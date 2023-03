TV-stjernene klare for ny jobb - sjekk forvandlingen

GOD KVELD NORGE (TV 2): De kjente TV-fjesene jobber sammen for første gang. Begge innrømmer at de går inn i prosjektet med usikkerheter.

Maja Christiansen (26) og Johannes Fürst (30) er begge mest kjente for sine roller i «Rådebank» og «Hvite gutter», men i fjor så vi dem for siste gang som «Hege» og «Leo».

Siden har Christiansen jobbet med teater, mens Fürst har spilt inn ny TV-serie.

Sommeren skal tilbringes sammen i Sarpsborg, mens de spiller hovedrollene i det komiske musikalspelet «Olav den Heldige».

Spent og «rusten»

Frem til da må Christiansen bli stødig i svensk for å mestre rollen som gudinnen Frøya, som overtar kroppen til prinsesse Astrid.

– Jeg kan ikke språket, og har ikke hatt en rolle på et annet språk før, så er mildt sagt veldig spent og tror jeg må jobbe ganske mye med det, sier Christiansen.

26-åringen er teaterveteran, og har stått på scenen siden hun var 15 år. I tillegg har hun drevet og regissert en barne- og ungdomsteatergruppe.

Fürst derimot, har lite profesjonell teatererfaring, og sier selv at han føler seg «rusten». Helt fersk er han likevel ikke. Som barn drev han mye med teater og har blant annet sangerfaring fra stykket «Olsenbanden Jr. på Circus», satt på Oslo Nye Teater i 2005.

– Jeg vil bli bedre til å synge og danse, og det er nok det jeg er mest usikker på og nervøs for. Teater er noe helt annet enn å spille på skjerm, sier Fürst.

Han spiller en karikert versjon av Olav den hellige, og synes det er gøy at manusforfatterne, (blant andre Aslak Maurstad og Mathias Luppichini), tuller med heltebildet til kongen med helgenstatus.

– Det er morsomt å lage en karakter som er idiot. Jeg liker å spille dem som ikke er perfekte.

Mens Christiansen er klar på at humor ikke er en sjanger hun føler seg helt hjemme i.

– Der er jeg litt på bar bakke og har alltid syntes det har vært skummelt. Jeg vet at det ikke er min styrke som skuespiller. Jeg er mer komfortabel med drama og å grave i de store følelsene, sier hun.

De to skuespillerne har aldri jobbet sammen før, og har kun møttes én gang tidligere. Begge skryter av hverandre, og Christiansen tror de kan utfylle hverandre bra.

– Foreløpig har jeg en god følelse.

35 lokale aktører skal også medvirke i stykket.

– Jeg har snakket med mange skuespillere som synes det er fint å være med lokale amatører som bare er så glade for å jobbe.

Hun mener det er et friskt pust som forhindrer at man synker ned i en «selvmedlidende skuespillerboble».

Derfor endret han utseendet

Dette blir den første teaterhovedrollen for Fürst, som siden sist han var i offentligheten har endret utseendet.

Johannes Fürst slik vi er vant til å se ham - i rollen som Leo. Foto: Discovery+

– Da jeg møtte folk trodde de at jeg hadde havna i en tidlig midtlivskrise. Det har jeg for så vidt, men det har ikke noe med håret å gjøre.

De karakteristiske krøllene er nemlig borte på pressebildene for det kommende samarbeidet.

– Jeg var forberedt på å møte en krøllete fyr, så det var nytt, sier Christiansen om det første møtet med sin motspiller.

Maja Christiansen og Johannes Fürst under deres aller første møte. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Hun er ikke ukjent med forvandlinger. Før Rådebank fikk Christiansen beskjed om å farge håret mørkt. Nå har hun blondt hår, som også er hennes naturlige hårfarge.

– Det har for så vidt vært fint å kunne si seg ferdig med «Hege-håret» og bli litt mer meg selv igjen. Som oftest når jeg blir gjenkjent på gata er folk veldig usikre på hvor de har meg fra, så jeg har nok fått gå litt mer i fred, og det kan jeg sette stor pris på.

Fürst forklarer hvorfor han har kvittet seg med «Leo»-krøllene:

Johannes Fürst var ikke helt fornøyd med denne sveisen. Foto: Privat

– Jeg tok håret hovedsakelig fordi jeg måtte gå med en veldig stygg sveis når jeg filmet TV-serien «Knekt», som var en slags hanekam-hockey, forklarer Fürst.

– Skal du la det vokse ut igjen, eller trives du med den nye sveisen?

– Vi får se litt, men jeg tipper at Olav den Heldige-folka vil at jeg skal vokse det ut, men det kommer litt an på hva man skal spille videre senere.

Avslører hyggelig nyhet

Foreløpig er ikke manuset klart, og Christiansen sier at de vil jobbe mye på egenhånd frem til juni, noe hun trives svært godt med i hverdagen. Hun er også aktuell med Peer Gynt sammen med Aksel Hennie.

Skuespillerne er klare for musikalkomedien Olav den Heldige - Frøyas kjærlighet. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

– Så det blir mye teater. Våren blir nesten min sommerferie i år, sier hun.

Den skal hun ikke tilbringe alene. 26-åringen avslører nemlig til God kveld Norge at hun har fått seg kjæreste.

Når de ble sammen vil hun ikke fortelle, men for ett år siden sa hun til KK at hun var singel.

– Jeg føler ikke at det er noe jeg trenger å holde så hemmelig. Det er veldig hyggelig, men jeg tror ikke at jeg skal snakke så mye om ham enda.

Christiansen er et av talentene som representeres av selskapet til Per-Olav Sørensen. De to har jobbet sammen på en rekke produksjoner, senest «Julestorm», hvor skuespilleren bidro som en slags «høyre hånd» for regissøren under opptak og passet på kontinuiteten i historien.

Hun har ikke noe imot å jobbe bak kamera, og sitter inne med et ønske om å skrive manus.

– Jeg har veldig lyst til å gjøre noe selv og sitter med ideer, men akkurat nå er det litt mer på hobbybasis.

Fürst forteller at tiden fremover skal brukes på å ferdigstille og utvikle nye prosjekter for Discovery+.

Musikalen Olav den Heldige - Frøyas kjærlighet har premiere den 12. juli i Sarpsborg og 24. august på Stiklestad. Totalt blir det satt opp 10 forestillinger.