TV-profilen om å frykte for kjærestens liv: – Jeg sover litt dårlig

Ingeborg Myhre (48) er vant til å være på TV-skjermen, men nå er det kjæresten Brian Skotnes (50) sin tur. Han blir en av flere man skal følge i TV 2-serien «Politi», som har premiere i juni.

– Jeg jobber som innsatsleder i politiet, så de skal følge min arbeidshverdag. Det blir meg og to andre fra min avdeling, og så vil de følge to andre avdelinger.

Se en liten snutt fra den nye serien i videoen under. Se også hva som gjorde at Ingeborg Myhre fikk latterkrampe:

Stolt, men bekymret kjæreste

Ingeborg Myhre er kjent som «Lotto-Ingeborg» etter å ha ledet «Lotto»-sendingene på NRK i en årrekke. Hun har også jobbet i britiske ITV og TV 2, og har vært med i en rekke TV-program, som «Farmen kjendis» og «Torpet kjendis».

Selv om hun har bred TV-erfaring, føler hun ikke behov for å komme med tips nå som kjæresten skal debutere i en TV-serie.

– Han er så flink! Selv om serien ikke har hatt premiere enda, så har jeg fått sett et par episoder. Jeg har alltid vært så interessert i hva han jobber med, og nå får jeg sett ham i jobben! Han fremstår som snill, hjelpsom, bestemt, rolig, sympatisk og autoritær – akkurat som han er hjemme. Jeg er så stolt.

STOLT: Ingeborg Myhre er stolt over kjæresten, og alt han utretter som politi. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

– Jeg er alltid veldig interessert i hva han har gjort på jobb, og da sier han sånn: «Ja, jo. Det skjedde ikke noe spesielt, men det var vel en knivstikking … Men det gikk fint, altså.» Da tenker jo jeg at dette er «ikke noe spesielt».

Forteller ikke alt til kjæresten

Skotnes erkjenner at man blir litt miljøskadd når man er i farlige situasjoner såpass ofte. Innsatslederen er med på at han ofte dysser ned hva som har skjedd på jobb, og tror at kjæresten hans kan få noen overraskelser når hun skal se på «Politi».

– Det er nok ting som blir vist på TV, som jeg ikke har fortalt henne om. Det hender nok. Men politijobben er en livsstil, man blir glad i jobben sin og man lever seg inn i ting. Man får mye empati og medfølelse for folk, sier Skotnes, før han fortsetter etter dypt drag:

ENGASJERT: Brian Skotnes håper nordmenn får et tydeligere innblikk hva politiet gjør på jobb gjennom den nye TV-serien. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

– Likevel, når man har vært så lenge i politiet som meg, må man lære seg å legge jobben fra seg før man kommer hjem. Det går ikke alltid, men jeg må prøve. Det er inntrykk og ting som skjer på jobben som sitter i lenge, men man lærer seg noen metoder for å behandle alle inntrykkene.

Ødelegger nattesøvnen

Å sitte hjemme og vente, mens Myhre vet at kjæresten potensielt sett risikerer livet sitt på jobb, er vanskelig for henne.

– Jeg sover litt dårlig når han har nattevakt. Vi har sånn «tracking» på hverandre. Det hender at jeg går inn og sjekker hvor han er. Jeg blir litt urolig, det skjer mye i byen. Det er mye bevæpning. Jeg sier alltid: «Vær forsiktig!», før han drar på jobb.

STØTTENDE: Både Brian Skotnes og Ingeborg Myhre er opptatte av å støtte hverandre. Nå er det Myhre sin tur til å heie på Skotnes i ny TV-jobb. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

Myhre begynner å le når hun tenker på hvordan det høres ut at hun bruker en sporingstjeneste på kjæresten. Hun er verken kontrollerende eller en «stalker», er de begge enige om. De lastet ned en «tracking»-app da storfamilien var på sydenferie, så de hadde kontroll på hverandre. Så lot hun appen bli på mobilen da de kom hjem.

– Jeg høres jo helt psycho ut! Haha! Men jeg vet jo ikke hva han gjør, uavhengig av om jeg vet at han er på Frogner, Majorstuen eller Grønland. Likevel gir det meg litt ro å vite det. Å se at han beveger på seg. Gir det mening?

Skotnes beroliger kjæresten ved å si at Oslo er en veldig trygg by. Han har likevel forståelse for hennes situasjon.

– Jeg skjønner at folk hjemme kan føle seg utrygge på mine vegne, men jeg føler at jeg har en trygg jobb. Det er veldig trygge og flinke kolleger rundt meg. Det er nok verre å sitte hjemme for Ingeborg, når hun ikke vet hva som foregår, enn for meg ute i felt.

HJELPER HVERANDRE: Selv om Skotnes ikke bor hos Myhre helt offisielt, har han hjulpet henne mye med huset hennes. Deriblant laget en flott platting. Interiør og planter står derimot Myhre for i stor grad, noe rosafargen i alle disse bildene er et lite bevis på. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

Myhre nikker mens Skotnes forklarer. Det er viktig for henne å presisere at hun har en enorm respekt for politiet, og at hun er glad for at kjæresten trives i en så samfunnsviktig jobb.

– Mannen i mitt liv

Det er ikke bare TV-debuten som gjør at Skotnes har en spennende tid foran seg. For tiden bestemmer han og Myhre seg for om de enten skal kjøpe et nytt hjem sammen, eller om de skal bygge ut huset hennes på Jar i Bærum.

Under hele intervjuet, som ble gjort i Myhres Jar-bolig, har paret sittet tett inntil hverandre. Rundt dem er det fargerike pyntegjenstander, nips med et lekent uttrykk og antikviteter – alt i en symbiose som kunne hørt hjemme i et interiørmagasin. I deres nye, felles hjem, blir det mer grå farger og mindre «dill dall», konstaterer Skotnes.

ROSA: Ingeborg Myhre har flere fargerike detaljer i hjemmet, og rosa er favorittfargen. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

De deler varme blikk, og ler hjertelig i hverandres selskap. At Skotnes kanskje får frierbrev nå som han dukker opp på TV-skjermen, tar Myhre med knusende ro:

– Haha! Kanskje han får det? Det hadde vært kjempegøy! Han er heldigvis min, og jeg føler meg som verdens heldigste. Jeg føler jeg har funnet mannen i mitt liv.

– Ditto, svarer Skotnes fort, før Myhre «ødelegger» det som må regnes som et svært romantisk øyeblikk:

– Jeg er mannen i ditt liv, Brian? Jøss!