TV-profilen mistet moren brått

Julen skulle vise seg å bli snudd på hodet for tidligere programleder og TV-personlighet Espen Hilton (42).

Han måtte nemlig si farvel til en av hans nærmeste.

28. desember ble Liv Kristine, Hiltons mamma, kjørt til sykehuset.

PÅ KAFÉ: Espen Hilton og Liv Kristine koste seg i hverandres selskap. Foto: Privat

Hun hadde fått infeksjon på hjerteklaffen.

– Hun ville så gjerne ut å danse

12. januar fikk moren time til operasjon. Her skulle hun en ny hjerteklaff.

Etter operasjonen fikk Hilton en nedslående beskjed.

Moren hans var død, 73 år gammel.

MISTET MAMMAEN SIN: Espen Hilton mistet mammaen sin 12. januar i år. Foto: Privat

Hun døde av komplikasjoner fra operasjonen, sier Hilton, som opplevde det hele som et sjokk.

– Kvelden før var hun fylt med masse energi og humør, hun gledet seg veldig mye til å komme hjem, og hun ville så veldig gjerne ut å danse.

Hilton beskriver forholdet mellom han og moren som sterkt, selv om de aldri var gode på å sette ord på følelsene sine.



Men da han begynte å studere gestaltterapi, endret det seg fort.

– Det ble starten på et mye dypere mor-og-sønn-forhold. Endelig ble frustrasjon gjort om til forståelse. Mamma var et menneske som gjorde alt for barna sine, hun er vel egentlig definisjonen på gavmild, forteller han åpenhjertig og fortsetter:



– Mamma viste at en mors kjærlighet overvinner alt.

– Å snakke om følelser var ikke lett

Hilton deler hva hans beste minne med moren er.

Det var rett etter at han flyttet hjem fra USA.

– Mamma skjønte med en gang at det var noe som ikke helt stemte. Hun så at barnet sitt slet med noe, men det å snakke om følelser var ikke lett for noen av oss.

MED SØSKENE: Espen Hilton og søskene var samlet etter morens bortgang. Foto: Privat

En kveld sa moren hans at de måtte ta seg en prat.

– Litt etter litt klarte jeg å få frem de ordene som jeg hadde holdt tett inntil brystet hele livet. Jeg fikk sagt at jeg likte gutter.

Ifølge Hilton avsluttet moren med å si:

«Som mamma er min jobb å lære dere opp til å bli fantastiske mennesker, ikke hvem dere skal forelske dere i».



– Igjen så viste hun meg hva ekte kjærlighet var, forteller Espen.

– Smerten av å miste mammaen sin

Han beskriver den siste tiden som spesiell og en «ut av kroppen følelse».

– Alt som en gang virket skummelt forsvinner, for det er ingen smerte som overgår smerten av å miste mammaen sin.

– Du mister det selv litt, og finner deg selv på en ny og ekte måte. Mamma hadde et ønske dersom hun skulle gå bort, og det var at barna hennes skulle ta vare på hverandre. Som søsken har vi aldri vært så veldig nære hverandre, men det er som om den røde tråden som en gang var klipt, ble limt sammen uten noen spørsmål.

Det var på Instagram at TV-profilen først åpnet seg om hvordan det er å miste mammaen sin.

– Avhenger av flere faktorer

Hjertespesialist i Aleris, Alessia Quattrone, skriver i en epost at den generelle risikoen for å dø under en åpen hjerteoperasjon er én til to prosent.



– Det avhenger av flere faktorer som type operasjon, pasientens eventuelle sykdommer og tilstanden før operasjonen.

Videre forklarer Quattrone at betennelse på hjerteklaffen, eller andre indre deler av hjertet, er sjeldent. Ifølge hjertespesialisten forekommer det rundt ett tilfelle per 100.000 personer hvert år.

HJERTESPESIALIST: Alessia Quattrone er hjertespesialist i Aleris. Hun sier at betennelse på hjerteklaffen er sjeldent. Foto: Aleris

– Det oppstår når bakterier sprer seg i blodbanen, oftest fra munnslimhinnen, og samler seg på en hjerteklaff og skader den. Klaffen må derfor byttes.

Det er imidlertid mulig å forebygge betennelse på hjerteklaffen, nemlig ved å ta antibiotika i forkant av tannbehandling og enkelte kirurgiske inngrep.

– Behovet for å ta antibiotika gjelder dog kun noen grupper personer som har kjent økt risiko for å utvikle endokarditt, som for eksempel personer med kunstige hjerteklaffer, personer som tidligere har hatt betennelse på hjerteklaffen eller er tidligere hjerteopererte, forklarer hun og utdyper:

– Betennelse på hjerteklaffen kan dessverre forekomme også hos pasienter som ikke er i risikogruppen. Det er derfor ikke mulig å vite med 100 prosent sikkerhet i forkant av en operasjon. Det er viktig å passe på egen tannhelse, siden tannsykdom kan øke risiko for infeksjon på hjerteklaffer eller andre indre deler av hjertet.