakk sammen da hun så farens døde kropp bli båret ut av helikopteret. Her sammen med lillebroren, og flere i familien. Foto: Finding Michael/Disney+

Spencer valgte å bli igjen, for å være med i begravelsen til Wang Dorchi. Han ble vitne til en vakker buddhistisk seremoni, som er fylt med århundrelange ritualer.

– Å se datteren til Wang Dorchi få muligheten til å sørge, det hjalp meg. Selv om kroppen ikke var Michael, så føltes det som et punktum i kapitelet. Jeg føler det ga meg muligheten til å sørge, mer enn jeg noen gang har gjort. Jeg føler meg ... roligere.

– Og nå føler jeg at jeg kjenner Michael bedre enn jeg noen gang har gjort, etter å ha reist samme reise som han.

NÆRMERE MICHAEL: Selv om det ikke var Michaels begravelse, føler Spencer han fikk gi slipp på sorgen av å være med i sherpaens begravelse. Foto: Finding Michael/Disney+

Også moren og søsteren til Spencer var glade for at de kunne hjelpe familien Dorchi. Selv om utfallet ikke ble slik de så inderlig hadde ønsket for seg selv.

– Jeg syns det er veldig fint at vi hjalp en annen familie. Det er fint å tenke på at de nå kan få litt fred. Samtidig, så er det trist at Michael aldri ble funnet, sier moren.

– Jeg vet Michael hadde ønsket at vi gjorde det for familien til Wang Dorchi. Jeg vet også, at om det kun hadde vært én billett ned fjellet, så hadde Michael gitt den til Wang. Det var en sånn mann Michael var, sier søsteren.

«SLIK VAR MICHAEL»: Matthews-familien var enige om at Michael hadde ønsket at de hjalp den avdøde sherpaen, som var en gruppe mennesker han hadde stor respekt for. Her er Michael på basestasjon fire, rett før han gikk til toppen av Mount Everest. Foto: Finding Michael/Disney+

«Vi elsker deg»

Spencer returnerer så hjem til England. Deretter går reisen, sammen med kona Vogue og barna, for å møte moren og søsteren. De møtes i herskapshuset deres i Skottland. Her står minnesmerket til Michael.

Etter flere emosjonelt krevende uker fra hverandre, er de endelig samlet i sorgen. Men nå føles den lettere. De har gjort alt de kunne.

For Spencer er det viktig å la Michaels minne leve gjennom ham selv, men også hans tre barn.

Spencer skal fortelle dem alle historiene om den tapre onkelen. Om onkelen som i 1999 var den yngste brite noensinne til å bestige Mount Everest.

HOLDER MICHAEL I LIVE: Spencer skal holde Michaels minne i live, gjennom hans tre barn. Fra venstre: Jane Matthews, Spencer Matthews, Nina Mackie, Vogue Williams, sammen med yngste datteren til Spencer og Vogue. Foto: Finding Michael/Disney+

De setter opp Spencers favorittbilde av Michael på minnesmerket, og legger på et buddhistisk skjerf som Spencer hadde tatt med seg fra reisen.

– Vi ville bare si at vi kom for å finne deg, Mikey. Vi savner deg hver dag. Vi elsker deg.

Michaels kropp ligger fortsatt gravlagt på verdens høyeste fjell. Et vakkert sted svært få har sett. For Spencer, er ikke dette lenger et mareritt, det er nå en trøst:

– Det gir meg ro å vite at han hviler der oppe, fredelig under snøen. Bare fordi vi ikke fant kroppen hans, så betyr det ikke at jeg ikke fant ham.

HVILER I FRED: Michael Matthews hviler fortsatt på Mount Everest. Foto: Finding Michael/Disney+

Dokumentaren «Finding Michael» ser du på Disney+, som du har tilgang til gjennom TV 2 Play.