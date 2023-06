TV-seerne kommer med rasismeanklager – igjen

Nok en gang har «Love Island» fått kritikk for å bidra til rasisme, etter at årets par ble inndelt på en oppsiktsvekkende måte.

I den ferske sesongen av «Love Island UK», som sendes på TV 2 Play i Norge og ITV i England, har årets par skapt overskrifter over hele kloden.

Konseptet «Love Island» handler om at man skal finne en makker man skal bo sammen med i en luksusvilla, så bestemmer den britiske befolkningen hvem av parene de liker best via en app.

I år fikk også britiske TV-seere en annen oppgave, nemlig å sette sammen parene i årets sesong – det vil si at de stemte på hvilke par de mente var mest kompatible.

Resultatet ble at de med lysere hud ble slått sammen i par, og de med mørkere hud ble slått sammen i par. Dette får flere sosiale medier-brukere til å rase.

I bildekarusellen under ser du hvem som ble satt sammen i den første episoden av «Love Island» 2023:

DETTE ER ÅRETS PAR: Molly Marsh og Mitchel Taylor. Foto: ITV/TV 2 Play Les mer DETTE ER ÅRETS PAR: Ella Thomas og Tyrique Hyde. Foto: ITV/TV 2 Play Les mer DETTE ER ÅRETS PAR: Catherine Agbaje og André Furtado. Foto: ITV/TV 2 Play Les mer DETTE ER ÅRETS PAR: Ruchee Gurung og Mehdi Edno. Foto: TV 2 Play/ITV Les mer DETTE ER ÅRETS PAR: George Fensom og Jess Harding. Foto: ITV/TV 2 Play Les mer

Ikke første gang

En av årsakene til at pardannelsene får sinn til å koke, er at nøyaktig det samme skjedde i 2022. Da fikk også TV-seerne bestemme hvordan parene skulle bli, og de satt de mer melaninrike i par, og de med lysere hud i par.

Fans av Love Island lurer nå på hvorfor ITV lot befolkningen bestemme igjen, når de mener dette kun fører til rasisme.

FAGLIG TYNGDE: Arne-Inge Christophersen regnes som en ekspert innen medieanalyse og har mottatt mediaforums hederspris. Foto: Kristoffer Sandven

Medieekspert og daglig leder i Marketing Toolbox, Arne Inge Christophersen reagerer på ITVs valg. Han beskriver det som utrolig at kanalen gjør samme valg på ny.

– Jeg vil gå så langt å si at dette er dårlig tenkt og vurdert. Man skulle nesten tro at de spekulerte i å skape situasjonen og debatten på nytt … for å skape oppmerksomhet rundt programmet, sier han til TV 2.

Christophersen er ikke alene om å tro at ITV ønsker å skape debatt, flere deler hans syn om dette på sosiale medier.

The UK always disappoints with the racism every year!! Let them pick their own again! — lea💙 (@leelee_x0x) June 5, 2023

Daily Mail gjengir mange av de sinte brukerne på sosiale medier, og deler eksempelvis disse:

«Man kan ikke stole på TV-seerne. HVERT år velger de par basert på rasen deres.»

«Sååååå, TV-seerne bestemt å putte fire hvite mennesker sammen, to mørke sammen, to «mixed race» sammen, én fransk og én asiatisk sammen …»

Fordommer og stereotypier

I et intervju med TV 2 avkrefter Justin Jeffreys, som er PR-sjef i ITV, påstandene om at ITV har ønsket et slikt utfall som forekommer i årets sesong.



– Det er helt usant å antyde at det ble satt opp en folkeavstemning for å sette i gang en debatt om rasisme. Dette antyder at vi tror at publikummet vårt stemmer på en rasistisk motivert måte.

Hatem Ben Mansour, daglig leder i Antirasistisk Senter, poengterer at TV-seerne ikke nødvendigvis er rasistiske, men at enkelte kanskje har fordommer.



– Avstemningen belyser fordommer og stereotyper gjennom kategorisering av mennesker, og det kan være positivt at disse holdningene kommer fram. Folk flest er jo ikke bevisste rasister, men kan ha stereotypiske fordommer som hendelser som dette kan gjøre en klar over om de blir håndtert rett.



Svarer på kritikken

Flere brukere på sosiale medier mener at ITV burde vite bedre, enn å la publikum bestemme hvem som kommer i par.

Flere Twitter-meldinger tyder på at svært mange TV-seere vil at deltakerne selv skal få bestemme hvem dem skal i par med, for å forhindre parene blir delt opp slik for en tredje gang.

Kritikerne poengterer også at «Love Island UK» regnes som verdens største reality-program i denne sjangeren, og at det derfor hviler mye makt på ITV.

ITVs PR-sjef svarer ikke konkret på hvorfor de lot publikum bestemme igjen, men Jeffreys sier følgende på generelt grunnlag:

– Vi vil ta ethvert forslag om at redaksjonelle avgjørelser er tatt basert på rase eller kjønn veldig alvorlig og vil tilbakevise dette på det sterkeste.

JENTENE: Dette er jentene som var de første til å sjekke inn på luksusvillaen i Spania i årets sesong. De to med lyst hår, ble satt sammen med guttene med lysest hår. Foto: ITV/TV 2 Play

Derfor hisser TV-seerne seg opp

Mansour syns ITV burde tenkt seg om før de lot den britiske befolkningen avgjøre hvem som skulle stå i par.



– Jeg tenker nok at ITV burde gått en runde internt på hvordan dette fungerte forrige gang – før de la ut avstemning denne gangen. Siden jeg ikke kjenner deres interne vurderinger eller om de vil adressere problematikken i programserien eller i andre fora, vil jeg ikke være bastant og si de ikke burde gjort det på ny, men de bør ha vært forberedt på både resultatet og reaksjonene, og være klare til å følge det opp.



Mansour får også spørsmål om hva Antirasistisk Senter tenker om at dette har skjedd, andre år på rad:

HEVER OFTE STEMMEN: Hatem Ben Mansour har kjempet mot rasisme i en årrekke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– At man kategoriserer mennesker på denne måten og deler opp etter utseende og opprinnelse er en tydelig etterlevning av biologisk rasisme og forbud mot «raseblanding». Dette er noe som henger igjen, og en rasisme par med synlig ulik bakgrunn møter i hverdagen.

– Hvorfor tror dere dette hisser opp flere TV-seere?

– Reaksjonene kommer på bakgrunn av at dette er en rasisme som begrenser og hindrer menneskers liv daglig. Det sier mye om hvem det er akseptert at du som melaninrik har som partner, og hvilke reaksjoner man kan møte om man bryter med disse normene. Samtidig som det spiller på rasebiologi og segregering, noe av de tydeligste formene for rasisme vi kjenner.